Voitures électriques : les fabricants chinois peinent à s'imposer en Europe

Les voitures électriques ont le vent en poupe. D'ailleurs, tandis que Tesla ouvre ses superchargeurs à la concurrence , la France compte plus de 80 000 stations de recharge . Grâce aux avancées technologiques dans le domaine, l es véhicules électriques pourraient bientôt se passer de lithium . Une entreprise chinoise veut d'ailleurs proposer des batteries modernes résistantes au froid . Pourtant, si le pays mise beaucoup sur cette technologie, la Chine a du mal à intégrer le marché européen.

Pour les constructeurs chinois de voitures électriques, tels que BYD ainsi que des marques émergentes comme Nio et Xpeng, l'Europe est depuis longtemps une destination prioritaire. En effet, l'Union européenne ouvre grand ses portes aux entreprises écologiques, telles que les fabricants de voitures électriques.

Le Moyen-Orient, prochaine étape pour la Chine ?

Pourtant, en 2022, BYD ne détenait qu'une part de marché de 0,3 % sur les 14 principaux marchés européens. Xpeng et Nio, qui ont tous deux fait leur entrée en Europe en 2021, représentaient chacun 0,1 % du marché européen. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles occidentaux continuent de dominer le marché. Tesla d'Elon Musk se place largement en tête, bénéficiant d'une part de 15 %. Les fabricants allemands Volkswagen et BMW restent toutefois en haut du podium, avec respectivement 11,3 % et 6,2 % de part de marché.

La Chine pourrait alors se tourner vers le Moyen-Orient. D'ailleurs, les Émirats arabes unis, pays connu pour ses abondantes réserves de pétrole, accueilleront en 2023 la COP28. Ces pays pourraient ainsi troquer leur pétrole contre des véhicules électriques. Emma Meng, une influenceuse automobile qui compte plus d'un million d'abonnés, affirme : "Le pétrole est relativement bon marché [dans les pays du Golfe], mais il peut être exporté avec une marge bénéficiaire importante. L'argent tiré de l'exportation peut alors servir à subventionner l'industrie nationale des véhicules électriques".

En fin d'année dernière, le président Xi Jinping s'est rendu en Arabie saoudite. Sa rencontre avec le prince héritier Mohammed bin Salman a été largement considérée comme une tentative de la Chine d'affirmer son influence dans la région.