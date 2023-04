Voitures électriques : la France compte plus de 80 000 stations de recharge

Les voitures électriques, qui pourraient bientôt se passer de lithium pour leurs batteries, domineront bientôt le marché. Et si la Chine devrait devenir le leader dans la fabrication des futures batterie s électriques au sodium, l’Europe tient une bonne place dans celui de la station de recharge. En effet, l’UE compte actuellement plus de 450 000 points de charge. Plus de 60 % des infrastructures de recharge sont concentrées aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

Les Pays-Bas restent en tête avec 111 821 points de charge publics. La France (83 317) occupe la deuxième place, suivie de près par l'Allemagne (82 609), qui devance largement l'Italie (30 787). L'Espagne occupe la cinquième place avec 29 539 points de charge, passant devant la Suède. Toutefois, en ce qui concerne la recharge rapide, l’Allemagne domine largement le secteur avec 12 833 stations. Ce nombre est nettement supérieur à celui de la France (8 220), de l'Espagne (5 013), de l'Italie (3 295) ou des Pays-Bas (2 754).

Voitures électriques : l’objectif européen est loin d'être atteint

À terme, la Commission européenne envisagerait des stations de recharge rapide tous les 60 kilomètres le long des principaux itinéraires européens. Pour atteindre cet objectif, le nombre de points de charge rapide devrait augmenter de manière significative dans les prochaines années. Selon une étude récente, il faudrait atteindre un million de points de charge d'ici à 2025 et à 3,5 millions d'ici à 2030.

L'objectif de l'Union Européenne en matière de véhicules électriques est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la transition vers une mobilité plus propre et plus durable. L'UE s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 des voitures neuves de 37,5% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021, et d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Les constructeurs doivent ainsi respecter ces objectifs ou payer des amendes, ce qui devrait accélérer la transition vers des véhicules électriques.