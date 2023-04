La Chine pourrait bientôt dominer le marché de la batterie électrique

Les véhicules électriques sont en plein essor. Ceux-ci vont du simple vélo électrique, dont certains se rechargent tout seuls en freinant . Mais la voiture électrique est sans doute l’étape la plus importante de notre évolution technologique. Pourtant, celle-ci devrait bientôt se passer du lithium . En effet, celui-ci, en plus d’être nocif pour l’environnement, est rare. Le sodium serait donc infiniment plus abordable, en plus d’afficher des performances supérieures.

Jusqu'à récemment, le lithium restait invaincu dans un domaine : celui de la constance. En effet, ce matériau permet de rechercher et de décharger une batterie pendant plusieurs années, sans que celle-ci perde en autonomie. Mais, grâce à de récentes avancées, les batteries au sodium peuvent désormais être rechargées quotidiennement durant des années, ce qui réduit l'un des principaux avantages des modèles actuels.

Le sodium, extrait du sel, est bien plus économique

De plus, le sodium, que l'on trouve partout - celui-ci provient directement du sel -, se vend 1 à 3 % du prix du lithium, en plus d’être chimiquement très similaire. La capacité énergétique des batteries au sodium a également augmenté, et concurrence à présent directement celles au lithium. De plus, les batteries au sodium conservent la quasi-totalité de leur charge lorsque les températures descendent bien en dessous du point de congélation.

Des responsables chinois du secteur ont déclaré qu'ils avaient découvert l'année dernière un moyen de fabriquer des cellules de batteries au sodium semblables à celles au lithium. Celles-ci pourraient d’ailleurs être fabriquées avec le même équipement, facilitant grandement le processus de fabrication.

Le géant chinois CATL, premier fabricant mondial de batteries pour voitures électriques, propose d’ailleurs de lancer la production de batteries mixtes lithium/sodium, afin de combiner les différents avantages des deux éléments. L'entreprise affirme d’ailleurs qu'elle est désormais prête à produire en masse ces batteries mixtes.