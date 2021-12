Test Xgimi Aura 4K

Le Xgimi Aura 4K est une option très compétitive pour ceux qui ont besoin d'un vidéoprojecteur à très courte focale. Son système de projection laser est lumineux et permet d'obtenir une image de qualité, avec des haut-parleurs puissants et une interface Android TV intégrée. Une telle proposition premium affiche un prix conséquent. Forcément.

Le Xgimi Aura 4K en résumé

Le Xgimi Aura est un vidéoprojecteur laser 4K haut de gamme à focale ultra-courte qui réunit dans un petit boîtier tout ce dont vous avez besoin pour votre cinéma à domicile. Le terme "petit" est ici relatif, car il s'agit du plus gros vidéoprojecteur Xgimi avec ses 606 x 401 x 139,5 mm et ses 15 kilos - cependant, il prend moins de place qu'un téléviseur de 50 pouces tout en offrant une image beaucoup plus large et une scène sonore qui peut rivaliser avec celles des barres de son.

Le Xgimi Aura 4K fournit des images au format XXL, suffisamment lumineuses pour être regardée de manière occasionnelle pendant la journée, bien qu'elles se révèlent plus agréables à l'œil diffusées dans une pièce sombre. Beaucoup de détails seront perdus dans une pièce plus lumineuse, mais vous les récupérerez dans une pièce à lumière tamisée. Le vidéoprojecteur n'est pas très sophistiqué en ce qui concerne les standards garantis, puisqu'il ne propose que le HDR10 et ne dispose pas des éléments que vous considérez comme acquis sur des téléviseurs à plus de 2 000 €. Tels que les taux de rafraîchissement élevés et variables, l'upscaling IA et les paramètres granulaires permettant de personnaliser l'image exactement à votre goût. Cela dit, vous ne trouverez pas beaucoup de téléviseurs de 150 pouces à ce prix.

Comment se positionne-t-il par rapport à la concurrence ?

À 2 499 €, l'Aura 4K n'est pas bon marché, mais son prix reste compétitif par rapport aux autres projecteurs laser à courte focale du marché, comme le Samsung LSP7T, le Vava 4K et l'Epson EpiqVision Ultra LS500. Avec une image 4K lumineuse et colorée, il s'impose également en termes de qualité, même si le modèle Epson s'avère plus brillant (et 60% plus cher).

Vous trouverez tout de même des vidéoprojecteurs 4K lumineux qui délivrent une qualité d'image plus que décente à un prix inférieur. Comme l'Optoma UHD38, qui compose néanmoins sans ultracourte focale.

L'Aura 4K offre également un ensemble assez complet avec des haut-parleurs puissants qui peuvent remplir toute une pièce et une interface Android intégrée. Les performances d'Android TV laissent un peu à désirer, mais un certain nombre de ports HDMI à l'arrière laissent de la place pour d'autres sources vidéo.

Ce projecteur séduit par sa simplicité. Il concède une image époustouflante, en taille et en qualité, à condition que vous ayez l'espace nécessaire. Sans configuration complexe et bien trop longue. Il est également soutenu par une belle durée de vie de 25 000 heures grâce à sa source lumineuse laser. Vous pouvez obtenir une image comparable, voire meilleure, avec un téléviseur ou un vidéoprojecteur moins cher, mais le premier ne pourra jamais bénéficier de son ergonomie et le second de son incroyable simplicité.

Prix et disponibilité

Le Xgimi Aura 4K est disponible dès maintenant au prix de 2 499 € sur Xgimi.com et Amazon. Vous pourrez vous le procurer également chez certains détaillants locaux comme Darty, la Fnac et Boulanger.

(Image credit: Mark Knapp)

Design et caractéristiques principales

Unité élégante, tout-en-un

Un écran géant en toute simplicité

Toujours pas d'application Netflix intégrée

Le Xgimi Aura reprend le design élégant que l'on retrouve dans la plupart des produits de la gamme Xgimi. C'est le plus gros produit de la marque actuellement, donc il réserve un certain raffinement. L'appareil ressemble presque à une barre de son en forme de dirigeable, et à bien des égards, c'est exactement ce que vous obtenez. La combinaison de coloris argent et de noir est élégante, et se marie aisément avec la décoration de n'importe quel salon.

L'Aura 4K est équipé d'une télécommande haut de gamme dont le fonctionnement se veut similaire à celui des télécommandes en plastique fournies avec les autres projecteurs. Mais cette dernière affiche une conception plus imposante et métallique, qui lui confère un aspect et un toucher exceptionnels. Comme l'Aura est équipé du système d'exploitation Android TV de Google, la télécommande offre toutes les commandes propres au service et un bouton Google Assistant pour le contrôle vocal. Le système d'exploitation s'avère très utile et fait de l'Aura un véritable appareil tout-en-un. Bien que Xgimi n'ait toujours pas réussi à faire en sorte que Netflix soit pris en charge sur l'écran d'accueil. Il vous faudra donc une solution de contournement ou une source externe pour regarder Netflix sur l'Aura 4K.

Le matériel qui exécute le système d'exploitation Android TV pourrait être plus puissant. Il n'est pas toujours parfaitement réactif, prend un peu de temps pour commencer à enregistrer les commandes vocales, et il peut se bloquer de manière importante lors du défilement de la chronologie des vidéos. En essayant de passer à la dernière moitié de Dune, la lecture ne démarrait tout simplement pas avant que nous ayons avancé la progression du film une demi-douzaine de fois. Et même après reconnaissance, l'audio et la vidéo ne parvenaient pas à se synchroniser.

(Image credit: Mark Knapp)

Bien que l'Aura n'ait pas besoin d'autres connexions que celle de l'alimentation, il dispose de ports à l'arrière pour différentes configurations. Il existe trois ports HDMI 2.0 pour les sources externes. Un port Ethernet vous permettra d'établir une connexion Internet filaire avec le projecteur - il peut aussi se relier à tout réseau Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Vous pouvez coupler un dispositif de streaming avec l'un des trois ports USB 2.0. L'appareil possède en outre une prise jack 3,5 mm et une prise optique pour la sortie audio. Bien sûr, le jeu intégré de quatre haut-parleurs Harmon Kardon de 15 W vous fera oublier les haut-parleurs externes.

L'Aura 4K utilise une projection DLP à très courte portée avec une source lumineuse laser et un DMD de 0,47 pouce. Il délivre une luminosité maximale de 2 400 lumens ANSI et une résolution 4K. Le projecteur ne nécessite aucune mise au point manuelle, mais en fonction de votre installation, il peut réclamer un réglage manuel du trapèze à l'aide de sa correction en 8 points - un outil qui peut réellement aider à s'adapter à la courbure ainsi qu'à la projection hors angle. Le projecteur ne permet pas de recadrer l'image pour l'adapter à un certain espace, à la différence du Xgimi Elfin. Vous devrez donc lui associer un mur clair ou un écran large et entièrement dédié à la projection.

Compte tenu de la puissance de la source de lumière laser et du risque d'exposition directe des yeux, Xgimi a intégré un capteur IR dynamique sur le dessus du projecteur. Il peut détecter l'approche d'un objet et réduire automatiquement l'affichage. Cependant, il ne s'active pas toujours, aussi la prudence est de mise.

Le positionnement du projecteur va être très important pour toute installation. L'Aura 4K a un rapport hauteur/largeur de 0,233:1, ce qui signifie qu'il émet un faisceau à un angle très large. La présence d'objets à proximité, comme une plante ou des décorations sur le mur, peut facilement gêner la projection. À quelques centimètres du mur, l'Aura projette une diagonale de 80 pouces. Augmentez cette distance à 30 cm du mur et vous obtiendrez une image de 120 pouces.

Il s'agit de la distance à laquelle le projecteur devra se trouver par rapport à votre mur. (Image credit: Mark Knapp)

Qualité de l'image

Une image lumineuse et massive

4K nette et précise, avec mise au point

Contrôle limité de l'image

L'un des principaux atouts du Xgimi Aura est sa capacité à fournir une image massive en toute simplicité. Il est prêt à être utilisé comme interface home cinéma, son image colorée et ultra-haute définition en font une expérience attrayante.

Il est indéniable que le projecteur offre une grande luminosité. Même en journée, dans une pièce bien éclairée, nous sommes en mesure de regarder des contenus avec facilité. Les dessins animés sont tout aussi faciles à visionner, tandis que les séries TV / films - qui paraissent généralement plus sombres - adoptent un aspect décent si les lumières de la pièce sont éteintes et si les stores sont tirés, y compris si la pièce n'est pas entièrement opaque.

Les niveaux de noir ne sont pas époustouflants, cependant. En éteignant toutes les lumières pour rendre les détails des ombres plus faciles à distinguer, on voit clairement à quel point le "noir" est réellement lumineux. En laissant la pièce éclairée, on a des difficultés à distinguer les scènes plus sombres. Le fameux épisode La longue nuit de Game of Thrones est toujours aussi difficile à regarder dans une pièce semi-lumineuse. Heureusement, il reste simple de se perdre dans un ensemble lumineux et extra-large, tant et si bien que vous ignorerez rapidement ces quelques détails.

De même, malgré la nature de la projection (DLP), nous n'avons rencontré aucun problème de dithering (tremblements aléatoires), comme sur l'Halo et l'Elfin - peut-être grâce à la puce DMD de 0,47 pouce exploitée.

(Image credit: Mark Knapp)

Dune apparaît comme une vitrine étonnante des capacités de l'Aura. Le désert brille, les yeux bleus des personnages s'illuminent, et les nombreux détails environnementaux demeurent faciles à repérer. A 120 pouces, l'expérience est merveilleusement cinématographique. L'attaque nocturne des Harkonnen sur Arrakis est superbe malgré la présence d'une tonne de soldats aux armures sombres. Les détails restent relativement visibles dans les zones opaques, tandis que le projecteur parvient à illuminer pleinement les scènes d'explosions.

Le son de l'Aura 4K est tout autant exceptionnel. Ses quatre haut-parleurs peuvent produire une grande variété de sons, toujours bien équilibrés. Même à 50% du volume, les haut-parleurs émettent un tel son dans les scènes d'action que nous nous inquiétons pour nos voisins qui essaient de dormir. Ils font un bon travail en couvrant les ventilateurs, bien qu'il y ait un sifflement aigu occasionnel.

Le projecteur offre une fonction de compensation de mouvement qui ne fait généralement que détériorer les images. L'animation a l'air vraiment épouvantable, et les vidéos d'action sont lissées alors que d'autres mouvements deviennent incroyablement saccadés. L'action se montre globalement fluide lorsque cette fonction est désactivée, heureusement.

Ce n'est cependant pas le projecteur idéal pour ceux qui aiment configurer l'image parfaite. Les réglages sont un peu limités. La luminosité, le contraste, la saturation et la netteté peuvent tous être contrôlés, mais il n'y a pas de réglage des valeurs de couleur RVB. Les aficionados d'architecture home cinéma seront peut-être déçus, mais ceux qui veulent simplement profiter d'une qualité d'image appréciable seront satisfaits.

Vous devrez vous en tenir aux contenus en haute définition pour tirer le meilleur parti de l'Aura. Il n'y a pas d'upscaling IA capable d'optimiser la qualité d'image des contenus à faible résolution, comme c'est le cas sur de nombreux téléviseurs. Regarder Le Prince de Bel-Air ressemble beaucoup à ce que l'on voyait sur un vieux téléviseur à tube cathodique dans les années 90, avec des couleurs plus ternes et un espace réduit (propre au format 4:3).

Faut-il acheter le vidéoprojecteur Xgimi Aura 4K ?

(Image credit: Mark Knapp)

Achetez-le si...

Vous voulez un home cinéma facile à installer

Un mur nu ou une grande toile de projection sont les seuls éléments dont vous avez besoin pour obtenir un système home cinéma solide grâce au Xgimi Aura. Il offre une excellente image, des haut-parleurs puissants et Android TV est intégré.

Vous ne supportez plus les petits écrans

Il suffit de s'éloigner de quelques centimètres du mur pour que l'Aura projette une image plus grande que la plupart des téléviseurs les plus populaires du moment. Vous n'aurez plus jamais à vous contenter d'un écran standard.

Vous comptez garder votre vidéoprojecteur pendant un bon nombre d'années

L'Aura utilise un laser comme source de lumière, ce qui offre un avantage considérable en termes de durée de vie par rapport aux vidéoprojecteurs à lampe ou à LED. Elle peut fonctionner jusqu'à 25 000 heures, vous n'aurez donc pas à craindre de griller l'ampoule en laissant accidentellement l'appareil allumé toute une nuit.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une installation flexible

L'Aura est conçu pour se placer dans un seul endroit et projeter une image extra-large. Il est plus grand et plus lourd que les projecteurs habituels, il ne sera donc pas aussi facile à déplacer d'une pièce à l'autre.

Vous ne disposez pas d'une pièce sombre

Ce projecteur est lumineux, mais si vous ne pouvez pas assombrir la pièce, vous perdrez toujours beaucoup de détails, essentiellement dans les scènes plus sombres.

Vous n'avez pas de mur dégagé

Vous allez avoir besoin d'un espace assez grand pour profiter d'une belle projection ici. Tout ce qui se trouve sur le côté du projecteur peut facilement le gêner, et vous ne voudrez pas avoir à décrocher constamment des suspensions du mur si vous ne disposez pas d'un espace suffisamment grand pour accueillir une image de 80 à 150 pouces.

