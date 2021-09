Test de l’Ulefone Power Armor 13

L'Ulefone Power Armor 13 est le smartphone incassable le plus proche d'un couteau suisse, grâce à sa très grande batterie et sa solide gamme d'accessoires. Son prix s’avère également très attractif - et si l’absence de la 5G ou d’un design tape-à-l’oeil diviseront l’opinion, il reste un très bon téléphone mobile conçu pour le long terme.

L’Ulefone Power Armor 13 en résumé

Après l’Oukitel WP15, nous avons la chance de voir arriver rapidement sur le marché un nouveau smartphone incassable à grosse batterie. L'Ulefone Power Armor 13 embarque peut-être une cellule de plus petite capacité que son concurrent (13,2 Ah contre 15 Ah) et sa navigation se limite à des débits 4G, mais sa capacité de stockage généreuse couplée à une pléthore d'accessoires, un chargement rapide avec ou sans fil et un prix raisonnable, en font un produit convaincant pour celles et ceux qui recherchent un appareil mobile capable de tenir plusieurs jours sans prise secteur à proximité.

Ulefone a en outre ajouté de petites fonctionnalités qui soulignent le niveau d'attention minutieux des concepteurs pour produire cette pièce d'ingénierie exquise : le chargement sans fil inversé, un télémètre laser, la radio FM sans casque (idéale pour l'extérieur, même sans couverture 3G/4G) constituent un échantillon restreint de son incroyable écosystème d'accessoires premium. Notez que son écran, de près de 7 pouces, est l'un des plus grands que nous ayons testés sur un smartphone incassable. Aussi vaut-il vraiment la peine d'être considéré si vous avez besoin de remplacer votre tablette.

Prix et disponibilité

L'Ulefone Power Armor 13 est en vente chez le détaillant chinois Banggood pour moins de 279 €. Ce prix ne comprend pas les frais de port (subventionnés), ni les taxes locales. La caméra endoscopique coûte 35 € de plus, ce qui reste un prix raisonnable pour un tel accessoire vous permettant de prendre des photos et des vidéos lumineuses dans les espaces les plus inaccessibles. A l’instar des canalisations.

Design

Tout comme l'Oukitel WP15, l'Armor 13 adopte le plastique polycarbonate comme matériau de base. Son cadre métallique l'aidera à supporter les chutes importantes, tandis que son étui antichoc toute rencontre avec le sol ou une surface dure qui pourrait endommager ses composants internes et son écran.

La caméra selfie de 16 mégapixels est située en haut à gauche de l'écran. Ce dernier - une dalle IPS massive de 6,81 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels - est recouvert d'une couche oléophobe, ce qui est un excellent extra pour les utilisateurs allergiques aux traces de doigts et autres taches.

À l'arrière, on trouve une grille de haut-parleur ainsi que quatre capteurs photo (un principal de 48 mégapixels, et trois en renforts de 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 autres mégapixels). Le module photo bénéficie par ailleurs d’un flash à 5 LED.

Un connecteur POGO pour associer tout accessoire professionnel supplémentaire, un bouton rouge personnalisable et le plateau SIM sont situés sur le côté gauche de l'Armor 13, tandis que la bascule de volume, le bouton d'alimentation et un capteur d'empreintes digitales séparé s’alignent sur le flanc droit. Le port USB Type-C et une prise audio de 3,5 mm sont dissimulés par un rabat sur le bord inférieur (rappelez-vous qu'il s'agit d'un appareil testé IP68/MIL-STD-810G), avec un laser sur le côté opposé.

C'est l'un des smartphones les plus lourds que nous ayons pesés à ce jour, avec un peu moins de 500 g affichés sur la balance et ses dimensions - 182 x 86 x 21mm - signifient qu'il ne rentrera pas dans la plupart des poches de jean.

Caractéristiques principales

Fiche technique CPU : Mediatek Helio G95

GPU : Arm Mali-G76 MC4

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Taille d'écran : 6,81 pouces

Résolution : 2400 x 1080

Poids : 491g

Dimensions: 182 x 86 x 21 mm

Caméras : 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Caméra frontale : 16 Mpx

OS : Android 11

Batterie : 13,2 Ah

Au cœur du Power Armor 13 se trouve la puce Mediatek Helio G95, un chipset 4G puissant. Il associe un cluster de huit cœurs Arm avec quatre cœurs graphiques Arm Mali-G76 MC4. C’est la même puce intégrée dans le Doogee S97 Pro et le Realme 8.

À ses côtés, on trouve 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS embarqué. La connectivité sans fil comprend le NFC, le Wi-Fi 5 ainsi que le Bluetooth 5.0. La batterie de 13,2Ah est chargée à l'aide d'une batterie compacte de 33W (11V,3A) et peut délivrer un chargement filaire (5W) ou sans fil (15W). Elle peut bien sûr charger d'autres appareils compatibles à l'aide du câble OTG fourni.

Performances et prise en main

La puce Mediatel Helio G95 est plus performante que la Dimension 700 compatible 5G de l’Oukitel WP15, avec certains des meilleurs résultats PCMark enregistrés à ce jour pour un processeur non Qualcomm (plus de 10 000 points). Son sous-système réservé au stockage affiche sa seule véritable faiblesse notable. Il s'agit clairement d'un smartphone performant qui laissera ses rivaux d'entrée de gamme loin derrière dans son sillage.

Son télémètre laser répond avec une réactivité parfaite (c'est essentiellement le même que celui disponible sur le S97 Pro). Et en dehors de la gamme complète de services mobiles Google (Youtube, Gmail), vous pourrez exploiter les applications Mediatek habituelles comme le Centre de sécurité (qui correspond plus à une suite d'utilitaires), Children Space et Easy launcher, des bureaux virtuels standards similaires à Samsung Knox.

Comme prévu, il est livré avec Android 11 (et une interface utilisateur personnalisée) plus un pack d'applications conçu pour les amateurs d’activités en plein air ou de bricolage. Un catalogue de gadgets pratiques que l'on retrouve habituellement sur les smartphones incassables Mediatek : à savoir un baromètre, un sonomètre, un rapporteur, une boussole, etc...

Faut-il acheter l'Ulefone Power Armor 13 ?

Achetez-le si...

Vous avez besoin d’une grosse batterie, mais pas que...

Il ne possède pas la batterie la plus endurante de la gamme incassable (l’Oukitel WP15 a cet honneur), mais certains pourraient préférer la combinaison matérielle offerte par l’Armor 13. Soit plus de stockage, un écran haute résolution, une meilleure caméra frontale et le chargement sans fil.

Vous recherchez une vraie caisse à outils mobile

Avec le télémètre laser et la caméra endoscopique en option, le Power Armor 13 est un téléphone professionnel très attrayant qui peut faire bien plus que passer des appels. Les bricoleurs l'apprécieront clairement.

Ne l'achetez pas si...

Vous n’avez pas de place pour transporter un smartphone XXL Le Power Armor 13 est un smartphone massif, l'un des plus grands que nous ayons évalués et il serait compréhensible qu'il ne plaise pas à une grande partie du marché. Gardez à l'esprit que vous pourriez l'acheter à la place d'un hotspot mobile 4G et obtenir quelque chose de bien plus polyvalent.