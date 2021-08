Test du Razer Barracuda X

Les joueurs à la recherche d'un casque gamer sans fil abordable et compatible avec les PC, les appareils Android et une poignée de consoles majeures ne devraient pas chercher plus loin que le Barracuda X. En plus d'offrir un confort de premier choix pour les longues sessions multijoueurs grâce à son design léger, il délivre une qualité audio et une autonomie des plus satisfaisantes. Faites simplement attention aux compromis, notamment l'absence de prise en charge de Razer Synapse sur PC.

Le Razer Barracuda X en résumé

Il existe plus qu'assez d'options pour des casques gamer de milieu de gamme qualitatifs avec des capacités sans fil. Notamment le casque PC Elo 7.1 Air Wireless RGB, le Corsair HS70BT, le SteelSeries Arctis 1 Wireless et le HyperX Cloud Alpha. Désormais, les joueurs à la recherche d'une solution sans fil abordable peuvent ajouter le Razer Barracuda X dans cette sélection. Ce modèle disponible à 99,99 € se différencie du lot en proposant un appairage sans fil sur PC, Playstation 5, Nintendo Switch et appareils Android par le biais d’un dongle USB-C.

Même s’il ne pèse que 250 g, le Barracuda X ultra-léger ne se relâche pas sur le plan audio. Les haut-parleurs en titane Triforce de Razer permettent au casque de fournir un son surround 7.1 compatible avec l’audio 3D (Spatial Audio) sur Playstation 5 et même PC via la norme THX. Si l'on ajoute à cela une autonomie promise de 20 heures, le Barracuda X mérite d'être considéré comme un concurrent très respectable sur le marché des meilleurs casques gamer de milieu de gamme. Certains compromis douteux ont été faits pour ceux qui utilisent le casque sur PC, comme l'absence de prise en charge de Razer Synapse et l’investissement supplémentaire pour utiliser THX Spatial Audio.

Il vous en coûtera 24,99 € additionnels à l'achat du Barracuda, moyennant quoi vous serez en mesure d’optimiser votre expérience audio favorite sur votre ordinateur gaming. Outre les différents préréglages d'égalisation et les outils de calibrage, il existe même une option Application Mixer qui permet d'utiliser THX Spatial Audio pour chaque application, hors jeux.

Dans sa boîte, le Barracuda X conserve l'esthétique noire caractéristique de Razer, avec des accents verts sur l'interrupteur marche/arrêt du microphone et le voyant lumineux (visible une fois le casque chargé). En tenant ce casque, on a l'impression qu'il lévite presque en apesanteur, tant il se révèle léger. Ce qui ne l’empêche pas de résister aux petits chocs du quotidien.

Une fois sur votre tête, le Barracuda X se révèle confortable grâce aux coussinets d'oreille FlowKnit ovales, à la mousse à mémoire de forme FlowKnit ultra-douce et à l’arceau rembourré. Pendant le test, nous avons maintes fois oublié que nous le portions, c’est dire !

Tout, du bouton d'alimentation à la prise jack 3,5 filaire, en passant par le port de charge USB-C, le port micro détachable, la commande de volume et le commutateur de micro, s’avère facile à atteindre sur la coque de l'oreille droite.

Le Razer Barracuda X brille quelle que soit la plateforme de jeu à laquelle il se couple, ce que vous lanciez des titres AAA ou que vous écoutiez simplement de la musique. Les joueurs Nintendo Switch seront heureux d'apprendre qu'il fonctionne à la fois en mode portable et en mode docké, ce qui apparaît comme un énorme plus compte tenu de son prix. Cela rend le casque sérieusement polyvalent pendant les parties de The Legend of Zelda: Breath of The Wild ou d’Astral Chain.

Et comme le casque prend en charge Spatial Audio sur PS5, le son issu d’environnements riches à l’instar de Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal se veut fidèlement reproduit - même au volume maximum. Ainsi, la perception de la situation est grandement améliorée ici. Sur les appareils Android comme le Samsung Galaxy Z Flip, le dongle USB-C s'adapte parfaitement, même s’il se loge dans un étui de protection. Sur d'autres appareils Android, le résultat peut varier, mais le son demeure excellent lorsque nous jouons à des titres du catalogue Xbox Game Pass sur notre smartphone.

Les choses se compliquent sur PC, cependant. Pour une raison étrange, le Barracuda X n'est pas pris en charge par l'application Synapse de Razer, ce qui signifie qu'il n'y a pas de personnalisation audio, de mise à jour du firmware basée sur l'application ou même d'indicateur de niveau de batterie en dehors de la lumière LED présente sur le casque lui-même. Le seul moyen d'ajuster l'audio à la convenance de l'utilisateur est de passer par le programme payant THX Spatial Audio. Cela permet également d'obtenir une meilleure expérience avec des jeux compatibles tels que Doom Eternal. THX Spatial Audio enrichit l’atmosphère générale des jeux qu’il couvre, ce qui se révèle crucial dans des titres comme Metro: Exodus.

Bien que le microphone HyperClear Cardioid détachable ne soit pas le plus clair du marché, il délivre une annulation passive du bruit décente. Les communications pendant les jeux et les appels téléphoniques sur les appareils Android se montrent suffisamment précises, mais pas les meilleures. Il est probablement préférable de garder ce casque à l'intérieur, loin des bruits parasites de la foule et de la rue.

Pendant les sessions d'écoute musicale, le Barracuda X affiche d'excellentes performances. Les basses sont profondes sans craquer, tandis que les aigus et les médiums paraissent plus que corrects. Qu'il s'agisse des standards ultra pop de Kylie Minogue, des sons old-school de Willie Hutch ou des styles Trap modernes d'artistes comme Lil Baby, le casque gère très bien les genres multiples.

Au-delà des 20 heures d'autonomie promises par Razer, le Barracuda X met à disposition quelques heures supplémentaires entre deux charges. Cela place le casque gamer à égalité avec ses rivaux dans ce domaine. Le chargement complet via USB-C a pris quelques heures et vous pouvez utiliser le casque sur PC pendant qu'il charge.

Le Barracuda X se présente certainement comme l'un des meilleurs casques gaming multi-plateformes, avec une qualité audio, une durée de vie de la batterie et un confort remarquables. Le Barracuda X de Razer devrait figurer en tête de liste de tous ceux qui ont besoin d'un casque abordable offrant une grande polyvalence et une grande facilité d'utilisation - bien que la nécessité d'acheter des logiciels supplémentaires atténue un peu cette valeur.

Achetez-le si...

Vous recherchez un casque gamer sans fil pour votre PC, votre smartphone et vos consoles

Le Barracuda X peut se connecter sans fil à un PC, une Playstation 5, une Nintendo Switch et un smartphone Android sans problème.

Vous avez besoin de confort pour supporter vos longues sessions de jeu

Pesant 290 g, le Razer Barracuda X dispose également de coussins d'oreille ovales FlowKnit, de mousse à mémoire de forme FlowKnit ultra-douce et d'un bandeau rembourré pour un casque sérieusement douillet.

Vous ne lésinez jamais sur la qualité audio

Les OST de jeux et l'écoute musicale en général sont reproduites idéalement avec le Barracuda X. La prise en charge de la norme 7.1 est également un atout, tout comme la compatibilité avec Spatial Audio sur PC et Playstation 5.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une assistance logicielle sur PC

Le Barracuda X fonctionne bien tout seul sur PC mais le manque de support logiciel via Razer Synapse est un problème. Le fait de devoir payer un supplément de presque 25 € pour acquérir THX Spatial Audio n'aide pas non plus.