Test Marshall Motif ANC

Grâce à une excellente qualité sonore et à une technologie avancée de suppression du bruit, les audiophiles vont adorer les nouveaux écouteurs sans fil Marshall. Bien que leur design puisse diviser et que leur autonomie laisse beaucoup à désirer.

Les Marshall Motif ANC en résumé

Il n'y a pas deux façons de l’écrire : les Marshall Motif ANC sont des écouteurs sans fil au look globalement soigné. Les proportions et le logo du boîtier de charge rappellent les amplis emblématiques de la marque, tandis que les écouteurs reprennent la typographie M de la société et que les tiges en plastique présentent un effet moleté très sympa.

La connexion se fait par Bluetooth 5.2, ce qui permet aux écouteurs de s'associer sur de longues distances. Même dans un appartement encombré de murs et de signaux Bluetooth concurrents, nous avons constaté que nous pouvions nous éloigner assez loin de notre smartphone avant de subir une rupture de signal. L'appairage se fait par une longue pression sur le bouton situé à l'avant du boîtier.

Grâce à ce dernier, vous obtenez une autonomie maximale de 20 heures - pas la meilleure du marché, mais pas la pire non plus. Placez les écouteurs dans leur logement douillet pendant 15 minutes et vous vous offrirez une heure d'écoute additionnelle ; une recharge complète prend trois heures via chargeur USB-C.

Les Motif ANC disposent aussi d’un son fantastique, et l'annulation active du bruit les rend vraiment pratiques si vos trajets s’avèrent bruyants ou si vous prenez l'avion fréquemment. Vous pouvez désactiver cette option si vous le souhaitez, ou ajuster le mode de transparence des écouteurs, ce qui vous permet d'entendre les sons environnants par rétroaction à travers votre musique - utile pour garder votre attention complète lorsque vous traversez la route, par exemple.

En termes de performances audio, les aigus sont clairs et brillants, avec beaucoup de détails, et les médiums se veulent similaires (bien que légèrement moins impressionnants). Lors d'une première écoute, nous avons eu l'impression que la sortie des basses se révélait un peu décevante, mais l'application Marshall Bluetooth a permis d'y remédier - à partir de celle-ci, vous pouvez faire des ajustements sur les commandes des écouteurs et sur l’égaliseur.

Une pression rapide sur le mode prédéfini Hip Hop (notre favori) a vraiment libéré la puissance des Motif ANC : il y a absolument beaucoup de grondement dans les basses fréquences, ce qui est vraiment impressionnant pour un ensemble d'écouteurs sans fil pesant moins de 5 grammes chacun. D’autant qu’ils apparaissent confortables à porter.

Des réclamations ? Nous en avons quelques-unes, notamment le design un peu bizarre du boîtier, qui l'empêche de se tenir droit. Plus préoccupante est l'approche incomplète du Motif en matière de contrôle tactile, avec un réglage du volume qui réclamera le soutien de votre smartphone.

Pour autant, nous sommes heureux d'annoncer que nous adorons leur scène sonore, qui n'a rien à envier à celle des excellents Apple AirPods Pro. Il y a quelques différences entre ces écouteurs et ceux de la marque Apple, notamment en matière de connectivité. Mais pour les audiophiles qui veulent se démarquer un peu, ces écouteurs justifient amplement leur prix.

Disponible dès maintenant

Prix conseillé : 199 €

Les Marshall Motif ANC ont été lancés en septembre 2021, et sont disponibles dès maintenant au prix de 199 €. Ce n'est pas donné pour une paire d'écouteurs sans fil, mais c'est moins cher que les AirPods Pro, qui coûtent aujourd’hui 259 €.

Les écouteurs Marshall sont également moins chers que les meilleurs écouteurs True Wireless que nous avons testés jusqu'à présent, les Sony WF-1000XM4. Bien qu'ils ne les égalent pas en termes de performances audio ou d'annulation active du bruit.

Design

Conception Marshall classique

Coupe confortable

Résistance à l'eau IPX5

Le look des Marshall Motif ANC est assurément attrayant… si vous êtes déjà un fan de la marque rock. Le boîtier en cuir ne passe pas inaperçu, le logo Marshall reste emblématique et les écouteurs eux-mêmes sont dotés de touches de design bien pensées que les audiophiles apprécieront. Même le câble USB concède une finition texturée, ce qui en fait un produit bien conçu qui s'accorde bien avec les autres produits de la société.

Le boîtier profite de même d’une résistance à l'eau IPX4 et il paraît insensible aux rayures, il devrait donc bien vieillir même si vous avez tendance à jeter vos accessoires au fond de votre sac.

En outre, les écouteurs s'adaptent très bien à la forme de votre conduit auditif. Ils sont fournis avec deux tailles supplémentaires d'embouts en caoutchouc pour que vous puissiez choisir le format qui vous convient le mieux. Nous avons déjà vu d'autres écouteurs avec plus d'options, mais à moins que vous n'ayez des oreilles particulièrement caverneuses, ces écouteurs se glisseront parfaitement.

Nous n'avons rencontré aucun problème avec les embouts standard, et nous avons pu les porter à la fois en utilisation standard et en faisant du jogging, sans chute dans les deux cas. Les écouteurs eux-mêmes sont classés IPX5, ce qui est un peu mieux que l’étanchéité offerte par les AirPods Pro d'Apple, et cela signifie que vous devriez pouvoir les exploiter pendant n’importe quelle session d’entraînement sportif.

Il y a tout de même des choses à redire sur la conception de l’ensemble. Le boîtier de charge n'a pas de surface plane, sauf à l'arrière, et ne peut donc pas tenir debout. Qui plus est, les Motif ANC souffrent de notre principale contrariété avec les Apple AirPods : vous ne pouvez pas modifier le volume d'un simple toucher, et devez plutôt sortir votre téléphone pour régler son intensité. C'est très bien si votre smartphone reste dans votre poche, mais c'est ennuyeux s'il est coincé dans votre sac à dos.

Il existe néanmoins quelques commandes sympathiques - une double pression pour sauter une piste, une triple pression pour revenir au dernier morceau écouté, tandis qu'une pression longue permet de passer de l'annulation du bruit au mode transparence.

Performances audio

Hautes fréquences claires

Idéal pour les amateurs de rock

EQ ajustable

Nous aimons vraiment le son de ces écouteurs sans fil. Pour une si petite paire d'écouteurs, il y a beaucoup de basses présentes, sans pour autant qu’elles paraissent bruyantes et peu raffinées. Les hautes fréquences sont claires comme du cristal, avec beaucoup de détails brillants. Comme il sied à une marque que l'on voit festoyer sur toute la scène d'un concert acoustique, ces écouteurs donnent du punch à la musique rock et punk.

Les médiums s’avèrent un peu moins impressionnants, mais c'est seulement parce qu'ils sont écrasés par la puissance des extrêmes impressionnants du spectre audio. Les audiophiles apprécieront l'application Marshall Bluetooth, qui permet de modifier la configuration de l'égaliseur. Vous pouvez notamment créer vos propres modes d’écoute et activer ou désactiver la fonction de suppression active du bruit.

En parlant de cela, l'ANC des Motif est vraiment pratique ; elle vous permet d'écouter sereinement votre musique sans être interrompu par le son ambiant, sans parasite ni interférence numérique audible - et la possibilité d'appuyer longuement sur l'un ou l'autre des écouteurs pour passer en mode transparence est une fonction que vous serez amené à utiliser souvent dans la rue.

Autonomie et connectivité

20 heures de lecture garanties au total

Chargement sans fil

Bluetooth 5.2

La recharge s'effectue via le port USB-C situé à la base du boîtier, et la recharge sans fil QI est également possible si vous disposez d'un socle de recharge compatible. Le chargement se veut rapide : placez les écouteurs dans l'étui pendant 15 minutes et vous obtiendrez une heure de lecture ; il faut compter trois heures pour passer d'un état totalement plat à une charge complète. Il en va de même pour le boîtier : il vous faudra environ trois heures pour le faire passer de 0 à 100% d’autonomie.

Au total, vous pouvez profiter de 20 heures de lecture audio, soit 4,5 heures pour les écouteurs eux-mêmes et quelques charges supplémentaires via le boîtier. C'est à peu près la même proposition que les AirPods Pro, mais les écouteurs antibruit d'Apple ont deux bonnes années d’existence de plus que les Motif ANC de Marshall. De plus, il existe de nombreux écouteurs sans fil qui offrent une autonomie bien plus longue, comme les Momentum True Wireless 2 de Sennheiser, qui délivrent 35 heures d’utilisation. Et oui, ils sont également équipés d'une fonction d'annulation active du bruit.

Cette autonomie n'est pas tout à fait suffisante pour un vol long-courrier, mais en usage quotidien, il s’avère peu probable que vous les mettiez à plat, à moins que votre trajet soit particulièrement épique. L'annulation active du bruit est un peu gourmande ici, et dans nos tests, nous avons obtenu un peu plus d'une heure d'écoute supplémentaire en la désactivant. Ironiquement, les moments où vous aurez le plus envie d'utiliser la suppression du bruit (dans les avions et les transports, normalement) sont aussi ceux où vous voudrez économiser le maximum de batterie.

La connectivité sans fil est basique: vous disposez de la version 5.2 de Bluetooth. Cela vous permet d'obtenir de longues distances d'appairage avec votre source audio - nous avons trouvé cela particulièrement impressionnant lorsque nous avions une bonne ligne de vue et aucun signal concurrent.

L'appairage se montre facile : appuyez longuement sur le bouton du boîtier de charge pour rendre vos écouteurs identifiables dans la liste des options Bluetooth de votre smartphone, de votre PC portable ou de votre tablette. Contrairement aux AirPods d'Apple, ces écouteurs ne peuvent être appairés qu'avec un seul appareil à la fois. Vous devrez donc les réappairer si vous souhaitez les utiliser sur une seconde source audio.

Faut-il acheter les Marshall Motif ANC ?

Achetez-les si...

Vous souhaitez profiter d’une belle qualité sonore

Des basses superbes, des aigus clairs, des médiums raisonnables : si vous aimez que l’écoute de vos playlists musicales soit forte et percutante, ces écouteurs sont faits pour vous.

Un design soigné est important pour vous

Les poignées moletées, le boîtier emblématique avec son logo intemporel : il y a beaucoup de choses à aimer dans le look de ces écouteurs sans fil… qui ne laisseront pas les esthètes et fans de rock indifférents.

Vous aimez peaufiner vos réglages

Nous apprécions grandement la possibilité de paramétrer à outrance l’égaliseur fourni dans l’application compagnon.

Ne les achetez pas si...

Vous utilisez beaucoup les commandes tactiles

Oui, nous savons qu'Apple opère sans lesdites commandes, mais ce n'est pas une raison pour se passer de ces dernières, particulièrement lorsqu’il s’agit de calibrer le volume. Un manquement que nous regrettons sur les Marshall Motif ANC.

Vous possédez plusieurs appareils Apple

Si vous faites résolument partie de l’écosystème Apple, cela vaut vraiment la peine de réfléchir avant de vous rabattre sur ces écouteurs. La fonction Localiser et la possibilité de changer facilement de source audio sont des atouts majeurs propres aux AirPods.

Vous avez un budget limité

Ce sont des écouteurs coûteux, même si chaque centime dépensé le vaut ici. Si vous cherchez des écouteurs plus abordables, le choix ne manque pas, avec des alternatives coûtant 100 € de moins. Comme les Lypertek PurePlay Z3 2.0.