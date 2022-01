Test LG XBoom 360

La LG XBoom 360 est une fantastique enceinte sans fil conçue pour improviser des fêtes musicales, où et quand bon vous semble. Elle est puissante, offre un spectacle son et lumières divertissant, tandis que sa scène sonore s’avère agréablement convaincante. Elle se veut techniquement portable, mais son poids important et son absence de combinaison avec les autres enceintes de votre foyer l'empêchent de devenir le nec plus ultra en termes de système audio domestique.

Nous avons aujourd’hui l'embarras du choix en matière d'enceintes portables. Il en existe dans toutes les tailles imaginables, du compagnon ultra-compact que vous pouvez glisser dans votre sac à dos aux simili haut-parleurs plus grands, comme la LG XBoom 360 lancée à la fin de l'année 2021.

La XBoom 360 présente un design unique, un son omnidirectionnel et la possibilité de personnaliser votre expérience de lecture audio via une application pour smartphone.

Bien que la XBoom 360 soit l'une des enceintes d’extérieur sans fil les plus uniques que nous ayons testées, vaut-elle son prix ? Oui, mais seulement si vous prévoyez d’organiser une fête dans votre propre jardin.

Prix et disponibilité

La LG XBoom 360 a été lancée au prix de 399,99 € depuis la boutique en ligne de LG et chez la plupart des détaillants usuels (Fnac, Darty, Boulanger). Elle est actuellement proposée avec une réduction de 100 € au sein des mêmes enseignes. Ce qui la rend moins chère que ses rivales faisant référence à cette taille, telles que le Sonos Move ou l’UE Hyperboom.

Design

La LG XBoom 360 présente un design cylindrique avec une découpe unique au centre, permettant de voir son woofer (haut-parleur de graves). Le cône qui disperse les ondes sonores omnidirectionnelles du woofer abrite également des LED RVB délivrant un spectacle lumineux toujours divertissant.

L'intégralité de l'enceinte est recouverte de tissu, ce qui lui confère une ligne esthétique moderne et discrète qui ne dépareillerait pas dans un salon ou à l'extérieur de votre maison, près de la piscine par exemple.

(Image credit: Lewis Leogn)

Au sommet de la XBoom 360, vous trouverez des commandes vous permettant d’allumer ou d’éteindre l’enceinte, mais aussi de lancer la lecture, l'éclairage et la connectivité de l’appareil. En outre, vous pouvez télécharger l'application gratuite LG XBoom pour activer ces fonctions et configurer plus en détails l'éclairage et l’égaliseur.

Sur le dessus de l’enceinte, s’impose enfin une poignée intégrée qui rend celle-ci techniquement portable. Elle demeure néanmoins un peu encombrante avec ses dimensions de 247,5 x 514 x 247,5 mm (L x H x P) et son poids de 5,8 kg.

A la base, s’expose un grand rabat en caoutchouc qui cache un port USB-A pour connecter une clé USB, une prise auxiliaire de 3,5 mm pour les sources analogiques, un bouton de réinitialisation et un bouton pour activer le couplage entre plusieurs enceintes sans fil LG.

Caractéristiques principales

La LG XBoom 360 affiche les caractéristiques habituelles d'une enceinte sans fil avec une application, notamment le support Bluetooth 4.0, une entrée auxiliaire et une application permettant de débloquer d'autres options amusantes. Dans l'application, les utilisateurs peuvent basculer entre divers modes d'éclairage et des modes musicaux prédéfinis, mais ils ont aussi la possibilité de contrôler manuellement un éclairage RVB et quelques effets sonores. En effet, l'application LG XBoom vous invite à jouer les DJ en ajoutant une simulation de scratch, des phasers, flangers, guitares électriques et loops virtuels. C'est une fonction qui émulera les foules, bien qu'un peu gadget.

En termes d'entrées, le LG XBoom 360 prend en charge le Bluetooth, l'entrée auxiliaire de 3,5 mm et un port USB-A pour lui associer le stockage d'une clé USB. Notez que l’enceinte lit uniquement les formats MP3 et WMA compilés dessus.

(Image credit: Lewis Leogn)

L'autonomie s’avère médiocre : environ 10 heures de lecture audio, avec l'éclairage éteint. Lorsque celui-ci est allumé, il faut s'attendre à perdre quelques heures. Nous nous attendions à une plus grande longévité de la XBoom 360, étant donné que de nombreux haut-parleurs portables disposent maintenant d’une autonomie de plus de 20 heures pour une véritable journée d’écoute en continu.

La courte durée de vie de la batterie ne nous aurait pas autant dérangés si l'enceinte se dotait en contrepartie d'un système de chargement rapide, mais malheureusement, il faut 5 heures pour réalimenter totalement l'enceinte. C'est un temps atrocement long, surtout si vous avez oublié d’emporter votre chargeur avec vous ou si vous devez composer sans prise à proximité.

La LG XBoom 360 brille de même par son absence d’intégration de tout assistant intelligent. Alors que l'enceinte aurait fière allure dans un salon ou une chambre, elle ne peut se coupler à votre système domotique moderne - ce qui en fait essentiellement un modèle séduisant pour animer vos fêtes en plein air. Nous aimerions voir LG intégrer AirPlay, Google Assistant ou Amazon Alexa dans la prochaine itération.

(Image credit: Lewis Leogn)

Qualité audio

La qualité sonore du LG XBoom 360 est excellente, mais avec un bémol que nous aborderons plus bas. L'enceinte offre beaucoup de volume, et sa balance tonale se montre neutre à légèrement chaude. Les instruments présentent un timbre naturel et il est rafraîchissant de voir une enceinte d’extérieur qui ne surexagère pas ses basses.

L'enceinte joue extrêmement fort, ce qui est idéal pour les grands espaces extérieurs. Il y a même un égaliseur dédié aux environnements en plein air que vous pouvez activer depuis les paramètres de l’application, ce pour compenser l’atténuation des basses dans ce contexte. Ici, le volume de la XBoom 360 doit être poussé à fond, car l'enceinte se révèle anémique à faible volume - en dessous de 30%, elle apparaît même inaudible. D'autres fabricants d’enceinte ont intégré un égaliseur qui supporte toute lecture audio à faible volume, et nous aimerions voir LG l'appliquer également à l'avenir.

Faut-il acheter la LG XBoom 360 ?

(Image credit: Lewis Leogn)

Achetez-la si...

Vous adorez pousser le volume de vos enceintes au maximum

Vous recherchez une enceinte d’extérieur qui joue fort, sans retourner pour autant à l’époque des boombox des années 90. La XBoom 360 présente un design bien plus sophistiqué et un son équilibré, un savant mélange pour diffuser de la musique en plein air. Ne la mouillez pas cependant, car elle n'est pas étanche.

Il vous faut une enceinte se fondant parfaitement au sein de votre déco

La LG XBoom 360 possède l'un des designs les plus élégants et les plus sobres pour une enceinte d’extérieur. Alors que de nombreuses marques privilégient une scène sonore riche à une ligne esthétique premium, il est agréable de voir LG associer les deux et proposer une enceinte qui a fière allure dedans comme dehors.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez l’emmenez vraiment partout avec vous

L'encombrement et le poids de l'enceinte XBoom 360 en font une enceinte techniquement portable, mais difficile à emporter dans son sac à dos. Si vous voulez un “haut-parleur” plus mobile et délivrant une puissance sonore presque aussi redoutable, jetez un coup d'œil au modèle JBL Pulse 4, celui-ci incluant également un jeu de lumières divertissant.

Vous avez besoin d’une enceinte pour consolider votre chaîne hi-fi

La LG XBoom 360 est avant tout une enceinte d'extérieur. Bien que le marketing de LG indique qu'il s'agit d'un appareil audio conçu aussi pour la maison, son absence d'assistant intelligent ou de système multiroom signifie qu'elle reste une grande enceinte Bluetooth qui ne communique nullement avec vos autres produits audio domestiques.