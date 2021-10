Test du Facebook Portal Go

Le Facebook Portal Go est un écran connecté simple à utiliser et qui sublime vos appels vidéo. Il est léger, fonctionne sur batterie et possède une poignée intégrée, ce qui permet de l'emporter partout avec vous, sans encombre. Amateurs de binge-watching, sachez qu’il ne supporte pas Netflix. Et ce n’est pas ce qu’on lui demande.

Le Facebook Portal Go en résumé

L’émission d’appels vidéo a explosé au cours de ces deux dernières années, marquées par la pandémie mondiale et plusieurs phases de confinement. Le fait d’entendre mais aussi de voir un parent, un ami ou un collègue de travail, a permis à beaucoup d’individus de conserver un lien avec l’extérieur.



Dès lors, le marché des smartphones et tablettes s’est emballé… tout comme celui des écrans connectés. Ces supports intelligents sont dotés de caméras haute définition et peuvent garantir des appels vidéo ou visioconférences de bonne qualité - et surtout, en mode mains libres !

Le Facebook Portal Go est le dernier écran connecté conçu par le leader des interactions sociales. Il intègre une dalle de 10 pouces ainsi qu’une batterie capable de tenir jusqu’à cinq heures de conversations vidéo entre deux charges. En outre, sa poignée fixée à l’arrière permet de le transporter facilement d'une pièce à l'autre pendant un appel, ou de l'emporter avec vous en vacances - si vous disposez d’une connexion Internet fiable sur votre lieu de retraite.

Sa caméra de 12 Mpx concède une résolution légèrement inférieure à celle du Facebook Portal, bien que nous n'ayons pas trouvé que cela affectait beaucoup la clarté des appels vidéo. Elle délivre le même champ de vision de 125 degrés que le Portal et, comme la caméra de l'Echo Show 10 d'Amazon, elle effectue automatiquement un panoramique et un zoom lorsque vous vous déplacez... pour que vous restiez constamment au centre du cadre pendant un appel vidéo.

En plus de vous permettre d’appeler vos contacts Facebook Messenger, le Portal Pro vous invite à échanger depuis les applications Zoom et WhatsApp. Mieux encore, il existe toute une gamme de filtres et d'effets de réalité augmentée (AR) que vous pouvez exploiter pour animer vos appels vidéo.

Comme tout gadget domotique avec caméra intégrée, le Facebook Portal Pro pose certains problèmes de confidentialité. Facebook s'est efforcé d'y répondre en incluant un couvercle physique sur la caméra, qui déconnecte automatiquement l'alimentation du microphone lorsque vous cachez cette dernière.

La prise en charge de Spotify et Deezer est un plus pour diffuser vos playlists musicales et, s’il s’avère impossible de suivre vos séries Netflix depuis l’application dédiée, Prime Video et YouTube restent accessibles en passant par le navigateur web.

Le Portal Go peut également servir de cadre photo numérique et faire défiler les galeries de vos comptes Facebook ou Instagram.

Il est livré avec deux assistants vocaux : Alexa et l’assistant Facebook (Portal), dont les capacités sont limitées. L'assistant vocal d'Amazon se comporte à peu près de la même manière que sur les enceintes et écrans connectés de la marque, vous permettant de contrôler la lecture audio, de faire des recherches sur le web et de commander des appareils domotiques - à condition que ceux-ci soient enregistrés sur l'application Alexa.

À 229 €, le Facebook Portal Go est un écran connecté coûteux, surtout si l'on considère qu'il se prive de certaines fonctionnalités présentes sur l'Amazon Echo Show 10 ou le Google Nest Hub Max, vendus à un prix similaire. Cependant, si vous recherchez un écran dédié aux appels vidéo et aux visioconférences, c’est une alternative à considérer.

Prix et disponibilité du Facebook Portal Go

Le Facebook Portal Go vous coûtera 229 € et peut être commandé dès maintenant depuis la boutique officielle de Facebook. Ce n’est pas le gadget le plus cher de la gamme, puisque le Portal+ de 14 pouces est proposé à 369 €. Mais vous trouverez aussi moins onéreux, en lui préférant le Portal TV ou le Portal de 10 pouces, respectivement vendus à 169 et 199 €. Hélas, ces derniers ne sont pas portables.

Le nouvel écran de Facebook demeure tout de même plus abordable que l'Amazon Echo Show 10, actuellement disponible à 249,99 €.

(Image credit: TechRadar)

Design

Écran HD de 10 pouces

Caméra de 12 mégapixels

Poignée souple

Mesurant 25,7 x 17,4 x 7,87 cm (l x h x p), le Facebook Portal Go apparaît comme un écran connecté relativement compact. Il présente un design cunéiforme enveloppé dans un tissu gris, ce qui lui permet de s'intégrer à votre décoration intérieure sans aucune faute de goût.



Comme nous l'avons mentionné, le Facebook Portal Go est alimenté par une batterie qui, selon Facebook, peut durer jusqu'à cinq heures avant de devoir être rechargée. Au bas de l'écran se trouve un insert pour le socle de charge, qui maintient l'appareil stable pendant le chargement. Une poignée intégrée à l'arrière de l'écran connecté vous invite à le prendre et à le transporter aisément. D’autant qu’il ne pèse que 1 400 grammes.

La dalle HD de 10,1 pouces occupe la majeure partie de la façade, dispensant une résolution de 1280 x 800 pixels. L'appareil est également équipé de deux haut-parleurs à large bande de 5W et d'un woofer de 20W, ainsi que d'un réseau de quatre microphones qui capte clairement votre voix pendant vos communications.

Star de la structure, sa caméra de 12 Mpx garantit un champ de vision de 125 degrés. Sur le sommet du support, se trouvent des commandes physiques pour le volume, ainsi qu'un bouton pour couper le micro et l'alimentation de la caméra ; il y a également un couvercle physique pour la caméra, qui peut être vissé manuellement si le bouton n'est pas assez rassurant.

Le Portal Go est doté d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez donc non seulement écouter de la musique via le service de streaming de votre choix (compatible avec l’écran), mais aussi de la musique stockée sur votre smartphone en couplant les deux appareils.

(Image credit: TechRadar)

Performances

La caméra effectue automatiquement des panoramiques et des zooms

Possibilité d'ajouter plusieurs comptes

L’écran ne pivote pas du mode portrait au mode paysage

Le Facebook Portal Go est conçu pour garder le contact avec vos proches. Il vous permet non seulement de passer des appels vidéo et audio auprès de vos contacts Facebook Messenger ou WhatsApp, mais il prend également en charge d'autres applications plus professionnelles - notamment Zoom, Go-To meeting et Webex, ainsi que Workplace. Il convient donc parfaitement aux télétravailleurs.



Le Facebook Portal original était le premier écran connecté doté d'une caméra capable d'effectuer automatiquement des panoramiques et des zooms, pour s'assurer de vous maintenir au centre du cadre pendant n’importe quelle conversation vidéo. Une fonctionnalité adoptée depuis par l'Echo Show 10 et même l'Apple iPad Pro (2021). Facebook a conservé cette fonctionnalité dans le Portal Go, et nous avons constaté - au cours de nos tests sur WhatsApp et Facebook Messenger - que les mouvements demeurent fluides et naturels, jamais saccadés.

Nous avons été également impressionnés par le cadrage automatique de la caméra à chacun de nos déplacements, même les plus anodins - comme se repositionner sur sa chaise.

Par ailleurs, vous pouvez appliquer une gamme d'effets AR pendant les appels Facebook Messenger et WhatsApp, ce qui plaira grandement aux enfants et aux adolescents. Il existe de même une fonction de photomaton qui prend des photos avec filtres, hors appel vidéo. Une autre, L’heure du conte, narre des récits populaires - tels que Le Petit Chaperon rouge -, avec de la musique et des animations pour créer une expérience plus interactive. Certaines histoires comprennent elles aussi des filtres qui incrustent votre visage dans l'action.

Le Facebook Portal Go se connecte à vos calendriers Google ou Outlook pour vous rappeler les événements à venir, et il peut être exploité comme cadre photo numérique pour afficher vos clichés préférés publiés sur vos comptes Facebook et Instagram. Cependant, contrairement au Facebook Portal initial, vous ne pouvez activer cette fonction qu'en orientation paysage.

Plusieurs comptes Facebook peuvent être ajoutés sur l'appareil, de sorte qu'il peut être partagé par différents membres d'un même foyer. Pour la sécurité de vos enfants, il est possible de limiter les applications et les contacts auxquels chaque profil Facebook peut accéder. Ce, à l'aide d'un code pin.

(Image credit: TechRadar)

Musique et vidéo

Un son qui remplit la pièce

Le streaming vidéo n’est accessible que via le navigateur web

Grâce à ses haut-parleurs inclus et à sa batterie rechargeable, le Facebook Portal Go fait également office d’enceinte portable, et vous pouvez écouter vos playlists enregistrées depuis les plateformes Spotify et Deezer.

Les haut-parleurs ont été optimisés et garantissent un son qui remplit la pièce, tandis que le woofer de 20W capte les basses fréquences -même si elles ne sont pas particulièrement puissantes. Ce ne sera certainement pas votre périphérique audio de prédilection, mais il suffira amplement si vous souhaitez diffuser de la musique d'ambiance ou lancer des podcasts pendant que vous cuisinez ou effectuez vos tâches ménagères.

Vous pouvez également associer l'écran connecté à votre smartphone ou à votre tablette par connectivité Bluetooth et lire la musique stockée sur ce dernier appareil. Vous devrez cependant faire sans casque ou écouteurs filaires pour profiter de votre musique en toute intimité (il n’y a pas de prise jack de 3,5 mm sur le Portal Go).



Vous ne disposerez que d’une poignée d’applications intégrées en France, dont Facebook Watch et Facebook Live pour le streaming vidéo - ou BFMTV pour suivre l’actualité en temps réel. Il est possible d'accéder à d'autres services de streaming, tels que Prime Video et YouTube, mais cela doit se faire via le navigateur web intégré, qui n'offre certainement pas l'interface la plus élégante.

Pour autant, nous avons été subjugués par la façon dont la luminosité de l'écran est automatiquement ajustée en fonction de votre environnement, de sorte que les images demeurent toujours nettes. Sans besoin de plisser les yeux.

(Image credit: TechRadar)

Assistant vocal

Vous pouvez compter sur Alexa et l’assistant personnel de Facebook

Alexa peut contrôler la lecture de vos contenus et votre installation domotique

L'assistant vocal de Facebook peine à gérer le bruit de fond

Le Facebook Portal Go répond à deux assistants vocaux : Alexa, développé par Amazon, ou le propre assistant de Facebook, activable par la requête "Hey Portal" - "Hey Facebook" fonctionne également.

Alexa s’exécute ici de la même manière que sur n'importe quel autre appareil intelligent, vous permettant de contrôler la lecture audio, d'allumer ou d'éteindre des gadgets domotiques et de recevoir de multiples informations. L'application Alexa vous octroie également un flux en direct exposant les images des caméras de sécurité ou sonnettes vidéo compatibles de votre maison.

L'assistant vocal de Facebook se montre plus limité par rapport à Alexa ; s'il a pu nous livrer les prévisions météo et régler un minuteur, il ne peut pas contrôler la lecture musicale, ni activer le moindre appareil domotique. Vous pouvez néanmoins l’utiliser pour calibrer la luminosité de l'écran et appliquer certains des effets AR liés à la caméra.

Qui plus est, l'assistant vocal de Facebook présente beaucoup plus de difficultés à gérer les bruits de fond - particulièrement lorsque vous lancez plusieurs sources simultanément, ou si vous passez simplement par une connexion Bluetooth pour écouter de la musique.

(Image credit: TechRadar)

Autonomie

La batterie supporte jusqu'à cinq heures d'appels vidéo

Un chargement complet prend trois heures

La station de charge est facile à fixer

Selon Facebook, le Portal Go permet de passer jusqu'à cinq heures d'appels vidéo entre deux recharges, tandis que si vous vous contentez d'écouter de la musique, l'autonomie passe à 14 heures. Nous ne pouvons pas confirmer ces chiffres d'utilisation typique, car nos tests ont impliqué une utilisation intensive de l'écran intelligent sur une courte période.

Le Portal Go s’accompagne d’une station de charge et, grâce à la conception de la partie inférieure de l'écran, il reste à plat lorsqu'il est connecté au chargeur et se révèle donc stable sur n'importe quelle surface. Il faut environ trois heures pour recharger complètement la batterie.

Faut-il acheter le Facebook Portal Go ?

Achetez-le si...

Vous recherchez un écran connecté facile à transporter

Avec une batterie rechargeable et une poignée souple, le Facebook Portal Go se veut l'écran connecté idéal pour les utilisateurs nomades qui aiment passer d’une pièce à l’autre ou entre diverses résidences.

Vous aimez passer des appels WhatsApp ou Facebook Messenger

Vous utilisez régulièrement Facebook Messenger ou WhatsApp pour faire des visios avec vos amis et votre famille ? Si c'est le cas, cet écran intelligent vous conviendra parfaitement.

Vous avez des enfants

Les effets AR qui peuvent animer vos appels vidéo comme vos photos, et la fonction L’heure du conte qui propose des histoires interactives, plairont aux enfants. Le paramétrage des profils garantit en outre un contrôle parental de premier ordre.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

À 229 €, le Facebook Portal Go est l'un des écrans connectés les plus chers du marché. Si votre budget est serré, optez pour un appareil plus abordable avec un écran plus petit, comme l'Amazon Echo Show 5 ou le Google Nest Hub (2e génération).