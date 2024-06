Bon plan de l’été : protégez vos appareils numériques pour seulement 2,03€/mois

Il existe un nombre incalculable de services VPN. Mais tous proposent des tarifs et des offres très différentes. Certains sont gratuits mais peu sécurisés et pleins de pubs. Certains sont très chers.

Fort de ses 15 années d’expérience, CyberGhost VPN est devenu le leader mondial du secteur en proposant une offre à la fois complète mais aussi abordable au plus grand nombre. C’est d’ailleurs pour cela que ce service est le plus noté et le plus recommandé de tous les VPNs sur Trustpilot.

Pour profiter du meilleur de la sécurité numérique et de la confidentialité, vous n’avez qu’à investir 2,03 euros par mois. En effet, CyberGhost VPN est actuellement en promotion avec deux offres qui se cumulent : 83% de baisse de prix et 4 mois offerts. Mais attention, cette offre est disponible uniquement du 6 juin 2024 au 11 juillet 2024. Ne passez pas à côté, sous peine de vous en mordre les doigts.

En plus, vous ne risquez rien puisque vous bénéficiez d’une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Vous pouvez donc tester le service et vous désabonner si jamais vous n’êtes pas entièrement convaincu.

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

CyberGhost VPN est un service simple d’utilisation qui peut être utilisé sur tous vos appareils peu importe leur système d’exploitation. Avec un seul abonnement, vous avez la possibilité de protéger 7 appareils. Pour un peu plus de 2 euros par mois, vous pouvez donc utiliser CyberGhost VPN en simultanée sur vos ordinateurs, smartphones, tablettes et même votre TV.

Vous êtes préoccupé par votre sécurité en ligne ? C’est bien normal. Ces derniers temps, les attaques sur internet sont de plus en plus préoccupantes. Pour vous libérer l’esprit, CyberGhost VPN a mis en place les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2 ainsi qu’un chiffrement AES 256 bits. Ces technologies assurent votre protection. De votre côté, vous n’avez qu’à cliquer sur l’application de CyberGhost VPN pour chiffrer votre connexion et cacher votre adresse IP. Pour la partie confidentialité, CyberGhost VPN a mis en place une politique No Logs. Cela signifie qu’ils n’enregistrent pas vos activités en ligne.

Pour qu’un service VPN soit réellement intéressant, il ne doit jamais se faire au détriment de votre qualité de connexion. Pour assurer la meilleure rapidité et la plus grande fiabilité, 10 000 serveurs 10 Gbit/s ont été installés dans 100 pays partout dans le Monde. Vous pouvez y accéder de façon illimité. Vous avez même accès à des serveurs en Roumanie qui est la seule nation qui n’a pas signée d’alliance de surveillance.

Pour finir, CyberGhost VPN est l’outil idéal pour ne pas être limité par les frontières numériques. Le géoblocking vous empêche normalement d’accéder aux plateformes de streaming située à l’étranger. C’est très embêtant quand on voyage à l’étranger et qu’on souhaite continuer de regarder les programmes français.