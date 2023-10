Une IA a réussi à concevoir entièrement un robot qui se déplace, et ce en moins de 60 secondes

Des scientifiques ont condensé des milliards d'années d'évolution en un clin d'œil grâce à une IA qui a créé un robot miniature capable de marcher, à partir de rien.

Le chemin parcouru depuis les débuts de la robotique, au début des années 1950, est déjà considérable et les scientifiques continuent de s'efforcer de développer cette discipline depuis lors. Si les réussites sont nombreuses, comme l'automatisation des usines ou, plus récemment, les prouesses des imprimantes 3D ou des robots policiers, les chercheurs s'efforcent toujours de résoudre de nombreux problèmes.

Même si des exemples de robots capables de marcher et de se déplacer ont été présentés par des entreprises comme Boston Dynamics, il a fallu de nombreuses années pour en arriver là.

Exploiter l'"évolution instantanée" stimulée par l'IA

Aujourd'hui, un système d'IA conçu par une équipe de l'université de Northwestern a permis de concevoir un robot capable de marcher en seulement 26 secondes, et les résultats devraient être publiés prochainement dans Proceedings of the National Academy of Sciences.

Leur programme d'IA peut concevoir de nouveaux systèmes et structures à partir de zéro et fonctionne non pas à partir d'un centre de données, mais sur un PC normal.

Cette innovation se démarque de nombreux systèmes d'IA similaires qui dépendent d'énormes quantités d'énergie. Les chercheurs ont donc testé l'algorithme de l'IA qu'ils ont créé en lui demandant de concevoir un robot capable de marcher sur une surface plane.

"Nous avons découvert un algorithme de conception très rapide piloté par l'IA qui contourne les embouteillages de l'évolution, sans avoir recours aux préjugés des concepteurs humains", a déclaré Sam Kriegman, chef de projet, selon TechXplore.

"Nous avons dit à l'IA que nous voulions un robot capable de marcher sur la terre. Il nous a suffi d'appuyer sur un bouton et, en un clin d'œil, l'IA a créé le plan d'un robot qui ne ressemble à aucun animal ayant jamais foulé le sol de la planète. J'appelle ce processus "l'évolution instantanée"."

L'ordinateur a commencé avec un bloc de la taille d'une savonnette, et l'IA a procédé à plusieurs itérations pour évaluer la conception, identifier les défauts et sculpter physiquement la structure afin de perfectionner le design.

Après neuf tentatives, le robot qu'elle a conçu pouvait marcher à un rythme équivalent à la foulée humaine - mais, bien sûr, à une échelle réduite par rapport à sa propre taille.