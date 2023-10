Dashlane prend désormais en charge les clés d'accès dans Android 14

Dashlane a annoncé qu'il prendrait en charge les clés d'accès sur le nouveau système d'exploitation mobile Android 14.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce récente par le gestionnaire de mots de passe de la prise en charge des clés d'accès sur iOS 17 pour les iPhones, qui a commencé à être déployée pour les utilisateurs en septembre. Désormais, les utilisateurs mobiles des deux plateformes peuvent créer et utiliser des "passkeys" avec Dashlane sur leurs appareils.

Par ailleurs, Dashlane dispose également de nouvelles données indiquant que les personnes qui utilisent des clés de protection sont 70 % plus susceptibles de se connecter à un nouveau service que lorsqu'elles utilisent des mots de passe, ce qui, selon l'entreprise, montre à quel point ces clés sont plus faciles à utiliser.

Clés d'accès Dashlane pour tous les utilisateurs mobiles

Sur Android 14, lorsque vous créez un mot de passe pour un quelconque service, une fenêtre contextuelle apparaît depuis Dashlane, vous demandant si vous souhaitez enregistrer le mot de passe avec Dashlane. Il existe également une option "Enregistrer d'une autre manière", si vous souhaitez enregistrer le mot de passe avec un autre service, tel que le gestionnaire de mot de passe propriétaire de Google ou encore celui de NordPass. Cette même fenêtre contextuelle apparaîtra également sur les appareils iOS 17.

Sauvegarder des passkeys avec un gestionnaire tiers comme Dashlane signifie que vous pouvez les utiliser sur tous vos appareils compatibles avec Dashlane, ce qui inclut les ordinateurs de bureau - Windows, Mac, et même Linux - ainsi que divers navigateurs Internet avec l'extension Dashlane.

Malgré une lente progression au départ, de plus en plus de services commencent à prendre en charge les passkeys permettant aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes. Dashlane propose même un répertoire utile indiquant les services qui les prennent en charge, bien que la liste ne soit pas exhaustive.

Outre les grandes entreprises technologiques et les autres gestionnaires de mots de passe, les grandes marques qui prennent en charge les clés d'accès sont eBay, PayPal et BestBuy. Il semblerait également que WhatsApp, LinkedIn et X (anciennement Twitter) soient bientôt compatibles avec les passkeys.

Les clés d'accès sont régies par l'alliance FIDO, une association interprofessionnelle qui compte parmi ses membres des entreprises comme Apple, Google, Microsoft et d'autres. Elles sont considérées comme plus sûres et plus pratiques, car elles résistent à l'hameçonnage. En effet, personne ne sait ce que sont les clés cryptographiques, pas même l'utilisateur.

Tout ce qui est nécessaire pour les faire fonctionner, c'est ce que vous utilisez pour verrouiller votre appareil, c'est-à-dire généralement votre empreinte digitale, votre visage ou votre code PIN. Les clés de sécurité physique peuvent également être utilisées pour les authentifier.