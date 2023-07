Test du gestionnaire de mots de passe Google : avantages, inconvénients, fonctionnalités, avis et prix

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Le gestionnaire de mots de passe Google est accessible sur tout appareil utilisant Chrome. Ce dernier représente actuellement environ six sessions de navigation sur dix dans le monde et peut être installé sur pratiquement tous les systèmes d'exploitation courants. Ce gestionnaire a donc le potentiel d'atteindre des millions de clients. Il est également intégré au système d'exploitation mobile de l'entreprise, Android, et s'intègre parfaitement à de nombreuses applications tierces, de sorte qu'environ deux tiers du marché des smartphones devraient également être couverts.

Cependant, bien qu'il soit très performant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le gestionnaire de mots de passe pourrait avoir sa propre application de bureau plutôt qu'une zone dans Chrome, afin qu'il puisse fonctionner plus librement sur d'autres navigateurs. Il ne s'agit pas d'un problème spécifique à Google. Safari et Edge adoptent tous deux la même approche dans le but de maintenir les utilisateurs liés à leurs navigateurs. C'est toutefois quelque chose qui pourrait être abordé plus largement dans l'industrie étant donné que de nombreux travailleurs utilisent différents navigateurs et outils pour le travail et la maison.

(Image credit: Google)

Gestionnaire de mots de passe Google : forfaits et tarifs

Le gestionnaire de mots de passe Google est un produit entièrement gratuit pour toute personne disposant d'un compte Google, ce qui permet de synchroniser les mots de passe et d'autres informations entre les appareils.

Ce qui commence par un produit gratuit peut vous amener à vouloir utiliser d'autres services Google. Si vous souhaitez sauvegarder des photos, des vidéos et d'autres fichiers, les forfaits mensuels comprennent 100 Go pour 1,99 €, 200 Go pour 2,99 €, 2 To pour 9,99 € et 5 To pour 24,99 €. D'autres options sont également proposées, comme une application VPN très pratique, mais que vous payiez ou non un abonnement Google, le gestionnaire de mots de passe reste gratuit. En fin de compte, cela signifie que si vous décidez de payer pour un service de stockage en ligne et que vous annulez votre abonnement par la suite, vous ne perdrez pas vos mots de passe.

(Image credit: Google)

Gestionnaire de mots de passe Google : configuration

L'installation du gestionnaire de mots de passe Google est conçue pour être facile grâce à la façon dont il s'intègre au navigateur et au système d'exploitation mobile de l'entreprise. Cela dit, il convient de mentionner que, bien qu'il existe un tableau de bord en ligne accessible pour afficher et modifier les mots de passe depuis n'importe quelle plateforme, le remplissage automatique et de nombreuses autres fonctionnalités prévues ne sont conçus que pour fonctionner dans Chrome et Android, de sorte que vous devrez dire adieu à Safari ou Edge si vous décidez d'opter pour la solution de Google en matière de conservation des mots de passe.

Notez que vous devez également activer la synchronisation de votre compte dans Chrome pour que ces fonctionnalités fonctionnent.

Lorsque vous saisissez un mot de passe, Google vous demande si vous souhaitez l'enregistrer. Vous pouvez utiliser cette fonction sur tous les appareils Chrome et aussi ceux de la marque Apple.

Sur les appareils Android, les paramètres de remplissage automatique sont légèrement différents d'un téléphone à l'autre et d'une version à l'autre du système d'exploitation, mais Google recommande de vérifier Paramètres > Système > Langues et saisie > Avancés > Service de remplissage automatique > Google.

(Image credit: Google)

Gestionnaire de mots de passe Google : interface et performances

Le gestionnaire de mots de passe étant intégré au fonctionnement de Chrome et d'Android OS, il n'existe pas d'application grand public, mais il est possible d'accéder aux paramètres et de vérifier les mots de passe existants. Cela dit, il en va de même pour de nombreux services en ligne de Google qui, au lieu de se présenter sous la forme d'un client de bureau, sont accessibles via des pages web optimisées conçues pour Chrome (mais qui sont tout aussi performantes sur d'autres navigateurs).

Sur un appareil Chrome, sélectionnez votre nom d'utilisateur à droite de la barre d'adresse et appuyez sur l'icône de mot de passe qui est représentée par une clé - ou vous pouvez naviguer jusqu'à chrome://settings/passwords. Vous pouvez également visiter passwords.google.com à partir de n'importe quel appareil ou navigateur, à condition d'être connecté à votre compte Google. C'est là que vous pouvez accéder à un mot de passe lorsque vous n'avez pas accès à une session connectée sur Chrome, par exemple lorsque vous êtes en vacances.

Il est également intéressant de constater que les utilisateurs d'iOS peuvent accéder aux mots de passe enregistrés dans Chrome après une courte procédure de configuration. Ainsi, s'ils passent du temps entre plusieurs navigateurs, ils peuvent bénéficier du remplissage automatique à partir de la banque de mots de passe de Chrome (et d'autres tierces parties). Pour activer le remplissage automatique à partir de tiers, y compris Chrome, les utilisateurs d'iOS doivent se rendre dans Réglages > Mots de passe > Options de mot de passe.

Bien entendu, Google ayant joué un rôle déterminant dans la commercialisation des clés de sécurité, ces identifiants sans mot de passe sont également pris en charge par le gestionnaire de mots de passe Google, qui a été l'un des premiers gestionnaires de mots de passe à être pris en charge avec le trousseau d'iCloud.

Parmi les fonctionnalités complémentaires, on trouve un outil de suggestion de mots de passe puissants qui, selon Google, est essentiel pour nous aider à éviter d'utiliser les mêmes mots de passe, faciles à deviner, sur différents comptes au fil des ans, ainsi qu'une analyse intégrée contre les fuites de mots de passe et d'autres problèmes de sécurité. À l'instar du trousseau iCloud, le gestionnaire de mots de passe Google vérifie périodiquement vos informations d'identification pour vous aider à préserver au maximum votre vie privée. Un porte-parole de l'entreprise nous a confirmé par e-mail que ces vérifications étaient quotidiennes et que les utilisateurs recevraient un e-mail ou une notification push (Android uniquement) pour les alerter en cas de problème.

Bien que le remplissage des cartes de crédit et des adresses soit traité comme des fonctionnalités distinctes, elles font essentiellement partie du package fourni avec Chrome. Ainsi, si vous avez accès au gestionnaire de mots de passe, vous aurez également accès à ces autres catégories de remplissage automatique.

(Image credit: Google)

Gestionnaire de mots de passe Google : sécurité

Sur sa page d'assistance, Google proclame fièrement que les mots de passe sont soumis aux mêmes mesures de sécurité que le reste de ses produits, y compris le chiffrement par défaut des informations d'identification. L'entreprise recommande aux utilisateurs d'ajouter des informations de récupération à leur compte en cas de verrouillage, ainsi que d'activer l'authentification à deux facteurs ou une clé de sécurité pour une couche de sécurité supplémentaire.

Gestionnaire de mots de passe Google : service client

Bitwarden dispose d'un centre d'aide utile et vous pouvez envoyer un courrier électronique aux développeurs pour obtenir de l'aide. (Image credit: Google)

Le gestionnaire de mots de passe Google lui-même ne dispose pas d'une assistance clientèle, mais l'entreprise dispose d'une assistance technique qui devrait être en mesure de vous aider avec tous ses produits, bien qu'il puisse être difficile de trouver quelqu'un ayant des connaissances spécialisées sur le gestionnaire de mots de passe. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent mal se passer avec lui, donc vous ne devriez pas avoir besoin de parler à qui que ce soit.

Vous aurez peut-être besoin d'une assistance en matière de facturation et de compte si vous souhaitez effectuer une mise à niveau ou une rétrogradation, mais il existe des équipes capables de s'en charger.

L'entreprise souhaite clairement décharger l'assistance sur des articles d'auto-assistance, mais il y a des boucles qu'un utilisateur peut emprunter pour contacter une personne, ce qui nécessite parfois de prendre un chemin différent vers l'assistance, car chaque type de requête se voit attribuer des canaux d'assistance spécifiques, et certains sont uniquement éligibles pour être postés dans la communauté. Étant donné que Google rivalise avec Apple (qui possède l'un des meilleurs réseaux d'assistance), il est assez décevant de constater que l'obtention d'une assistance en temps réel peut s'avérer si difficile.

Gestionnaire de mots de passe Google : la concurrence

Lorsque vous choisissez un gestionnaire de mots de passe, vous devez décider si vous voulez une option intégrée, ce qui est généralement l'option privilégiée par les principales entreprises technologiques, comme Apple, Google et Microsoft, ou si vous voulez une approche plus spécialisée avec une application disposant de son propre tableau de bord et davantage de fonctionnalités de sécurité.

Google opte pour la première solution, et son principal concurrent est iCloud Keychain, qui offre un éventail de fonctionnalités légèrement plus avancées. Microsoft propose un produit similaire dans Edge, mais compte tenu de la jeunesse du navigateur, il s'agit encore d'un rattrapage.

Gestionnaire de mots de passe Google : verdict final

Le Gestionnaire de mots de passe Google est une excellente solution pour tous ceux qui souhaitent que leur navigateur ou leur appareil Android fasse le travail à leur place, et bien qu'il ne soit disponible que pour les utilisateurs de Chrome et d'Android, pratiquement tout le monde peut se procurer Chrome.

Pour cela, il est très performant. Nous pensons qu'il pourrait avoir une interface plus claire pour aider les utilisateurs à accéder à leurs mots de passe et à gérer d'autres fonctions de sécurité connexes, mais il en va de même pour le trousseau iCloud.