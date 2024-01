Xiaomi dévoile cinq nouveaux téléphones, avec des appareils photo de 200 mégapixels et une recharge de 120 W

Xiaomi a commencé l'année en fanfare en dévoilant cinq nouveaux téléphones Redmi Note, dont les plus haut de gamme présentent des caractéristiques impressionnantes.

La nouvelle gamme comprend le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, le Redmi Note 13 Pro 5G, le Redmi Note 13 Pro, le Redmi Note 13 5G et le Xiaomi Redmi Note 13.

Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G est le plus haut de gamme, comme vous l'avez probablement deviné. Il dispose d'un écran de 6,67 pouces 1220 x 2712 120Hz, d'un indice IP68 (ce qui signifie qu'il est aussi résistant à l'eau que la plupart des meilleurs téléphones), d'un chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, de jusqu'à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran, et d'une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 120 W.

Image 1 of 4 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (Image credit: Xiaomi) Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Image credit: Xiaomi) Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Image credit: Xiaomi) Xiaomi Redmi Note 13 (Image credit: Xiaomi)

Il s'agit d'une charge extrêmement rapide, qui permet de faire passer le téléphone de l'état de batterie vide à 100% en seulement 19 minutes. Le téléphone dispose également d'un appareil photo principal de 200 mégapixels, d'un appareil ultra-large de 8 mégapixels, d'un appareil macro de 2 mégapixels et d'un appareil photo frontal de 16 mégapixels.

Le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 13 Pro sont similaires, mais certaines de leurs caractéristiques ne font pas l'unanimité. Ils n'ont que l'indice de protection IP54, ce qui signifie qu'ils sont moins résistants à l'eau. Ils n'offrent également qu'une capacité de charge de 67 W, ce qui est tout de même très rapide, et la batterie du 13 Pro 5G est légèrement plus grande que celle du Note 13 Pro Plus 5G (5 100 mAh).

Leurs puces diffèrent également, le Redmi Note 13 Pro 5G étant équipé d'un Snapdragon 7s Gen 2, tandis que le Redmi Note 13 Pro est équipé d'un MediaTek Helio G99 Ultra. Ce dernier téléphone dispose également d'un écran d'une résolution légèrement inférieure de 1080 x 2400.

Gamme de Xiaomi Redmi Note 13

Ensuite, nous arrivons au Redmi Note 13 5G, qui a un écran de 6,67 pouces 1080 x 2400 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un indice de protection IP54, une puce MediaTek Dimensity 6080, jusqu'à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W, et un appareil photo à triple objectif, avec un capteur principal de 108 Mpx, un capteur ultra-large de 8 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx, plus un appareil photo de 16 Mpx à l'avant.

Enfin, il y a le Redmi Note 13, qui est similaire au Note 13 5G, mais avec une puce Snapdragon 865, et bien sûr pas de 5G.

La plupart de ces téléphones Xiaomi seront disponibles à l'achat directement sur mi.com le 18 janvier en France, et dans d'autres magasins peu de temps après - bien qu'il n'y ait actuellement aucune date de mise en vente confirmée pour le Redmi Note 13 Pro.

Les prix de départ s'échelonnent entre 199€ pour le Redmi Note 13 et 469€ pour le Redmi Note 13 Pro Plus 5G, ce qui signifie que même le modèle supérieur a un prix de milieu de gamme, ce qui est une excellente nouvelle sachant qu'il terminera certainement premier parmi les meilleurs smartphones Xiaomi.