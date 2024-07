Samsung pourrait proposer un troisième correctif pour l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung pourrait bientôt recevoir une troisième mise à jour de son appareil photo, comme l'a affirmé Ice Universe sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter), en affirmant que le smartphone bénéficiera de multiples optimisations de plusieurs fonctions.

Ces changements comprennent l'amélioration de la balance des blancs, du HDR, des caractéristiques faciales et du zoom vidéo, ainsi que la résolution des problèmes de surtraitement et de surexposition. On ne sait pas exactement comment Samsung apportera ces améliorations.

Des rapports en ligne affirment que Ice Universe a initialement publié des "échantillons comparant la qualité de l'image avant et après la mise à jour". Cependant, la comparaison a été supprimée et il semble que personne n'ait sauvegardé de capture d'écran en ligne. Bien que l'échantillon ait disparu, nous pouvons consulter d'anciens messages sur les forums pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver dans la prochaine mise à jour.

En ce qui concerne la balance des blancs, l'entreprise pourrait atténuer les couleurs blanches sur les photos. Sur les forums officiels de Samsung, un utilisateur s'est plaint d'une "mauvaise balance des blancs et d'une distorsion" dans les coins du S24 Ultra. Ce qui est intéressant, c'est que les corrections de la balance des blancs ont été introduites dans une mise à jour d'avril, des ajustements ayant été effectués pour améliorer la précision. Il semble que d'autres améliorations aient été nécessaires et qu'elles pourraient être déployées prochainement.

La surexposition est un autre point de discorde. Les utilisateurs se sont plaints de photos trop jaunes et moins détaillées que celles prises avec d'autres téléphones. Là encore, ce problème a été résolu par le passé, mais d'autres améliorations ont peut-être été jugées nécessaires.

Ice Universe affirme que le correctif sera publié dans le courant du mois prochain, et qu'un autre pourrait être publié peu de temps après. Il précise qu'il n'y a toujours pas d'optimisations pour le téléobjectif ou pour le mode nuit au-delà d'un zoom 10x. L'auteur de la fuite espère que Samsung continuera à résoudre ces problèmes dans un avenir proche.

Le système d'appareil photo du S24 Ultra a été un point de discorde pour les utilisateurs, car l'appareil a été terni par une série de problèmes. Nous avons déjà mentionné certains d'entre eux, bien qu'ils s'étendent également à une mauvaise réduction du bruit et à de mauvaises performances dans des conditions de faible luminosité. Une recherche rapide sur Google permet de trouver des articles de presse, des messages sur les forums et des vidéos YouTube qui tentent d'aider les propriétaires à résoudre leurs problèmes d'appareil photo. Espérons que les problèmes qui ont affecté le S24 Ultra seront inexistants sur le Galaxy S25 Ultra.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Nous ne savons pas si Samsung prévoit d'appliquer ces correctifs au Galaxy S24 de base ou au S24 Plus. À l'heure où nous publions ces lignes, il semble que le correctif soit exclusif au modèle Ultra.

Pendant ce temps, TechRadar vous propose une liste des meilleurs téléphones Samsung pour 2024.