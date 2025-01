Samsung Galaxy S25 Edge : une certification révèle une batterie étonnamment petite

Le Samsung Galaxy S25 Edge a reçu la certification 3C en Chine

Cette certification révèle une minuscule batterie de 3 900mAh et une charge de 25W

Cela suggère que Samsung pourrait avoir sacrifié trop de choses pour rendre le téléphone mince

Nous avions déjà des soupçons depuis un moment : Samsung aurait sacrifié la capacité de la batterie du Galaxy S25 Edge afin d'obtenir ce design ultra-fin. Désormais, les informations disponibles permettent de mieux comprendre l’ampleur de ce compromis.

D’après une certification 3C relayée par @yabhishekhd (via Android Police), le Galaxy S25 Edge embarquerait une batterie de seulement 3 900 mAh. Et cela malgré des rumeurs évoquant un écran de 6,7 pouces, similaire en taille et en consommation énergétique à celui du Galaxy S25 Plus, équipé lui d’une batterie de 4 900 mAh.

Ce constat est préoccupant et laisse à penser que le Galaxy S25 Edge pourrait avoir du mal à tenir une journée complète d’utilisation.

Samsung Galaxy S25 Edge.🔋 3900mAh battery 🥴⚡ 25 watt charging 😵‍💫Via: 3C certification website #SamsungGalaxyS25Edge pic.twitter.com/be1XKQzEqmJanuary 24, 2025

La certification mentionne également une vitesse de charge de 25 W, ce qui est tout aussi décevant. Bien que cela soit équivalent au Galaxy S25 standard, cette puissance est bien inférieure aux 45 W que peuvent atteindre les Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra.

Évidemment, rien de tout cela n’est officiel tant que Samsung n’aura pas révélé les spécifications de l’appareil. Cependant, il convient de noter que la 3C est une agence de certification chinoise officielle, à laquelle les fabricants doivent soumettre leurs appareils avant leur commercialisation en Chine. Il est donc probable que ces informations soient fiables.

Trop de compromis

Avec cela, et en considérant que le Galaxy S25 Edge ne dispose que de deux caméras arrière, on semble être face à un appareil largement compromis, tout cela dans le but de le rendre un peu plus fin.

Le prix sera également un élément déterminant dans l’évaluation finale de ce modèle. Pourtant, selon les fuites et rumeurs précédentes, il ne devrait pas être bon marché. Il pourrait se positionner entre les 1 172,05 € du Galaxy S25 Plus et les 1 472,05 € du Galaxy S25 Ultra.

Il reste à espérer que des informations plus précises sur le Galaxy S25 Edge arriveront bientôt. Samsung n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais, étant donné que l’appareil a été mentionné et a reçu une certification, il ne devrait être qu’à quelques mois de son lancement.