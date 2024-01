Le Samsung Galaxy S24 sera probablement disponible dans les couleurs suivantes

The Samsung Galaxy S23

La gamme Samsung Galaxy S24 n'est plus qu'à une semaine de son lancement, le 17 janvier. Si vous envisagez d'en acheter un, il n'est pas trop tôt pour décider de la teinte que vous souhaitez, car une liste complète des couleurs probables du Samsung Galaxy S24 a fait l'objet d'une fuite.

Cette liste provient de Ross Young, qui a de solides antécédents en matière de fuites, et elle est similaire à une liste que lui et d'autres ont déjà divulguée. Sauf que cette fois-ci, elle inclut les noms exacts sous lesquels Samsung commercialisera apparemment toutes ces teintes.

Certains de ces noms - qui seront apparemment aussi utilisés pour le Samsung Galaxy S24 Plus - ont déjà été mentionnés, mais le Bleu Saphir, l'Orange Grès et le Vert Jade sont nouveaux.

Full S24 and S24+ Marketing Colors:Amber YellowCobalt VioletJade GreenMarble GrayOnyx BlackSandstone OrangeSapphire BlueJanuary 8, 2024 See more

Ces trois teintes ont fait l'objet de moins de fuites que les autres, à savoir le Jaune Ambré, le Violet Cobalt, le Gris Marbre et le Noir Onyx.

Ces quatre teintes ont déjà fait l'objet de fuites, mais le Bleu Saphir, l'Orange Grès et le Vert Jade sont restés plus mystérieux jusqu'à présent - peut-être parce qu'ils ne seront vendus que directement sur la boutique en ligne de Samsung, et n'auront donc pas été envoyés à d'autres détaillants.

Quoi qu'il en soit, les noms de ces teintes nous donnent une idée plus précise de leur apparence. Ainsi, le Jade pourrait être d'un vert légèrement jaunâtre, le Grès pourrait être d'un brun jaunâtre, sans doute à la limite de l'orange puisque le nom complet est Orange Grès, et le Saphir pourrait être d'un bleu foncé et profond.

Ce ne sont que des suppositions, mais nous en aurons bientôt la certitude, et TechRadar couvrira le lancement de la gamme Samsung Galaxy S24 en direct le jour J. Revenez ici le 17 janvier pour toutes les nouvelles, les annonces et nos analyses d'experts.