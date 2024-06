Galaxy Fold 6 et Galaxy Flip 6 : un premier aperçu de la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung

Une image marketing des prochains Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 de Samsung a récemment fait surface en ligne. Si elle est authentique, elle offre un premier aperçu intéressant des deux modèles pliables.

Il est difficile de savoir d'où provient exactement cette fuite, mais une capture d'écran de l'annonce a été publiée sur le subreddit GalaxyFold par l'utilisateur UnironicallyMe37, qui affirme qu'elle provient du site web kazakh de Samsung. On peut même voir l'URL de la page dans le coin de l'image, mais si vous allez sur le site web maintenant, vous ne verrez aucune information concernant ces appareils. La société a probablement retiré l'image peu de temps après sa découverte.

L'élément central de la fuite est le Galaxy Z Fold 6, qui semble adopter un design plus carré par rapport à la génération précédente. Ce nouveau look pourrait amener certains à penser que l'image est fausse, mais des preuves suggèrent le contraire. Tout d'abord, la forme plus carrée correspond aux photos récemment découvertes d'une unité factice supposée du Galaxy Z Fold 6. En regardant cette unité, on remarque qu'elle est plus large que le Z Fold 5 et qu'elle présente des coins anguleux.

UnironicallyMe37 a également souligné que le système de caméra arrière du Galaxy Z Fold 6 ressemble à une photographie rapprochée d'un objectif de smartphone prise par le célèbre informateur Ice Universe. Selon 9To5Google, le schéma de couleurs du pliable correspond à celui du Galaxy S24 Ultra. Cela pourrait signifier que le Z Fold 6 est fabriqué en titane, comme cela avait été précédemment évoqué. Ce métal rendrait le modèle léger et durable, mais aussi coûteux.

Petite mise à jour du design des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 de Samsung

Puisque le Galaxy Z Fold 6 sur l'image semble authentique, il est probable que le Galaxy Z Flip 6 en arrière-plan le soit également, bien que cela soit difficile à confirmer. Il y a eu moins de fuites sur le design du Z Flip 6 que sur celui du Z Fold 6.

Le Galaxy Z Flip représenté ici ressemble presque à l'identique au Galaxy Z Flip 5, avec une différence notable. Les anneaux autour des objectifs sont assortis au reste du téléphone. Dans ce cas, les anneaux et le corps sont bleu clair. Évidemment, on ne voit le Z Flip 6 que de dos, donc il est possible qu'il y ait d'autres nouvelles touches de design non visibles sous cet angle.

Les premières réactions sur les réseaux sociaux sont globalement positives, beaucoup de gens semblent apprécier le look des pliables, tandis que d'autres restent plus sceptiques. Quelques utilisateurs craignent que la caméra arrière ne voie pas d'améliorations, affirmant que les objectifs ressemblent à ceux du Galaxy Z Fold 3. Cependant, des rumeurs antérieures cette année suggèrent que les caméras des deux téléphones seront considérablement améliorées ; notamment, le Z Flip 6 devrait disposer d'un objectif principal de 50 MP, contre 12 MP pour le Flip 5.

Comme pour toute fuite, il faut prendre ces informations avec précaution. Et n'hésitez pas à consulter la liste de TechRadar des meilleurs téléphones pliables pour 2024.