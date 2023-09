Pixel 8 : Google tente de doubler Apple et tease son prochain smartphone

Google est sur le point de révéler officiellement sa prochaine gamme Pixel 8 . En attendant, de nombreuses informations ont fuité. Ainsi, le Pixel 8 pourrait être équipé d'un thermomètre intégré, tandis que le Pixel 8 Pro pourrait dire adieu à l'écran incurvé , pour revenir à un écran plat. De plus, une fuite laissait supposer que le Pixel 8 conserverait le design emblématique de Google . Et, à en croire cette dernière vidéo publiée par le fabricant, il semblerait que cette rumeur soit vraie.

L'entreprise a ainsi posté un aperçu des Pixel 8 et Pixel 8 Pro sur YouTube. Dans cette même vidéo, Google nous apprend que les téléphones seront disponibles en précommande le jour même de leur annonce, c'est-à-dire le 4 octobre prochain. Pour rappel, l 'iPhone 15 devrait être disponible à la vente le 15 septembre prochain.

Google Pixel 8 : sortie officielle le 4 octobre prochain

La vidéo publiée par Google se limite à une présentation du design des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et ne présente ni ne détaille aucune caractéristique ou spécificité des combinés qui remplaceront bientôt les Pixel 7 et 7 Pro. Toutefois, il est fort probable que Google privilégie la puissance sur ses prochains smartphones.

De plus, en début de semaine, l'entreprise a mis en ligne (puis retiré) un simulateur à 360 degrés qui permettait aux visiteurs de faire tourner le Pixel 8 Pro et de le voir sous tous les angles. Ainsi, cette "fuite" a confirmé des caractéristiques précédemment évoquées dans les rumeurs, comme un capteur de température intégré, mais aussi les couleurs disponibles. Celles-ci seraient les suivantes : bleu, porcelaine et noir.

Certains rapports ont également indiqué que le Pixel 8 Pro serait doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, ainsi que d'un appareil photo ultra-large de 64 mégapixels fabriqué par Sony. Le Pixel 8 serait également doté d'une batterie de 5 000 mAh pour une vitesse de charge maximale de 27 W.