L'Oppo Find X7 Pro pourrait avoir de meilleurs appareils photo que le Samsung Galaxy S24 Ultra

Les téléphones Ultra de Samsung sont généralement dotés d'appareils photo fantastiques. Le Samsung Galaxy S23 Ultra fait d'ailleurs parti de notre liste des meilleurs téléphones dotés d'un appareil photo. Mais en 2024, Samsung pourrait avoir une sérieuse concurrence avec l'Oppo Find X7 Pro.

Ce téléphone, qui devrait arriver au début de l'année 2024, sera doté d'un appareil photo à quatre lentilles, d'après la fuite Digital Chat Station, sur Weibo (via GizmoChina). Les quatre caméras seront apparemment de 50 Mpx et comprendront un capteur principal d'un pouce, un capteur ultra-large et deux caméras périscopiques, l'une offrant un zoom optique 2,7x et l'autre atteignant un zoom optique 6x.

Il y a beaucoup de choses à décortiquer ici. Tout d'abord, un zoom optique 6x battrait la plupart des téléphones, à l'exception du zoom optique 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra. Cet appareil ferait également partie des rares téléphones dotés de deux caméras à zoom, et il serait le premier à être équipé de deux caméras périscopiques.

Les caméras périscopiques utilisent un prisme pour courber la lumière, de la même manière que le périscope d'un sous-marin, et cette conception signifie qu'elles n'ont pas besoin de dépasser du téléphone autant que les caméras téléobjectives typiques.

L'Oppo Find X7 Pro intègre un capteur plus grand pour de meilleures photos

La mention d'un capteur d'un pouce pour l'appareil photo principal est également remarquable, car si un petit nombre de téléphones ont déjà des capteurs d'un pouce, la grande majorité des appareils photo des smartphones - y compris ceux des modèles phares comme l'iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra - utilisent des capteurs plus petits.

Un capteur plus grand laisse passer plus de lumière, ce qui est particulièrement bénéfique pour les images en basse lumière, mais peut conduire à des améliorations de la qualité de l'image quel que soit l'éclairage.

Il est également intéressant de constater que les quatre appareils photo seront dotés de 50 Mpx, alors que de nombreux téléphones offrent moins de mégapixels sur les appareils secondaires.

Tout cela semble donc très prometteur et pourrait même constituer une meilleure configuration que celle du Samsung Galaxy S24 Ultra. Des fuites suggèrent que ce téléphone aura un appareil photo principal de 200MP, un ultra-large de 12MP, un téléobjectif de 50MP (offrant un zoom optique 3x), et un périscope de 10MP (capable d'un zoom optique 5x).

D'une certaine manière, il s'agirait donc d'un pas en arrière par rapport au zoom 10x du S23 Ultra, et il ne correspondrait pas tout à fait au zoom 6x dont nous avons entendu parler pour l'Oppo Find X7 Pro. Le nombre de mégapixels annoncé par les rumeurs est également beaucoup moins cohérent, et il est peu probable que l'appareil soit doté d'un capteur d'un pouce.

L'Oppo Find X7 Pro sera probablement en concurrence avec le prochain fleuron de Samsung en termes de puissance, puisque Digital Chat Station affirme également que le téléphone d'Oppo sera équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3, ce qui correspond également à ce que nous attendons du Galaxy S24 Ultra.

Si vous êtes à la recherche d'un des meilleurs téléphones, il peut être intéressant d'attendre la sortie de ces deux appareils avant de décider lequel acheter. Le Galaxy S24 Ultra devrait arriver en janvier, et si nous ne sommes pas sûrs de la date de sortie de l'Oppo Find X7 Pro, il ne devrait pas tarder à arriver.