Le OnePlus 12 a un écran plus lumineux que celui de l'iPhone 15 Pro Max ou de n'importe quel autre téléphone

Actuellement, le Google Pixel 8 Pro possède l'un des écrans de smartphone les plus lumineux de la planète, sa luminosité maximale de 2 400 nits battant même l'iPhone 15 Pro Max (2 000 nits) et le Samsung Galaxy S23 Ultra (1 750 nits). Mais l'écran du prochain OnePlus 12 devrait éclipser ces chiffres.

Un cadre de OnePlus a révélé sur Weibo (via WCCFTech) que le OnePlus 12 a un pic de luminosité d'écran de 4 500 nits, ce qui est presque ridiculement plus élevé que ceux des téléphones ci-dessus.

Quel est l'intérêt d'un écran aussi lumineux ? Eh bien, il rendra l'affichage plus clair en plein soleil, mais pour la plupart, une luminosité aussi élevée ne sera probablement pas d'une grande utilité.

Il est également probable qu'il ne sera pas pleinement respecté, étant donné que les entreprises qui revendiquent une luminosité maximale n'exigent qu'une toute petite partie de l'écran pour atteindre cette luminosité, et ce, pendant une courte période. Néanmoins, si une partie de l'écran du OnePlus 12 peut atteindre 4 500 nits, cela signifie probablement que l'ensemble de l'écran sera capable d'être plus lumineux que les écrans des téléphones concurrents.

En effet, l'informateur Digital Chat Station, postant sur Weibo (via GSMArena), semble suggérer que la luminosité maximale que l'écran dans son ensemble peut atteindre est de 1 722 nits. Nous disons "semble" car nous nous basons sur une version traduite d'un message en chinois. C'est toujours très lumineux dans tous les cas, et un chiffre plus réaliste.

Ils affirment également que le OnePlus 12 dispose d'un écran de 6,82 pouces 1440 x 3168 avec 510 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ils ont même inclus quelques fuites d'images pratiques du téléphone, dont l'une montre les paramètres de l'écran, avec la résolution mentionnée plus haut. Ces images et les images officielles montrent également la présence d'un appareil photo à perforation et d'un écran à bords incurvés.

En ce qui concerne les autres spécifications du OnePlus 12, OnePlus lui-même a déjà révélé la configuration de l'appareil photo du OnePlus 12, et nous devrions apprendre presque tout le reste le 5 décembre, car c'est à cette date que le téléphone sera lancé en Chine.

Le lancement mondial aura probablement lieu en 2024, l'informateur Max Jambor affirmant qu'il aura lieu le 23 janvier. C'est à cette date que nous devrions connaître les prix mondiaux, et peu de temps après, vous pourrez probablement acheter le OnePlus 12 - en supposant que vous ne souhaitiez pas attendre l'un des autres meilleurs téléphones de 2024, comme le Samsung Galaxy S24, qui est également attendu au début de l'année.