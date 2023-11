Le OnePlus 12 a été officiellement présenté en photos et en vidéo

OnePlus a l'habitude de montrer ses téléphones avant le lancement officiel, et il n'est donc pas surprenant qu'une semaine avant l'événement d'annonce officiel, la société ait publié de nombreuses photos du OnePlus 12, et même une vidéo.

Partagées sur un certain nombre de posts Weibo (via Android Authority), les images montrent un design qui ressemble beaucoup à celui du OnePlus 11, et beaucoup à ce que nous avons vu dans les fuites précédentes.

On peut voir un grand bloc caméra circulaire à l'arrière abritant trois lentilles, tandis que le dos du téléphone est habillé de verre. Le OnePlus 12 sera disponible en vert, blanc ou noir, ce que nous savions déjà après que OnePlus ait confirmé les couleurs du OnePlus 12.

Nous ne pouvons pas voir l'avant du téléphone, mais ce que nous pouvons voir révèle deux différences principales par rapport au OnePlus 11. Tout d'abord, le bloc caméra correspond à la couleur de l'arrière, alors que sur le OnePlus 11, l'élément circulaire abritant les lentilles est noir, quelle que soit la couleur du corps.

L'autre changement est que le curseur d'alerte a été déplacé du bord droit vers le bord gauche. OnePlus a en effet déterminé qu'il s'agissait de la position optimale pour l'antenne lors des jeux, affirmant que cela permettait de réduire la latence de 15 %.

La société mentionne également quelques spécifications, notamment un appareil photo téléobjectif à zoom 3x, une puce Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme, jusqu'à 24 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage. Vous pouvez voir de plus près les caméras dans la vidéo ci-dessous, initialement partagée sur Weibo mais téléchargée sur YouTube par @HadleeSimons.

Lancement du OnePlus 12 le 5 décembre

Pour connaître les autres caractéristiques et voir la face avant du OnePlus 12, il faudra attendre l'annonce complète, qui aura lieu le 5 décembre à 14h30 en Chine. Cela correspond à 7h30 le 5 décembre en France.

Il est intéressant de noter que la société avait précédemment suggéré - pour autant que nous ayons pu le dire à partir d'une version traduite de la page - que le OnePlus 12 serait dévoilé le 4 décembre, ce qui signifie que l'événement a lieu un jour plus tard. Il semble que l'événement du 4 décembre - célébrant les 10 ans de OnePlus - puisse toujours avoir lieu, donc il n'est pas clairement établi ce qui sera annoncé à cette occasion, le cas échéant.

Quoi qu'il en soit, cette présentation du OnePlus 12 ne concerne probablement que la Chine dans un premier temps, le lancement mondial étant prévu séparément au début de l'année prochaine. Il reste donc plus d'un mois à attendre avant de pouvoir acheter ce modèle qui sera sans aucun doute parmi les meilleurs téléphones.