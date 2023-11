Le OnePlus 12 a trois couleurs confirmées - et une rumeur "rétro"

Nous savons que le OnePlus 12 sera dévoilé le 4 décembre, et nous connaissons maintenant aussi les couleurs dans lesquelles il sera disponible - et il est également question d'une finition d'inspiration plus rétro pour le boîtier qui fera également son retour.

Sur le site de médias sociaux chinois Weibo (via Notebookcheck), OnePlus a confirmé que nous aurons des couleurs noires, vertes et blanches pour le prochain téléphone phare, le noir et le vert faisant un retour depuis le OnePlus 11 lancé au début de cette année.

"Les trois couleurs que nous avons soigneusement polies ne sont pas seulement les trois couleurs les plus populaires parmi les utilisateurs, mais elles sont également des cadeaux sur le temps et la croissance", explique OnePlus dans son post (via Google Translate, ce qui peut ne pas être tout à fait exact).

Nous n'avons pas eu beaucoup de confirmations officielles à propos de ce téléphone, mais les couleurs en font désormais partie, tout comme la date de lancement : le téléphone apparaîtra le 4 décembre en Chine, avec un déploiement mondial probable au début de l'année 2024.

Retour du revêtement en bois ?

Pendant ce temps, le prolifique informateur Digital Chat Station a également pris Weibo pour annoncer une finition en grain de bois pour le dos du OnePlus 12 - quelque chose que nous avons déjà vu avec le OnePlus One en 2014.

Avec le téléphone OnePlus original, l'effet bois était disponible au dos de l'appareil sous la forme d'un couvercle remplaçable. Il n'est pas certain que OnePlus fasse de même ici, ou qu'il s'agisse d'un étui plus conventionnel avec l'effet bois.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un clin d'œil aux dix années d'existence des téléphones OnePlus, et cela donne aux utilisateurs une autre option pour la finition du téléphone OnePlus. Tout sera révélé dans une dizaine de jours, et nous couvrirons bien sûr l'événement au fur et à mesure qu'il se déroulera.

En ce qui concerne les autres rumeurs que nous avons entendues à propos de cet appareil, il semble que le OnePlus 12 sera doté d'une caméra arrière familière, d'une meilleure protection contre la poussière et l'eau, et d'une batterie de plus grande capacité que celle de son prédécesseur immédiat.