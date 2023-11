L'iPhone 15 a un énorme avantage en termes de vitesse 5G par rapport à l'iPhone 14

Vous ne savez pas s'il faut acheter un iPhone 14 à prix réduit ou un iPhone 15 flambant neuf pendant les soldes du Black Friday ? Un nouveau comparatif a mis en concurrence deux des meilleures gammes d'iPhone d'Apple, et l'iPhone 15 en sort vainqueur sur un point essentiel.

La différence majeure entre les deux ? Il s'agit de la vitesse de téléchargement 5G, du moins selon une étude réalisée par Ookla, développeur du populaire site web Speedtest. Ookla a comparé tous les modèles des séries iPhone 14 et iPhone 15 dans le cadre d'un vaste test, et a ajouté un certain nombre de téléphones Samsung pour faire bonne mesure, notamment le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5.

Aux États-Unis, les appareils de la gamme iPhone 15 d'Apple étaient jusqu'à 54 % plus rapides que ceux de la gamme iPhone 14 en ce qui concerne les vitesses 5G. Cela suggère que s'il est vital pour vous d'obtenir des vitesses d'internet rapides, un iPhone plus récent est la meilleure solution.

Plus précisément, c'est l'iPhone 15 Plus qui a bénéficié de vitesses 5G supérieures de 54 % à celles de l'iPhone 14 Plus. L'iPhone 15 était 45 % plus rapide que l'iPhone 14, l'iPhone 15 Pro a connu une hausse de 27 % par rapport à l'iPhone 14 Pro, et pour l'iPhone 15 Pro Max, la différence était de 25 % par rapport à l'iPhone 14 Pro Max.

Une mise à niveau opportune pour Apple

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En termes de chiffres bruts, l'iPhone 15 Pro Max était le téléphone Apple le plus rapide, avec des vitesses de téléchargement médianes de 285,02 Mbps aux États-Unis. L'iPhone le plus lent de la dernière gamme était l'iPhone 15, avec une vitesse médiane de 249,3 Mbps. Il reste cependant plus rapide que le meilleur modèle de Samsung, le Galaxy Z Fold 5, qui a atteint une vitesse médiane de 231,56 Mbps.

Les résultats montrent que chaque modèle de la gamme iPhone 15 a connu une amélioration d'au moins 25 %, ce qui peut sembler important dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Mais le bond de 54 % de l'iPhone 15 Plus est vraiment remarquable.

En outre, de nombreuses variables entrent en jeu, comme le niveau d'infrastructure 5G d'un pays et le forfait cellulaire individuel d'un utilisateur. Ookla a effectué le test dans 13 pays, les États-Unis affichant la deuxième plus grande différence entre les deux gammes de téléphones (derrière l'Espagne).

Par conséquent, si vous envisagez d'acheter un téléphone de la gamme iPhone 15 et que vous accordez beaucoup d'importance aux débits Internet que vous obtiendrez, la gamme iPhone 15 semble être la solution à retenir.