Le Galaxy S24 Ultra en titane échoue au test de chute

Le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être plus susceptible de se briser lorsqu'il tombe que le Galaxy S23 Ultra plus ancien et pourrait être plus difficile à retourner s'il développe un défaut.

Dans un test de fragilité effectué par la compagnie d'assurance, Allstate Protection Plans, les trois modèles du Samsung Galaxy S24 ont été lâchés face avant d'une hauteur de 1,8 mètre sur un trottoir. Comme on peut s'y attendre, cela a résulté en des écrans brisés et du verre détaché sur tous les modèles. Le test a été répété sur l'arrière avec les trois téléphones se brisant à nouveau, rendant tous les appareils inutilisables.

Cependant, le Galaxy 24 Ultra semblait avoir subi les dommages les plus importants dans le test, la vidéo indique qu'il était pire comparé au Galaxy S23 Ultra de l'année dernière.

Le Galaxy S23 Ultra qui a été présenté dans une autre vidéo, semblait mieux résister aux chocs que son homologue plus récent. Cependant, la plus grande surprise était le Samsung Galaxy Z Fold 5, qui figurait dans les mêmes tests de chute, se révélant être le plus résistant. Cela surprend compte tenu des pièces plus délicates et complexes utilisées dans un téléphone pliable par rapport aux téléphones Galaxy S23 et S24 Ultra, supposés être plus solides.

On s'attendrait à ce que le Galaxy S24 Ultra soit plus résistant aux dommages, surtout parce que deux des caractéristiques clés du téléphone sont son Corning Gorilla Armor amélioré et l'ajout du premier cadre en titane de Samsung, qui devrait être beaucoup plus résistant en raison de sa plus grande résistance à la traction comparée à l'aluminium standard.

Samsung Galaxy S24 Ultra : Démontage du Titane

Zack Nelson, de la chaîne YouTube JerryRigEverything, a précédemment effectué des tests de rayures à la fois sur l'écran et le cadre du Samsung Galaxy S24 Ultra, indiquant que le nouveau verre et le cadre semblent plus résilients, mais il a également remis en question la qualité du titane utilisé.

Ceci a été découvert dans un suivi récent, Nelson a démonté le téléphone, et à l'aide d'un scanner XRF spécial, il a identifié la qualité du titane utilisé comme étant du titane de grade 2. Le grade 2 devrait toujours offrir plus de protection que l'aluminium, mais il n'est probablement pas aussi résistant que le titane de grade 5 de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.

Les cauchemars de la réparation du Samsung

Pour ajouter aux malheurs du Samsung Galaxy S24 Ultra, les utilisateurs signalent l'apparition de lignes vertes horizontales sur leurs écrans après seulement quelques jours.

Sur le forum de la communauté Samsung, l'utilisateur Qu1JcMmaCO a expliqué après avoir signalé l'apparition d'une ligne verte sur l'écran à Samsung Care+, ce à quoi on lui a répondu que c'était un défaut de fabrication et qu'ils ne pouvaient pas l'échanger.

L'utilisateur a affirmé que Samsung lui avait dit de retourner et racheter l'appareil et qu'il perdrait sa réduction de précommande et devrait payer plus pour l'appareil. Samsung a ensuite apparemment dit à l'utilisateur de se plaindre auprès de son opérateur, T-Mobile, ce qui a naturellement laissé l'utilisateur confus et déçu.

Le même problème est apparu sur le Galaxy S24 Ultra de l'utilisateur Reddit, Independent-Bet-4916. L'utilisateur a affirmé que parler à Samsung était « la pire expérience de manipulation de ma vie ». On lui aurait dit de parler à son opérateur, Verizon, et de recevoir un nouvel appareil par leur intermédiaire. L'utilisateur allègue ensuite qu'un assistant du magasin Verizon l'a accusé d'avoir endommagé le téléphone et après avoir parlé à un autre magasin Verizon, on lui a conseillé d'acheter un nouvel appareil et d'envoyer l'ancien à Verizon pour recevoir un remboursement.

Cependant, l'apparition de défauts de lignes vertes sur le Galaxy S24 Ultra est rapportée comme rare et nécessitera apparemment une réparation ou un remplacement professionnel de l'affichage. On a contacté Samsung, qui n'a pas encore commenté ces problèmes, mais on mettra à jour cet article si et quand on aura des nouvelles de la société.

Bien que le fait que votre téléphone se brise lorsqu'il tombe ne soit pas trop surprenant, le Galaxy S24 Ultra était censé être beaucoup plus résilient en raison de sa nouvelle construction en titane et de son verre amélioré ; c'est aussi un rappel pour envisager une coque de téléphone ou même opter pour une assurance téléphone pour éventuellement économiser de l'argent et des ennuis à long terme.