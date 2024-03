iPhone 16 : des fuites laissent entrevoir des tailles plus grandes et de nouveaux boutons

Le compte à rebours a commencé avant l'arrivée de la série iPhone 16 - très probablement en septembre - et une fuite montrant des unités factices des prochains téléphones a révélé quelques-uns des changements que nous pouvons nous attendre à voir plus tard dans l'année.

Ces unités factices sont généralement basées sur des informations relatives à la chaîne d'approvisionnement et ont diverses utilisations commerciales, comme aider les fabricants d'étuis à préparer leurs produits pour les nouveaux téléphones avant leur lancement, par exemple. Dans le cas présent, les images ont été publiées sur le réseau social chinois Weibo, comme l'a repéré MacRumors.

La révélation la plus intéressante de ces blocs de plastique et de métal est peut-être qu'ils montrent l'augmentation de la taille des écrans de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max, dont la rumeur disait qu'ils passeraient respectivement à 6,3 pouces (contre 6,1 pouces) et à 6,9 pouces (contre 6,7 pouces).

Ce n'est évidemment pas un bond énorme, mais cela signifie plus d'espace d'affichage pour les applications et les médias. Les bords de l'écran se réduisent apparemment pour s'adapter aux écrans plus grands, ce qui signifie que l'augmentation de la taille physique de ces combinés n'est que légère.

iPhone et son fameux bouton

Les prochains iPhones pourraient ressembler à ceci, mais en moins bleu (Image credit: Weibo)

Les autres révélations de cette fuite correspondent à ce que nous avons déjà entendu : les quatre modèles vont recevoir le bouton Action qui a remplacé le commutateur Sonnerie/Silence sur les modèles 2023 Pro, ainsi qu'un tout nouveau bouton Capture pour être plus créatif avec les photos.

Il convient également de noter le nouveau module de l'appareil photo arrière qui, selon nous, sera installé au dos de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus. Le nouveau look vertical en forme de pilule a déjà fait l'objet de fuites, mais ceci est une preuve supplémentaire qu'il est en route - nous ramenant à un design qui rappelle davantage l'iPhone 12, qui est sorti en 2020.

Comme toujours avec de telles rumeurs, il faut être quelque peu prudent et ne pas trop lire dans l'apparence de ces unités factices. Cela dit, plus les fuites similaires s'accumulent, plus il est probable qu'elles reposent sur des informations exactes.

Le prochain grand rendez-vous d'Apple est la WWDC 2024 - la Worldwide Developers Conference débutera le 10 juin. À cette occasion, nous devrions en savoir beaucoup plus sur les nouveautés d'iOS 18 et des autres plateformes logicielles d'Apple.