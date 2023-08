Asus Zenfone 10 : puissant et compact, mais peu performant

Le Zenfone 10 d'Asus est une mise à jour itérative de son prédécesseur, avec quelques petites améliorations (et une ou deux régressions). Asus n'a toutefois pas résolu les nombreux problèmes et choix douteux du Zenfone 9 - le prix est trop élevé pour ce que vous obtenez, la puce est inutilement puissante et les appareils photo et la vitesse de chargement sont simplement " corrects ". Si vous tenez absolument à avoir un mini mobile, il vaut la peine d'être considéré. Sinon, passez votre chemin.

Asus Zenfone 10 : test en deux minutes

Si l'Asus Zenfone 10 peut prétendre au titre de " meilleur téléphone compact", c'est uniquement parce qu'il s'agit du seul petit téléphone sorti cette année, et que le terme " meilleur " est utilisé en serrant les dents.

Asus semble toujours se heurter au même problème avec sa gamme de mini téléphones Android Zenfone : dans un monde où les mobiles sont de plus en plus grands, que faire d'un appareil qui se définit par sa petite taille ?

Pas grand-chose peut-on dire, car il s'agit d'un quasi clone de l'Asus Zenfone 9 que nous avons vu un an plus tôt, mais avec quelques rares caractéristiques modifiées et un prix un peu plus élevé. Dans l'ensemble, il offre le même service : il est agréable pour ceux qui veulent utiliser un téléphone d'une seule main, mais ses problèmes d'identité ne lui permettent pas de figurer dans notre liste des meilleurs téléphones Android.

Comme un chef étoilé utilisant des ingrédients bon marché, Asus a une bonne recette avec ses mobiles Zenfone mais n'a pas LA bonne recette. Il y a certainement un marché pour les mobiles compacts, mais en combinant à la fois des caractéristiques haut de gamme ( la puce, le prix élevé) et des caractéristiques qui laissent un goût amer en bouche (l'appareil photo, le design, la lenteur de la charge), l'entreprise se retrouve avec un produit qui n'a rien à voir avec les attentes du moment.

Par exemple, la puce. Asus a insisté sur le fait que chaque modèle de la série Zenfone est équipé de la meilleure et de la plus récente puce Snapdragon, ce qui les rendrait ostensiblement parfaits pour les jeux - jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'ils sont si petits qu'il est difficile de voir ce que l'on fait dans le jeu.

Le prix est un autre point de friction. Il est de 799 € pour la version 8 Go /128 Go, ce qui place le Zenfone à peu près au même niveau de tarif que le Samsung Galaxy S22. Mais le Zenfone 10 n'est pas vraiment un concurrent, compte tenu de ses appareils photo moins performants et de son écran moins impressionnant.

Asus a conservé ses caractéristiques peu impressionnantes dans d'autres domaines. L'appareil photo serait à sa place sur un mobile de milieu de gamme, tandis que la vitesse de chargement est battue par de nombreux téléphones Android plus abordables.

Si vous recherchez un petit téléphone, vous n'avez pas beaucoup d'autres options. Le marché des nouveaux mobiles de moins de 6 pouces offre essentiellement deux options : Zenfone ou iPhone SE, ce qui signifie que les amateurs de téléphones Android devront se contenter d'une seule solution.

Jusqu'à présent, le ton de cet article de deux minutes a été négatif, et c'est parce qu'il est difficile de recommander ce téléphone à des personnes qui ne sont pas résolues à acquérir un petit téléphone, mais le Zenfone possède certaines qualités qui valent la peine d'être prises en considération.

Grâce à sa petite taille, le Zenfone 10 est très facile à utiliser d'une seule main, et il se glisse facilement dans la plus petite des poches ou des sacs à main.

Certaines améliorations du Zenfone 10 sont les bienvenues : la caméra frontale s'est nettement améliorée, et l'expérience selfie également. De plus, la recharge sans fil fera des adeptes dans le camp d'Asus. Nous devons également souligner la grande variété d'options de couleurs vives : Asus tient compte des choix binaires " noir ou blanc " de nombreux mobiles modernes et vous propose aussi du rouge, du bleu et du vert pour le dos de son dernier-né.

Mais est-ce que plus de couleurs et plus de mégapixels constituent une amélioration suffisante, compte tenu du prix plus élevé ?

La raison pour laquelle Asus ne positionne pas ses Zenfone comme des appareils de milieu de gamme est un mystère pour nous - avec quelques spécifications en moins, et à un niveau de prix plus abordable, ce mobile pourrait faire un malheur. Malheureusement, ce n'est pas le cas du Zenfone 10.

Asus Zenfone 10 : prix et disponibilité

En vente en Europe depuis le 31 juillet

À partir de 799 € (128 Go)

Après avoir été dévoilé le 29 juin 2023, le Asus Zenfone 10 a été commercialisé le 31 juillet en Europe. Le téléphone coûte 799 € pour la variante de base 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. Vous pourrez également vous procurer la version de 8 Go de RAM / 256 Go de stockage pour 849 € et il vous faudra débourser 929 € pour le modèle haut de gamme 16 Go de RAM / 512 Go. Nous avons testé le modèle entièrement équipé, dans sa variante Aurora Green, mais il existe également des options blanches, noires, rouges et bleues.

Swipe to scroll horizontally Prix du Asus Zenfone 10 RAM / Stockage Prix France 8GB / 128GB 799 € 8GB / 256GB 849 € 16GB / 512GB 929 €

À titre de comparaison, l'Asus Zenfone 9 coûtait à son lancement 699 € pour 8 Go / 128 Go et 749 € pour 16 Go / 256 Go. Il y a donc une légère augmentation de prix pour chaque modèle RAM d'une année sur l'autre, et bien qu'elle puisse être justifiée par l'augmentation du stockage et d'autres caractéristiques, elle rend le Zenfone encore plus proche en termes de prix de certains rivaux de haut niveau.

Le champion Android, le Samsung Galaxy S23, coûte 849 € et l'iPhone 14 coûte 1019 €, tous deux pour leur modèle de base, donc bien qu'ils soient un peu plus chers que l'Asus, la marge entre les modèles les moins chers se réduit à chaque génération. Plus important encore, le Zenfone 10 a franchi la frontière entre le milieu de gamme et le haut de gamme, même s'il se situe à l'extrémité la moins chère du spectre.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

Asus Zenfone 10 : caractéristiques techniques

Le Zenfone 10 dispose sans doute de plus de puissance qu'il ne pourra jamais en utiliser efficacement, mais il est agréable de savoir que ce smartphone de petite taille en a sous le pied, quel que soit ce qu'on lui demande.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques technique de l'Asus Zenfone 10 Header Cell - Column 1 Dimensions : 146.5 x 68.1 x 9.4mm Poids : 172g Écran : 5,9 pouces 20:9 FHD+ (2400x1080) 144Hz Samsung AMOLED, protégé par Gorilla Glass Victus Puce : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8GB / 16GB (LPDDR5X) Stockage : 128GB / 256GB / 512GB (UFS 4.0) OS : Android 13 w/ ZenUI Appareil photo principal : 50 Mpx, f/1.9 avec "Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0" à six axes Appareil photo ultra-grand angle : 13MP w/ 120º FoV Caméra frontale : 32MP Audio : Haut-parleurs stéréo, prise casque 3,5 mm Batterie : 4,300mAh Chargement : 30W avec fil, 15W sans fil Couleurs : Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Aurora Green, Starry Blue

Asus Zenfone 10 : design

L'un des seuls téléphones compacts dignes d'intérêt disponibles sur le marché

Certifié IP68

Prise casque de 3,5 mm (ce qui se fait rare)

Nombreuses options de couleurs

Le Asus Zenfone 10 est un véritable sosie du Zenfone 9 - la seule petite différence est le design du double module photo.

L'argument de vente du téléphone est sa taille. Avec ses 146,5 x 68,1 x 9,4 mm, c'est l'un des plus petits mobiles modernes du marché, seul l'iPhone SE étant plus petit. Cela se reflète également dans le poids, puisque le téléphone est léger et agréable à porter (172 g).

Avec ces dimensions, le téléphone est facile à utiliser d'une seule main, toutes les extrémités de l'écran ainsi que les boutons sur le bord droit étant à portée de main. Ces boutons comprennent le bouton de volume et le bouton d'allumage, ce dernier étant intégré à un lecteur d'empreintes digitales latéral qui a détecté de manière fiable l'empreinte de pouce pendant les tests.

En théorie, la taille du Zenfone devrait le rendre incroyablement confortable à tenir, mais Asus équilibre cela en suivant la tendance des téléphones à tranches plates qui est devenue populaire ces dernières années (en dépit du bon sens). Les coins du combiné s'enfoncent donc un peu dans la paume et les doigts lorsque vous le tenez.

Il y a un port USB-C pour recharger votre téléphone ainsi qu'une prise casque de 3,5 mm, le Zenfone devenant l'un des derniers bastions pour les fans d'audio filaire (avec le Sony Xperia 1 V).

Si vous aimez les téléphones bien protégés, vous serez à l'aise avec ce modèle : il est conforme à la norme IP68 contre l'eau et la poussière. Le châssis est en plastique, ce qui n'est peut-être pas très noble dans la main, mais qui est certainement plus durable que le verre.

Comme nous l'avons dit, le Zenfone 10 d'Asus est disponible en plusieurs coloris, ce qui en fait une rare exception à la règle moderne des teintes de téléphone ennuyeuses. Nous avons testé le vert Aurora, mais d'après les images d'Asus, le rouge semble être la couleur la plus éclatante.

Design : 3.5 / 5

Asus Zenfone 10 : affichage

Écran Full HD+ de 5,9 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz (contre 120 Hz sur le Zenfone 9)

La petite taille de l'écran peut rendre le jeu difficile

Un petit boîtier signifie un petit écran, et à 5,9 pouces, c'est l'un des plus petits écrans que vous trouverez sur un smartphone de la génération actuelle. Il correspond aux dernières générations de Zenfone, tant au niveau de la résolution que de la taille, avec un retour du Full HD+ 1080 x 2400.

Le taux de rafraîchissement est passé à 144 Hz, ce qui signifie que l'écran est rafraîchi 144 fois par seconde, pour des mouvements plus fluides. Toutefois, cette fonction n'est disponible que dans les jeux, et non pour une utilisation quotidienne, de sorte que les non-joueurs ne pourront pas en tirer le meilleur parti.

Nous ne voyons pas très bien pourquoi les joueurs choisiraient un téléphone à écran de 5,9 pouces pour jouer, car il n'est tout simplement pas assez grand pour voir les détails. Lorsque les icônes encombrent l'écran et que vos doigts bloquent votre vision, vous vous retrouverez à réclamer un écran plus grand.

Affichage : 3.5 / 5

Asus Zenfone 10 : logiciel

Zen UI sur Android 13 dès la sortie de la boîte

La Smart Key est une grande nouveauté

Promesse de deux ans de mises à jour du système d'exploitation et de quatre ans de mises à jour de sécurité

Comme la plupart des fabricants de téléphones Android, Asus aime superposer sa propre interface utilisateur à Android stock - pour le Zenfone 10, Android 13 est embelli par Zen UI.

Contrairement à certaines versions d'Android, Zen UI est une refonte assez douce, et on vous pardonnera de penser que le Zenfone 10 fonctionne sous Android, et ce en grande partie parce qu'Asus vous laisse choisir entre ses propres fonctionnalités et les alternatives Android.

Zen UI vous offre un curseur de volume redessiné et amélioré, un affichage des appels unique, des panneaux de réglages rapides réorganisés et plus encore, mais la plupart des changements sont purement esthétiques.

L'une des améliorations les plus importantes est le Smart Key, qui vous permet d'activer diverses fonctions en appuyant deux fois sur la touche d'alimentation latérale ou en la maintenant enfoncée. Cependant, nous avons trouvé que cette méthode était moins fiable que les méthodes classiques pour, par exemple, vérifier les notifications ou sauter des chansons.

Si vous êtes du genre à vous soucier de la durée de l'assistance, sachez qu'Asus a confirmé que le Zenfone 10 bénéficiera de deux ans de mises à jour du système d'exploitation (donc jusqu'à Android 15) et de deux années supplémentaires pour les correctifs de sécurité.

Logiciel : 4 / 5

Critique du Asus Zenfone 10 : appareils photo

50 Mpx principal + 13 Mpx ultra grand-angle

32 Mpx à l'avant (contre 12 Mpx sur les modèles précédents)

Traitement d'image AI amélioré mais pas d'autofocus sur le très grand angle

L'Asus Zenfone 10 présente quelques changements par rapport à son prédécesseur, mais nous ne pouvons pas les qualifier de "mises à niveau". Des améliorations secondaires ?

L'appareil photo principal est le même que sur le Zenfone 9 : un 50MP f/1.9 qui utilise le toujours populaire capteur Sony IMX766. C'est un bon capteur de milieu de gamme qui capte bien la lumière, ce qui donne des photos colorées, et vous le trouverez dans de nombreux mobiles économiques et de milieu de gamme.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessous, les photos prises sont raisonnablement riches, avec un contraste et une saturation correcte - et il semble qu'Asus ait amélioré son traitement d'image AI par rapport aux mobiles précédents.

Au dos de l'appareil se trouve une caméra ultra grand-angle de 13MP, avec un champ de vision de 120 degrés, qui est d'un peu plus haute résolution et plus large que l'alternative de l'année dernière, mais avec l'omission curieuse de l'autofocus. Oups ! L'autofocus n'est pas aussi important sur cet appareil que sur l'appareil principal, mais comme de nombreuses personnes choisissent d'utiliser les appareils photo ultra grand-angle pour prendre des photos macro, certains pourraient trouver l'absence de cette fonction critique.

Un problème plus gênant que nous avons rencontré avec cet appareil est que les photos se sont avérées nettement plus désaturées et plates que celles de l'appareil principal. Adieu les couleurs.

Il n'y a que deux caméras à l'arrière. Si vous aimez une expérience photographique polyvalente, l'absence de macro ou de téléobjectif vous décevra.

À l'avant du téléphone, l'appareil photo a subi un changement plus radical, avec l'abandon du selfie snapper de 12MP des années passées au profit d'un capteur de 32MP. La qualité des selfies s'en trouve nettement améliorée - non seulement ils sont plus précis, ce qui vous permet de les éditer et de jouer avec eux, mais le mode Portrait et le traitement de l'intelligence artificielle ont également été améliorés. Dans ce domaine au moins, Asus a compris comment améliorer ses téléphones.

L'enregistrement vidéo plafonne à 8K/24fps ou 4K/60fps, ou si vous voulez adopter le slow-mo, il y a 4K/120fps, FHD/240fps ou HD/480fps. Les autres modes de l'application Caméra répondent à tous les critères habituels : time-lapse, portrait, traînées de lumière, mode Pro et mode nuit.

Veuillez noter que les deux échantillons de l'appareil photo selfie ont dû être recadrés au format 1:1 pour pouvoir être téléchargés correctement. Par défaut, le téléphone prend des photos au format 4:3.

Exemples d'appareils photo du Asus Zenfone 10

Image 1 of 6 Une jolie fleur dans un champ, capturée avec l'appareil photo principal. (Image credit: Future) Un grand champ, pris avec l'appareil photo principal... (Image credit: Future) ... le même champ capturé par la caméra ultra-large. (Image credit: Future) (Image credit: Future) Une photo prise avec le mode standard de l'appareil photo frontal du Zenfone 10. (Image credit: Future) Une photo prise avec le mode portrait du Zenfone 10. (Image credit: Future)

Appareils photo : 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 : performances et audio

Le Snapdragon 8 Gen 2 est excessif pour un téléphone de cette taille

Les jeux sont fluides mais peu nombreux

Expérience audio polyvalente

Nous avons déjà évoqué la puce du Asus Zenfone 10 : il s'agit du Snapdragon 8 Gen 2, le processeur le plus puissant actuellement disponible pour les téléphones Android et que l'on retrouve dans de nombreux modèles haut de gamme. Asus a tendance à utiliser les meilleures puces disponibles, et le Zenfone 10 ne fait pas exception.

Cette puissance de traitement est malheureusement totalement inutile : avec son petit écran, il est vraiment difficile d'utiliser le Zenfone pour des applications gourmandes en énergie telles que les jeux, la retouche photo, etc. N'oubliez pas qu'une version du téléphone avec 16 Go de RAM est en vente !

Nous avons joué à Call of Duty Mobile et à PUBG Mobile pour tester le téléphone, et nous avons rencontré de nombreux problèmes. Les icônes à l'écran étaient, par défaut, beaucoup trop petites pour être utilisées de manière fiable à tout moment, et les redimensionner ne suffit pas à résoudre ce problème. Les mains finissaient également par couvrir une grande partie de l'écran, les pouces s'entrechoquaient fréquemment lorsque nous essayions de courir dans un sens et de regarder dans l'autre, et même de courtes sessions de jeu se soldaient par de sérieuses crampes aux mains à force de saisir ce minuscule mobile - jouer sur cet appareil s'est avéré vraiment difficile (ce qui est quelque peu ironique car Asus fabrique également le meilleur téléphone de jeu du marché).

Enlevez le facteur humain, et les jeux fonctionnent bien - activez l'option d'écran 144Hz, et les options graphiques les plus élevées disponibles, et l'Asus se débrouille toujours dans les jeux (enfin, à part le problème de surchauffe des puces Snapdragon de Qualcomm). Mais il est difficile de s'en rendre compte si l'on voit à peine l'écran.

Il devient lassant de se plaindre du choix bizarre de la puce du Zenfone - une puce Snapdragon série 7 permettrait à Asus de vendre son téléphone moins cher, supprimerait le problème de surchauffe, et n'aurait de toute façon pas d'effet notable sur la façon dont les gens utilisent le téléphone.

En ce qui concerne l'audio, le Zenfone dispose de haut-parleurs intégrés qui sont tout à fait corrects, mais avec une prise casque de 3,5 mm et la connectivité Bluetooth, vous pouvez facilement utiliser vos propres écouteurs.

Performances : 3.5 / 5

Asus Zenfone 10 : batterie

Sur n'importe quel autre téléphone, une batterie de 4 300 mAh serait un signal d'alarme : cette batterie de taille moyenne ne supporterait normalement pas très longtemps un mobile doté d'une puce haut de gamme, d'une connectivité 5G et d'un écran à taux de rafraîchissement élevé. Heureusement, le petit écran du Zenfone lui permet de contourner ce problème, et il finit par avoir une autonomie assez standard.

Lors de nos tests, nous avons confortablement utilisé le Zenfone 10 pendant une journée entière sans avoir besoin de le recharger, ce qui correspond à ce que l'on attend d'un mobile moyen. Il ne vous servira pas pendant deux jours - en réalité, aucun téléphone ne le fera vraiment - mais vous n'aurez pas à vous inquiéter qu'il soit à court de charge pendant une journée.

Le chargement s'effectue via le port USB-C à 30 W, ce qui est plutôt lent dans le grand schéma des téléphones Android, et il vous faudra au moins une heure pour le recharger complètement. Le chargement sans fil est une nouveauté, avec une puissance de 15 W. Encore une fois, ce n'est pas rapide, mais c'est une fonction supplémentaire utile pour les personnes qui aiment les stations d'accueil ou les blocs de charge.

Nous avons souvent testé des téléphones si grands qu'ils étaient difficiles à utiliser sur des supports de charge sans fil, mais la taille du Zenfone l'a rendu facile à placer et à réajuster sur certains des chargeurs sur lesquels il a été placé.

Batterie : 4 / 5

Devriez-vous acheter le Asus Zenfone 10 ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de notes du Samsung Galaxy A54 Attributes Notes Rating Rapport qualité/prix Le prix du Zenfone 10 le place face à des concurrents de premier plan 3.5 / 5 Design Il n'est pas très beau, mais les amateurs de petits téléphones apprécieront son format. 3.5 / 5 Affichage En plissant les yeux, vous verrez un écran assez satisfaisant avec des spécifications standard. 3.5 / 5 Logiciel Zen UI est une interface Android assez similaire 4 / 5 Appareils photo Bien que les appareils photo arrière n'aient rien d'extraordinaire, il y a un bon appareil photo pour le selfie. 3.5 / 5 Performances Sur le papier, le téléphone est puissant, mais il a du mal à être performant. 3.5 / 5 Batterie Le téléphone a une durée de vie moyenne, mais la charge est lente. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous voulez un téléphone minuscule

Vous en avez assez de vous battre pour atteindre les bords de l'écran de votre téléphone ? Ce téléphone portable miniature est suffisamment petit pour que vous n'ayez plus à vous en soucier.

Vous aimez la prise casque

Asus est l'une des rares entreprises à utiliser une prise casque de 3,5 mm sur les mobiles de milieu et de haut de gamme, les amateurs d'audio peuvent donc être rassurés.

Vous êtes fan de selfie

Avec une nouvelle caméra frontale à plus haute résolution et quelques nouvelles astuces d'IA, le Zenfone est un bon téléphone pour les selfies. De plus, il ne bloquera pas la lumière lorsque vous le tiendrez en hauteur, contrairement à certains de ses rivaux.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez avoir de l'espace sur votre écran

Que vous regardiez Netflix en déplacement, que vous jouiez beaucoup ou que vous aimiez tout simplement voir une grande partie de votre courrier électronique en même temps, de nombreuses personnes souhaitent disposer d'un grand espace d'affichage. Si vous avez aussi de grandes mains, vous aurez des crampes en utilisant ce petit téléphone.

Vous êtes un joueur

On ne saurait trop insister sur les nombreux problèmes qui accompagnent ce téléphone de petite taille et qui en font un cauchemar pour les joueurs. Petit écran, surchauffe rapide, crampes à la main, etc.

Vous trouvez le Zenfone 9 en promotion

Peu de choses ont changé par rapport au Zenfone 9, et même si nous n'avons pas été époustouflés, un an de soldes pourrait en faire une alternative beaucoup plus abordable.

Asus Zenfone 10 : à considérer également

Asus s'est installé dans sa zone de confort pour le Zenfone 10, ne changeant pas grand-chose par rapport au Zenfone 9, et si ce dernier ne vous a pas impressionné, celui-ci ne le fera pas non plus. Dans ce cas, voici quelques alternatives.

Google Pixel 6a Un autre petit téléphone, mais celui-ci a de meilleurs appareils photo, un prix beaucoup plus bas et un logiciel plus propre. Nous le préférons au Pixel 7a, surtout avec son prix toujours plus bas.

iPhone 13 mini (test en anglais) L'idée d'Android vous rebute ? Dans ce cas, pensez à la petite option de l'iPhone (mais pas à l'iPhone SE, qui est trop petit et présente d'autres défauts).Il est puissant, possède de superbes appareils photo et, plus important encore pour les détracteurs d'Android, fonctionne sous iOS.

Asus Zenfone 9 Téléphone très similaire au Zenfone 10, le 9 a la même forme et de nombreuses spécifications similaires, mais sans les paillettes de 2023. Il n'est pas très différent et coûte moins cher.

Swipe to scroll horizontally Asus Zenfone 10 Google Pixel 6a Asus Zenfone 9 iPhone 13 mini Prix (au lancement) : 799 € 459 € 599 € (prix en baisse de 200 €) 809 € Dimensions : 146.5 x 68.1 x 9.4mm 152.2 x 71.8 x 8.9mm 146.5 x 68.1 x 9.1mm 131.5 x 64.2 x 7.7m Poids : 172g 178g 169g 141g OS (au lancement) : Android 13 Android 12 Android 12 iOS 15 Taille de l'écran 5.9-inch 6,2 pouces 5.9 pouces 5.4 pouces Résolution : 1080x2400 1080x2400 1080x2400 1080x2340 CPU : Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G1 Snapdragon 8+ Gen 1 Apple A15 Bionic RAM : 8GB / 16GB 6GB 8GB / 12GB / 16GB 4GB Stockage (à partir de) : 128GB 128GB 128GB 128GB Batterie : 4,300mAh 4,410mAh 4,300mAh 2,438mAh Caméras arrière : 50MP main, 13MP ultra-wide 12.2MP wide, 12MP ultra-wide 50MP main, 12MP ultra-wide 12MP wide, 12MP ultra-wide Caméra frontale : 32MP 8MP 12MP 12MP

Période de test d'évaluation = 2 semaines

Tests inclus = Utilisation quotidienne, y compris navigation sur le web, médias sociaux, photographie, appels vidéo, jeux, streaming vidéo, lecture de musique

Outils utilisés = Geekbench 5, Geekbench 6, Geekbench ML, GFXBench, statistiques Android natives

Nous avons commencé à utiliser l'Asus Zenfone 10 lorsqu'il nous a été envoyé pour évaluation, en utilisant la version de 512 Go et de RAM de 16 Go en vert, comme vous pouvez le voir sur les photos qui accompagnent cette évaluation.

Nous avons donc utilisé le téléphone comme un appareil normal pendant la période de test, qui comprenait des séances de photographie, de jeu et de streaming, mais nous l'avons surtout utilisé pour les tâches quotidiennes : écouter de la musique sur le chemin du travail, parcourir les médias sociaux pendant le travail, et travailler ou jouer après le travail.

Premier examen en juillet 2023