Apple : l'iPhone 15 Pro Max serait incroyablement difficile à réparer

Si Apple va vous proposer de réparer vous-même votre iPhone , l'opération peut parfois se révéler délicate, même pour les professionnels. Et, si l' iPhone 15 est globalement une réussite, l' iPhone 15 Pro Max afficherait un bilan mitigé quant aux possibilités de réparation et de maintenance offertes par Apple. En effet, les réparateurs doivent toujours commander des composants officiels directement auprès d'Apple, à condition qu'iOS accepte les remplacements de pièces individuelles.

Toutefois, iFixit a également tenu à féliciter le fabricant pour une amélioration de taille qui fait son grand retour sur l'iPhone 15 Pro. En effet, ce dernier bénéficie d'une coque arrière en verre amovible à "double entrée" qui a fait ses débuts avec la gamme iPhone 14 standard l'année dernière, rendant l’iPhone 15 Pro relativement facile à réparer sur ce point.

iPhone 15 Pro Max : la coque en titane serait particulièrement décevante

Fixit précise ainsi : "C'est une victoire pour les consommateurs, car les réparations de la vitre arrière étaient jusqu'à présent excessivement chères sur les modèles haut de gamme, coûtant jusqu'à 550 dollars". Toutefois, le site a également examiné le châssis en titane du téléphone, qui s'est montré plutôt décevant.

La vidéo de démontage indique ainsi : "Malheureusement pour le facteur cool, nous avons constaté que la couleur de la coque en titane se raye facilement, un processus qui n'est satisfaisant que sous le grossissement du microscope [...] je pourrais rayer cette chose toute la journée".

iFixit a par ailleurs constaté que la carte logique de l'iPhone 15 Pro Max semble être la même que celle de l'iPhone 15 Pro. En d'autres termes, il est nécessaire de retirer le haut-parleur et le Taptic Engine pour accéder aux languettes de retrait de la batterie. De plus, les capteurs de l'appareil photo principal et de l'appareil photo panoramique de l'iPhone 15 Pro Max semblent en tout points identiques à ceux de l'iPhone 14 Pro Max.