L'éditeur vidéo de Google Photos va bénéficier de quelques améliorations utiles

Google Photos propose de nombreuses astuces d'édition pour vos photos, ainsi qu'un éditeur vidéo - et il semble que cet éditeur reçoive des mises à jour indispensables et réellement utiles dans un avenir proche.

Comme l'a repéré Android Authority, un code caché dans la dernière application Google Photos pour Android indique un certain nombre de mises à jour, qui seront particulièrement utiles pour les personnes qui ne sont pas familières avec les capacités d'édition vidéo de l'application.

La plus grande amélioration semble être l'ajout de boutons plus grands avec des étiquettes claires pour les fonctions Muet, Améliorer et Stabiliser. La fonction de ces boutons est ainsi beaucoup plus évidente, car ils sont actuellement représentés par des images plus petites, sans texte.

Pour accéder à l'éditeur vidéo de Google Photos, il suffit d'ouvrir un clip vidéo dans l'application, puis de cliquer sur le bouton Modifier. Outre les modifications mentionnées ci-dessus, il est possible de recadrer les vidéos et d'ajouter divers filtres et effets.

D'autres fonctionnalités seront bientôt disponibles

Le trio actuel de boutons (à droite) (Image credit: Future)

Cette analyse de l'application Android nous donne également un nouvel aperçu de la future fonction de contrôle de la vitesse de lecture, qui a déjà été repérée : elle n'est pas encore opérationnelle, mais elle permettra aux utilisateurs d'accélérer ou de ralentir les vidéos.

Il semble qu'une augmentation ou une diminution de 4x de la vitesse soit la limite de la fonctionnalité, et il sera possible d'appliquer le changement à l'ensemble de la vidéo ou à une partie spécifique de celle-ci.

Il n'y a aucune indication quant à la date de mise en ligne de la mise à jour de Google Photos, mais il semble que la majeure partie du code nécessaire soit maintenant en place, de sorte qu'il ne devrait pas s'écouler trop de temps avant que nous puissions voir ces changements sur Android (et très probablement sur iOS également).

Pour l'instant, nous n'avons vu aucun signe de l'apparition d'images IA générées par Google Gemini dans l'application Google Photos, mais il semble que nous pourrions bientôt disposer d'une méthode plus facile pour cacher les images de personnes que nous ne voulons pas voir.