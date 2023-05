Zelda Tears of the Kingdom fuite quelques jours avant sa sortie, attention aux spoilers

L’un des jeux les plus attendus de l’année a fuité sur la toile seulement quelques jours avant sa sortie. En effet, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Après avoir passé les derniers mois à glaner quelques informations sur la suite de Breath of the Wild, certains fans sont passés à la vitesse supérieure. D’énormes fuites circulent désormais sur Tears of the Kingdom en ligne.

Le jeu en monde ouvert qui fera évoluer la série en se démarquant des autres RPG est même déjà disponible en téléchargement illégal. Par conséquent, des images et des vidéos du nouveau Zelda sont partagées en ligne. Certains ont même essayé de streamer le jeu sur Twitch jusqu’à ce que la plateforme suspense leur compte.

Attention aux réseaux sociaux si vous ne voulez pas vous faire spoiler Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom n’a pas seulement fuité en ligne. Des copies du jeu en version boîte ont aussi été vendues par erreur. Ces copies circulent désormais sur des sites de revente à prix d’or. Presque au même moment, les fichiers de Tears of the Kingdom ont été mis en ligne et le jeu a été piraté.

Tandis que certains joueurs sont ravis de découvrir Zelda : Tears of the Kingdom avant l’heure, d’autres veulent éviter les fuites à tout prix. Faites donc très attention au contenu partagé sur les réseaux et les forums dédiés aux jeux vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler le prochain Zelda. Par exemple, certains salons Discord sont utilisés pour partager les leaks de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Enfin, il ne fait aucun doute que Nintendo ne va probablement pas se laisser faire. Déjà que la firme japonaise faisait la chasse aux premiers leakers, elle ne va sûrement pas laisser des vidéos et des images du prochain Zelda circuler en ligne pendant encore longtemps.

