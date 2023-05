Zelda Tears of the Kingdom cible les adultes déprimés dans cette pub morose

Votre vie vous paraît grise, morne et répétitive ? Vous souffrez quotidiennement du métro, boulot, dodo ? Si vous êtes dans cette situation, Nintendo a trouvé la solution parfaite : jouez au prochain The Legend of Zelda : Tears of Kingdom, mettez de la couleur dans votre vie et ressentez de la joie. Quelques jours après la grosse fuite du prochain Zelda, Nintendo Australie a partagé une nouvelle publicité particulièrement émouvante.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort demain, vendredi 12 mai, sur Nintendo Switch après de longues années d’attente. Autant vous dire que les fans sont plus qu’impatients de retrouver le royaume d’Hyrule. En attendant la sortie du jeu, Nintendo a eu l’idée de faire une pub ciblant les adultes déprimés et les quadragénaires.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour mettre de la couleur dans sa vie ?

Dans la nouvelle pub de Zelda, un homme âgé de la quarantaine monte dans le bus après sa journée de travail. Il a l’air fatigué et mélancolique en observant les passagers du bus et le paysage. Il rentre chez lui et salue rapidement sa femme qui a apparemment déjà dîné. L’homme se retrouve ensuite seul face à sa télé dans le salon.

Par miracle, une copie de Zelda Tears of the Kingdom se trouve sur la table basse. Il lance alors le jeu sur sa Nintendo Switch et reprend progressivement goût à la vie. Un sourire s’esquisse sur son visage qui s’illumine. On retrouve le même homme dans le bus le lendemain, mais il a cette fois-ci sa Nintendo Switch avec lui. Souriant, le cadre profite alors de son trajet en bus et prend même du plaisir à regarder le paysage.

Cette pub émouvante de Zelda Tears of the Kingdom est basée sur une histoire vraie

« Redécouvrez votre sens de l'aventure », annonce Nintendo avec la publicité émouvante. Comme le prouve cette pub, le prochain Zelda qui fait évoluer la série s’adresse donc aussi bien aux joueurs les plus jeunes qu’aux joueurs plus âgés.

En effet, cette pub est d’autant plus émouvante qu’elle est basée sur une histoire vraie. L’équipe derrière cette publicité s’est effectivement basée sur un avis Amazon de Zelda Breath of the Wild posté par un Japonais. Ce dernier explique justement que son travail éprouvant de « salaryman » (salarié) l’épuise mentalement. Il ne supporte plus les montagnes qu’il aperçoit au loin pendant ses trajets quotidiens. Il a découvert par hasard la sensation de liberté dans Breath of the Wild qui lui a rappelé sa jeunesse à jouer à Super Mario 64 et Final Fantasy 7. Depuis, ce salaryman admire les montagnes sur son trajet et s’imagine même en train de les escalader.