Applications Android : les mises à jour ne sont plus notifiées… et c’est normal !

Vous recevez de deux à une dizaine de notifications quotidiennes pour vous signaler que telle application - que vous n’utilisez plus depuis la dernière décennie - a été merveilleusement mise à jour. Et ça vous agace comme des milliers d’utilisateurs Android. Google l’a bien compris et a modifié récemment son mode opératoire. Adieu les notifications qui envahissent l’écran de votre smartphone Android dès qu’une mises à jour est téléchargée puis installée, désormais le Google Play Store opère en arrière-plan sans vous importuner.

Ce changement discret a été signalé pour la première fois en décembre 2019, par des membres vigilants de la plateforme communautaire Reddit. Il faut dire que peu de monde prêtait jusqu’ici une attention réelle à ces notifications. Celles-ci ne nous informant pas sur le contenu des mises à jour concernées, nous avions forcément tendance à les zapper, lorsqu’elles s’affichaient massivement après un déverrouillage d’écran.

Histoire de rassurer les « Redditors », Google a depuis confirmé qu’il s’agissait non d’un bug, mais bien d’une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l’expérience utilisateur. Si votre barre d’état Android ne vous spamme plus, pas de panique : c’est le progrès !

Une mise à jour vous manque et tout est dépeuplé

Bien que de nombreux utilisateurs ont accueilli favorablement ce changement, tous les propriétaires de smartphones Android ne sont pas satisfaits et beaucoup se sont tournés vers Reddit pour exprimer leur mécontentement.

Une gronde qui est également relayée par quelques développeurs d’applications. « C'est déroutant et ça n’apporte aucun avantage à l’utilisateur final. Tout au plus, il aurait fallu mettre en place une suppression automatique des notifications lorsqu’elles ne sont plus fraîches », « Pour l’éditeur, les notifications sont un formidable moyen de communiquer sur son activité et sur sa réactivité quant aux problèmes techniques » sont autant de plaintes publiées sur le service de discussions.

Si vous-même, vous préférez rester informé(e) lorsqu'une de vos applications mobiles délivre une mise à jour automatique, il est possible de revenir en arrière. Pour annuler la modification de Google, rendez-vous dans les paramètres du Google Play Store, appuyez sur « Paramètres de notification » et activez le commutateur « Mises à jour automatiques ».

