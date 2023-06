ChatGPT : le navigateur Opera est désormais doté de l'IA d'OpenAI

Opera fait certainement partie des meilleurs navigateurs web en 2023 . Celui-ci permet également d'acquérir et de convertir des cryptomonnaies . Très complet, Opera intègre un VPN, rendant inutile le choix d'un VPN parmi les dizaines disponibles sur le marché. Opera permet également de limiter la mémoire vive utilisée par le navigateur. Mais désormais, Opera One intègre directement l'IA d'OpenAI, permettant de faciliter les recherches et bien plus encore...

Ainsi, Opera One n'est plus en accès anticipé. Il est désormais disponible sur Windows, Mac et Linux. Opera intègre donc une intelligence artificielle appelée Aria, accessible depuis la barre latérale. Vous pouvez utiliser un raccourci clavier (CTRL ou Commande et /) pour commencer à l'utiliser. L'IA est également disponible dans le navigateur Android d'Opera.

Opera One : une utilisation intuitive et simplifiée

Cette technologie est issue du partenariat d'Opera avec le créateur de ChatGPT, OpenAI. Aria se connecte à ChatGPT pour répondre aux questions des utilisateurs, tout en consultant des informations en direct provenant du web. De plus, si vous préférez utiliser directement ChatGPT ou ChatSonic, vous pouvez également y accéder depuis la barre latérale d'Opera One.

De plus, Opera One affiche une toute nouvelle interface visant à simplifier les tâches. Cette amélioration devrait permettre au navigateur de s'adapter aux besoins des utilisateurs en faisant apparaître des fonctionnalités clés. L'entreprise indique ainsi : "Les modules pertinents d'Opera One s'ajusteront automatiquement en fonction du contexte, offrant à l'utilisateur une expérience de navigation plus fluide et sans effort".

Opera précise que les utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser les fonctions d'intelligence artificielle du navigateur s'ils ne le souhaitent pas. En effet, celles-ci peuvent facilement être désactivées par l'utilisateur. En outre, Opera propose un nouveau système de gestion des onglets. Ceux-ci sont regroupés par thème (recherche de billets d'avion, guide de voyage, etc.). Si, par exemple, vous créez plusieurs documents Google, ceux-ci sont automatiquement regroupés en un seul onglet mère.