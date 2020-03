Redmi K30 Pro : Xiaomi prépare-t-il une variante économique du Xiaomi Mi 10 ?

L’épidémie de coronavirus a beau ralentir l’industrie mobile, elle ne semble pas avoir d’impact sur Xiaomi. La société organise en effet plusieurs introductions de smartphones chaque semaine, en utilisant les réseaux sociaux. Le grand lancement du Xiaomi Mi 10 est prévu le 27 mars, tandis que les Redmi Note 9 et Note 9S auront également droit à leur baptême officiel. En marge de ces trois modèles, le constructeur chinois vient d'annoncer la venue prochaine du Redmi K30 Pro.

De ce que nous savons déjà - il a été dévoilé en Chine, sur le réseau social Weibo -, le Redmi K30 Pro se présente comme un smartphone relativement « haut de gamme », du moins par rapport à la série Note. Il affiche une collection de caractéristiques techniques qui peuvent impressionner, principalement en raison de leur prix. Car le Redmi K30 Pro ne devrait pas coûter trop cher.

Le Redmi K30 Pro fait suite au K30 de base, lancé fin 2019. Mais contrairement au modèle précédent, vous pourrez quasi-certainement acheter celui-ci en Europe. Le Redmi K20 Pro, lui-même, est finalement sorti dans de nombreux pays occidentaux, sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro. Nous avons donné à ce dernier une note presque parfaite (voir notre test complet en anglais). Aussi, sommes-nous très emballés à l’idée de découvrir ce nouveau Xiaomi Mi 1OT Pro.

Il est hélas trop tôt pour annoncer la commercialisation de ce dernier en Europe, le Xiaomi Mi 10 n'ayant pas encore été lancé à l'échelle mondiale au moment où nous écrivons ces lignes. Cependant, avec la popularité grandissante des téléphones Xiaomi, nous ne serions pas surpris de voir le Redmi K30 Pro « rebaptisé » sortir dans un avenir proche. Pour vous y préparer, nous allons détailler ses spécifications ci-dessous.

Que cache le Redmi K30 Pro ?

Le Redmi K30 Pro ressuscite la caméra frontale pop-up, peu croisée sur les smartphones de 2020, en comparaison des modèles de 2019. L'écran AMOLED de 6,67 pouces et 1080p n'est donc pas défiguré par une encoche.

Il y a quatre objectifs photo sur la caméra arrière du smartphone. Le bloc se compose d'un téléobjectif principal de 64 Mpx, d'un second téléobjectif de 5 Mpx, d'un ultra grand angle de 13 Mpx et d'un objectif macro de 2 Mpx. Le Redmi K30 Pro devrait également marquer les esprits par la possibilité d’enregistrer des vidéos en 8K. Une autre option devenue basique cette année.

Le chipset utilisé ici est le Snapdragon 865, processeur Android premium qui assurera des vitesses de traitement rapides et pourrait piloter un modem 5G. Le Redmi K30 Pro embarque aussi un bloc d'alimentation de 4700 mAh, ce qui est respectable, avec un chargeur rapide de 33W.

Et son prix dans tout ça ? Le Redmi K30 Pro coûte 2999 yuans (soit environ 390 euros) pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version supérieure, incluant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est vendue 3999 yuans (~520 euros). Cette « Edition Zoom » est dotée d'un téléobjectif amélioré au niveau de ses zooms optique et hybride.