Pourquoi Xiaomi n’a pas encore présenté son Mi 11 Pro ?

La présentation officielle du Xiaomi Mi 11 le 8 février s'est avérée plus courte que prévu. Nous avions déjà découvert le Mi 11, introduit sur le marché chinois en décembre 2020. Durant cet événement spécial, Xiaomi a également évoqué une nouvelle version du Mi Electric Scooter Pro 2, déjà annoncée dans le monde entier en juillet 2020, et le Xiaomi Mi TV Q1 qui n'obtient qu'une diffusion très limitée.

Précédemment, des rumeurs persistantes pariaient sur le lancement conjoint du Xiaomi Mi 11 Pro, ainsi que deux autres modèles Lite et Ultra du nouveau flagship de la société - ces spéculations se sont finalement révélées fausses. Et, sans autre nouvelle d'une date de sortie potentielle du Xiaomi Mi 11 Pro, nous nous demandons aujourd’hui quel destin attend le grand frère plus puissant du Xiaomi Mi 11.

La firme chinoise n'a fait aucun commentaire quant à cette absence remarquée, ni même sur l'arrivée du futur téléphone premium. Jusqu'à ce que ce modèle soit commercialisé (si jamais il l'est), nous avons rassemblé nos théories sur les raisons pour lesquelles il n'a toujours pas été montré.

Le MWC 2021 pour fenêtre de lancement ?

Xiaomi Mi 9 (Image credit: Future)

Le MWC, grand-messe de l’industrie mobile, a lieu chaque année en février - c'est généralement l’occasion en or pour Xiaomi de lancer ses nouveaux fleurons. Même le Mi 10 a été inauguré à cette période l’an dernier, malgré l’annulation du salon.

En 2021, cependant, le MWC se déroulera fin juin. Il est donc possible que la société ait dévoilé un premier aperçu de son ultime série mobile avec le Mi 11, préservant la révélation du Mi 11 Pro (et des autres modèles attendus) au début de l’été. Comme le milieu de l'année s’avère relativement calme en matière de lancements de nouveaux téléphones, le Mi 11 Pro serait potentiellement la plus grande affiche du MWC 2021, ce qui inciterait Xiaomi à choisir cet agenda spécifique.

Xiaomi Mi 11 Pro ou Xiaomi Mi 11 Ultra ?

Xiaomi Mi 10 Ultra (Image credit: Xiaomi)

En 2020, Xiaomi a dévoilé trois modèles Mi 10 en février, avant de présenter le Mi 10 Ultra en août de la même année. L'écart de six mois a permis au Mi 10 Pro de demeurer tardivement le meilleur smartphone de la marque, avant d’être remplacé par un autre super-téléphone.

Au vu de ses caractéristiques, le Xiaomi Mi 11 Pro pourrait jouer le même rôle que le Mi 10 Ultra dans la gamme 2021 de la marque, car la rumeur veut qu'il soit doté d'appareils photo et de vitesses de chargement impressionnants. Nous n'avons entendu que quelques spéculations concernant le Mi 11 Ultra, nous ne sommes donc pas du tout sûrs que ce téléphone existe réellement à ce jour.

Les puces Snapdragon 888, victimes d’une pénurie ?

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Il est très probable que le Snapdragon 888 soit le chipset utilisé dans le Xiaomi Mi 11 Pro, car il s’agit de l'un des meilleurs processeurs pour smartphones disponibles actuellement, et il est également présent dans le Mi 11 standard. Cependant, il semble que la production de cette puce haut de gamme subisse des ruptures de stocks critiques pour la suite.

Comme le rapporte Bloomberg, et comme le confirme le PDG de Qualcomm dans l'article, il y a une pénurie massive de puces en ce moment, en raison d'une augmentation de la demande due à la généralisation du télétravail et de mesures de confinement incitant à l’achat de nouveaux écrans connectés. Or aujourd’hui, cette demande ne peut être compensée par une augmentation de l'offre. Il semblerait donc que Qualcomm, qui fabrique les puces Snapdragon, ne puisse compter sur les quantités nécessaires pour satisfaire tous ses clients.

La plupart des flagships qui sortiront au cours du premier semestre 2021 devraient utiliser le Snapdragon 888 - le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11 le font déjà et d'autres comme l'Oppo Find X3, le OnePlus 9 et le Sony Xperia 1 III suivraient la même voie. Cela fait beaucoup d'entreprises qui devront se partager quelques unités livrables de Snapdragon 888.

Peut-être que Xiaomi n'a pas pu acquérir suffisamment de puces pour son Xiaomi Mi 11 standard et privilégie ce dernier à la production du modèle Pro. Ce dernier serait ainsi lancé plus tard dans l’année, à condition que Qualcomm parvienne à désaturer ses chaînes logistiques.