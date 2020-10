Surprise : la Xbox Series X possède un bouton caché - et vous ne devinerez jamais à quoi il sert

La Xbox Series X, mais aussi la Series S, sont dotées d'un bouton très pratique qui vous permettra d'utiliser vos vieux périphériques - comme des casques sans fil infrarouge - sur les consoles next-gen Microsoft. Situé à l'avant desdites consoles, juste à côté du port USB, il existe en effet un petit bouton que vous pouvez utiliser pour apparier rapidement vos appareils à la Series X. Mais il dispose aussi d’une seconde fonction.

Selon Larry Hryb, directeur Xbox Live, le bouton est également un récepteur pour les télécommandes infrarouges, autrement dit un récepteur IR. Il détaille cette nouvelle fonctionnalité sur Twitter : « Les télécommandes Xbox One Media continueront de fonctionner sur les Xbox Series X|S. Leurs architectes ont caché un récepteur IR à l'intérieur du bouton de liaison ».

Ce récepteur IR est une belle considération pour les collectionneurs qui ont conservé moult accessoires high-tech Microsoft au fil des ans, et qui ne souhaitent pas réactualiser leur matériel, même si l’arrivée d’une console plus puissante le justifie. Microsoft limite les dépenses et les déchets électroniques, c’est bien tout à son honneur.

Si vous observez le bouton ajouté, vous verrez qu'il a une finition noire légèrement transparente, ce qui permet de dissimuler efficacement la fonction infrarouge. Comme il s’agit d’un bouton noir, le rendre minuscule était aussi une obligation esthétique pour coller avec la façade blanche de la Xbox Series S.

Un récepteur infrarouge, également appelé récepteur IR, est un composant qui envoie et reçoit des informations d'une télécommande infrarouge vers un autre appareil. Cela permet à ce dernier - par exemple, une télécommande TV universelle - de fonctionner sur un grand nombre de marques et de modèles de téléviseurs différents.

Xbox One Media Remotes will continue to work with Xbox Series X|S as part of our commitment that you can bring your existing accessories forward with you. The design team hid the IR receiver inside the bind button #PowerYourDreams pic.twitter.com/vNQ2FJsgRhOctober 22, 2020