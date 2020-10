Xbox Series X : la liste des premiers jeux a été dévoilée - et elle ne fait pas envie

Microsoft a révélé la liste des jeux qui accompagneront la Xbox Series X dès son lancement - et nous ne sommes pas particulièrement impressionnés. Ce catalogue (qui concerne également la Xbox Series S) comprend 30 jeux au total, tous disponibles en boutiques dès le 10 novembre prochain.

Outre ces titres inédits, des milliers de jeux rétrocompatibles seront également téléchargeables à cette date… mais ils ne seront pas optimisés pour les nouvelles Xbox.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux Xbox Series X et S. Nous avons indiqué quels jeux seront disponibles sur Xbox Game Pass dès le premier jour et lesquels passeront plutôt par la nouvelle fonction Xbox Smart Delivery :

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Pourquoi nous ne sommes pas séduits

(Image credit: The Coalition)

Pour commencer, il n'y a qu'une poignée de nouveaux jeux AAA qui débarqueront sur la console au lancement : Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 et Yakuza: Like a Dragon. Or, aucun d'entre eux n'est exclusif à la Xbox - bien que Yakuza sortira sur la console next-gen de Microsoft avant celle de Sony.

Du côté des exclusivités, nous aurons le droit à Gears 5, Forza Horizon 4 et Ori and the Will of the Wisps. Autrement dit, des versions remasterisées de titres qui ont marqué l’ère de la Xbox One. D’ailleurs, tous les jeux de cette liste sont déjà disponibles (ou le seront) sur Xbox One - et beaucoup sortiront également sur PS5.

C'est une liste un peu décevante qui aurait pu être renforcée par Halo Infinite - avant son report en 2021. Le point positif, cependant, est que les futurs propriétaires de la Xbox Series X auront accès à des milliers de jeux rétrocompatibles dès le 10 novembre, avec donc un catalogue conséquent. En quantité. Notez que pour en profiter pleinement, vous aurez besoin d’un abonnement Xbox Game Pass.

Nous espérons que Microsoft complétera bientôt cette gamme des jeux par de vrais hits exclusifs. Mais le coup de départ, lui, est manqué.