Windows 11 : l'application Photos reçoit enfin les fonctionnalités demandées par les utilisateurs

Après avoir annoncé la fin des mises à jour majeures de Windows 10, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour l’application Photos de Windows 11. Cette mise à jour apporte des fonctionnalités très attendues par les utilisateurs. L’une d’entre elles est demandée par la communauté depuis l’automne 2022. Précisons cependant que la mise à jour est pour le moment réservée aux testeurs des canaux Canary et Dev.

Microsoft a donc fini par prendre en compte les demandes des utilisateurs pour améliorer considérablement l’application Photos. Celle-ci accueille désormais une nouvelle expérience de diaporama, une barre de défilement chronologique et un outil de correction des défauts. D’autres correctifs et améliorations sont aussi au rendez-vous.

Une fonctionnalité de diaporama, un défilement chronologique et un outil de correction pour l’application Photos de Windows 11

La nouveauté principale de l’application Photos est une fonctionnalité de diaporama. Elle vous permet de voir vos photos et vos souvenirs sous forme de diaporama dans l’application. Des transitions, 25 bandes sonores originales et des animations peuvent être choisies pour personnaliser les diaporamas. Vous pouvez commencer à créer un diaporama en cliquant sur une seule photo ou en sélectionnant quelques-unes.

Ensuite, Microsoft a déployé une autre fonctionnalité demandée par les utilisateurs. Il s’agit d’une barre de défilement chronologique dans les catégories « Toutes les photos », « OneDrive » et « iCloud » de l’application Photos. Cette barre permet de visualiser plus rapidement et plus facilement les photos prises pendant un mois et une année spécifiques. Il vous suffit de faire défiler la barre jusqu’à la période que vous souhaitez revisionner.

Enfin, l’application Photos de Windows 11 s’est aussi équipée d’un outil de correction des défauts et des imperfections. Il vous permet de retirer les zones indésirables de n’importe quelle photo. Vous pouvez ajuster la taille de l’outil de correction, mais ce n’est pas non plus une fonctionnalité miraculeuse qui vous permettra de faire disparaître des objets.

Enfin, toutes ces fonctionnalités de l’application Photos de Windows 11 devraient être disponibles pour tous les utilisateurs dans quelques mois.

Source : Microsoft