Windows 11, date de sortie, prix, design et nouveautés

Windows 11 n’était qu’une rumeur, c’est désormais un produit officiel de Microsoft, après l’annonce de sa naissance par la société le 24 juin 2021. Satya Nadella, PDG de la firme de Redmond, évoque même une toute nouvelle ère pour Windows.

En 2015, Microsoft inaugurait Windows 10 comme LA dernière version du système d’exploitation. La société se montrant alors catégorique : il n’y aurait plus de nouveau produit Windows, essentiellement des mises à jour de l’OS actuel.

Pourtant, le 9 juin, la firme de Redmond a mis en ligne la vidéo ci-dessous, document qui se présente comme un teaser du successeur de Windows 10.

Des leaks de Windows 11 ont également fuité sur de multiples plateformes collaboratives (sous le n° de build 21996). Elles présentent un système quasi-finalisé, que nous pourrions tester en bêta incessamment sous peu. Bien que cette version soit aujourd’hui disponible, nous vous recommandons fortement de ne pas la télécharger ni l’installer sur votre ordinateur – il s’agit en effet d’une édition très précoce de ce qui a été exposé lors de la conférence du 24 juin.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Windows 11, le successeur de Windows 10.

Windows 11 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Windows 11 est le successeur de Windows 10

Windows 11 est le successeur de Windows 10 Quand sortira-t-il ? En novembre / décembre 2021

En novembre / décembre 2021 Combien coûtera-t-il ? La transition vers Windows 11 sera gratuite

Selon Microsoft, Windows 11 sortira "pendant la période des fêtes de fin d’année", c'est-à-dire probablement entre fin novembre et Noël. Il y aura également une mise à jour annuelle du nouveau système d'exploitation, similaire aux efforts d'Apple sur macOS.

En attendant, vous pouvez toujours télécharger cet outil pratique vous permettant de déterminer si votre ordinateur actuel sera en mesure d'exécuter Windows 11.

Prix de Windows 11

Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows - vous devriez pouvoir la télécharger en ligne, l’installer et activer l’édition Famille. Il faudra néanmoins disposer d'un compte Microsoft existant, à renseigner lors de la phase d'installation ou de la mise à niveau de votre PC et de votre tablette.

Caractéristiques principales de Windows 11

Les améliorations apportées à Windows 10 concernent principalement le téléchargement des mises à jour et le renforcement de la sécurité. Microsoft promet des patchs Windows 11 40% plus légers que ceux de Windows 10. Il s’agirait aussi du "système d’exploitation le plus sécurisé à ce jour".

La barre des tâches, renommée dock, sera dorénavant optimisée pour les périphériques tactiles ainsi que pour les souris. De nouvelles fonctions multitâches sont également mises à disposition de l’utilisateur, grâce à un programme appelé Snap Layouts, qui vous permet de paramétrer plusieurs fenêtres sur l'écran, non seulement côte à côte, mais aussi en colonnes, en sections et plus encore.

Une autre option, Snap Groups, vous donne la possibilité de revenir sur les fenêtres précédemment affichées à partir du dock. Ainsi, vous pouvez par exemple accéder à votre application de messagerie, aux fenêtres du navigateur Edge ou à tout autre élément sans avoir à les afficher à nouveau dans la vue précédente.

La prise en charge du multi-moniteur est de même optimisée. Lorsque vous reconnectez un moniteur externe à votre appareil Windows, Windows 11 se souvient des positions précédentes des fenêtres qui étaient sur ce moniteur.

L’application de messagerie Teams apparaît aussi par défaut au sein du dock. Ce qui vous permet de lancer / rejoindre plus facilement visioconférences et appels vidéo. Cela semble manifester le premier signe de la disparition de Skype sous Windows.

Le Microsoft Store fait enfin l'objet d'une refonte, avec des contenus plus personnalisés et davantage d’options d’achat pour accéder notamment à vos films et séries préférés. Des applications telles que Disney+, Adobe Creative Cloud, Pinterest et bien d'autres sont déjà dans cette boutique remaniée pour Windows 11, prêtes à l'emploi.

Les applications WPA, EWP et Win32 sont maintenant toutes représentées dans le Microsoft Store. Si un éditeur dispose d'un moteur compatible, il peut de ce fait conserver 100% des revenus générés par le Microsoft Store.

Les applications Android seront par ailleurs ajoutées dans le Microsoft Store, via l'Amazon App Store. Vous pouvez donc télécharger TikTok et bien d'autres applications, pour les utiliser ultérieurement sur votre PC ou votre tablette Windows.

Nouveau design de Windows 11

L'un des plus grands changements imposés au système d’exploitation de Microsoft est la refonte du menu Démarrer. Celui-ci a été déplacé au centre de l'écran - et il est maintenant "alimenté par le cloud", de sorte qu'il change dynamiquement en fonction de l'heure de la journée, et du contenu avec lequel vous travaillez.

Le mode Clair et le mode Sombre sont mieux représentés, avec des bords arrondis et un design unifié sur l’ensemble de l’interface Windows 11. Il y a également des fenêtres qui ressemblent à celles de Windows Vista et qui affichent des informations de taille réduite.

Les widgets Windows sont de retour dans Windows 11, accessibles via le dock. Microsoft vantant les mérites des fonctions dynamiques alimentées par l'IA qui permettent aux widgets, comme le menu Démarrer, de changer en fonction des applications que vous utilisez et du moment de la journée. Sur l'écran tactile, vous pouvez glisser de la gauche vers la droite sur le bureau pour faire apparaître lesdits widgets.

Il existe une multitude de widgets disponibles. A vous de choisir ceux que vous mettrez en avant, comme l’application météo, les cartes Bing, les actualités, etc. Les éditeurs tiers pourront solliciter leurs propres créations, de sorte que le catalogue Windows s’avérera aussi fourni que ceux des boutiques iOS et iPadOS d’Apple.

Jeux sur Windows 11

Les jeux feront l'objet d'une attention beaucoup plus grande sous Windows 11. L'application Xbox de Windows 10, lente et frustrante à utiliser, sera remplacée par une nouvelle application Game Pass qui vous permettra d'acheter, de gérer et de supprimer vos jeux, facilitant ainsi l'accès et le téléchargement de titres divers, de Doom Eternal à - prochainement - Halo Infinite.

Le HDR sera également pris en charge sur les machines compatibles, offrant un éclairage et un contraste améliorés pour les jeux et le visionnage des médias. Le stockage direct est aussi présent, avec les principaux fichiers du jeu pouvant être téléchargés et installés séparément, vous invitant à lancer vos jeux encore plus rapidement qu'auparavant.

Améliorations tactiles

Le mode tablette a été l'un des points faibles de Windows depuis Windows 8, et les nouvelles fonctionnalités pour tablettes que Microsoft a présentées ici pourraient devenir le principal argument commercial de Windows 11. En particulier pour les futures tablettes et 2-en-1 Windows, nous pensons surtout aux produits Surface en cours de développement.

Lors de l'événement, Microsoft a vanté l’usage de cibles tactiles plus larges et la possibilité de déplacer les fenêtres plus facilement, ainsi que de meilleures optimisations de rotation. Par exemple dans la façon dont les fenêtres sont réorganisées, afin que vous ne perdiez pas la trace des applications utilisées.

Les commandes du trackpad mis à disposition dans les modèles Surface sont également intégrées à l'écran tactile, ce qui apporte plus de convivialité. Le moteur haptique fait également son apparition dans Windows 11 lorsque vous utilisez un stylet, pour un meilleur retour d'information lorsque vous dessinez ou faites des croquis.

Le clavier virtuel a enfin été redessiné, avec une option de “clavier lite” adapté à votre pouce, et une foule d’emojis prêts à l’emploi. Microsoft indique que la dictée sera également améliorée, avec des commandes vocales ajoutées comme "Supprimer ça" et plus encore.