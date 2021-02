Windows 10 exécute désormais plusieurs applications Android directement sur votre PC

L'application « Votre téléphone » de Microsoft permet désormais d'ouvrir plusieurs applications Android sur votre bureau Windows 10, au lieu d'une seule application jusqu’à présent. A condition de disposer d’un smartphone Samsung.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette fonctionnalité a été mise en place en novembre 2020, sous version bêta. Aujourd’hui, plusieurs applications Android sont officiellement prises en charge, si vous possédez certains des appareils mobiles Samsung les plus récents.

La liste complète des téléphones Samsung compatibles avec « Votre téléphone » se trouve ici. Pour activer l’application, vous devez également avoir installé sur votre PC la mise à jour Windows 10 de mai 2020, ou une version plus récente. Sans oublier de réactualiser le programme « Votre téléphone » pour obtenir la version 1.20102.132.

Ca n’est pas tout. Pour exécuter plusieurs applications Android en simultané, Android 11.0 est nécessaire sur votre smartphone, ainsi que l'application Link to Windows (version 1.20102.133.0). Enfin, vous aurez besoin de l'application Link to Windows Service version 2.1.05.2 ou supérieure (téléchargeable via le Galaxy Store), comme le précise MS Power User. Oh, et bien sûr, votre PC et votre téléphone doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi pour rendre l’application « Votre téléphone » la plus optimale possible.

D'autres smartphones compatibles Windows 10 en 2021 ?

L'exécution d'applications Android sur le bureau Windows 10 est une fonction très pratique, et l'utilisation simultanée de plusieurs d'entre elles s’avère un avantage considérable - notamment pour les télétravailleurs. Bien que beaucoup d’utilisateurs ne peuvent toujours pas tester cette fonction réservée à Samsung.

D'après ce que nous a dévoilé Microsoft à la fin de l'année dernière, cette situation ne changera pas dans un avenir proche, mais elle pourrait bien se généraliser à terme. Faire fonctionner plusieurs applications Android sur un PC, via une application native, n’est en aucun cas complexe - et Microsoft a déclaré qu'elle explorait de nouvelles façons d'apporter les fonctionnalités de « Votre téléphone » sur divers smartphones Android. Reste à savoir quels seront les heureux élus et selon quel calendrier.

En attendant, l'application « Votre téléphone » a récemment été dotée d'une autre option, actuellement à l'état de test. A savoir la possibilité de vérifier la puissance du signal et la puissance Wi-Fi de votre smartphone, ainsi que le niveau de la batterie, en un coup d'œil depuis votre bureau Windows 10. Pour l'instant, cette fonction n'a été déployée qu'auprès d’un nombre limité de testeurs.