Un nouvel ordinateur de bureau Alienware semble prêt à faire tourner la puissante GeForce RTX 4090

Alienware a révélé son prochain ordinateur de bureau haut de gamme, le nouvel Aurora R15, conçu pour accueillir des composants ultra-performants - mais préparez-vous à payer un bras et une jambe pour cela.

Le fabricant reste plutôt vague quant au type de carte graphique qui sera intégrée à l'Aurora R15. Selon l'annonce (s'ouvre dans un nouvel onglet), l'Aurora R15 est conçu pour supporter un GPU de la série GeForce RTX 40 récemment annoncée par NVIDIA. Alienware cite même le nom du GPU modèle 4090. La société mentionne par ailleurs le support de cartes graphiques appartenant à la série AMD Radeon RX 6000 et à la série GeForce RTX 30. Compte tenu de la formulation, cela nous amène à penser que l'Aurora R15 pourrait présenter différents modèles basés sur des GPU distincts.



Alienware a de même communiqué sur le lancement d’un nouveau moniteur gaming incurvé de 34 pouces et un clavier Tenkeyless pour consolider cette configuration. Ces trois appareils seront lancés au cours des mois de novembre et décembre.

Aurora R15

Ses GPU énigmatiques mis à part, Alienware a révélé quelques détails concrets sur son futur ordinateur de bureau. Il abritera les derniers processeurs "Intel Core série K de 13e génération", anciennement connus sous le nom de code Raptor Lake. Comme la carte graphique, le modèle exact de CPU est inconnu, mais nous pouvons au moins nous attendre à de bonnes performances. Même les plus lents des processeurs Raptor Lake ont une fréquence turbo maximale de 5,1 GHz. Pour la mémoire, il s'agira d'une RAM DDR5 à 4800 MHz dont la taille reste à déterminer.

L'Aurora R15 dispose de plusieurs solutions de refroidissement. Il est équipé d'un kit watercooling de 240 mm et de cinq ventilateurs de 120 mm. Sur le châssis, il y aura deux ventilateurs d'échappement sur le dessus, un à l'arrière, et deux ventilateurs d'admission à l'avant. Sur le côté se trouvent des évents hexagonaux. Et comme si cela n'était pas excessif, la carte mère disposera de ses propres "dissipateurs thermiques".

Tout ce matériel nécessitera, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'énergie. Ce monstre sera alimenté par un bloc d'alimentation de 1350 W, apparemment conçu pour supporter le GPU RTX 4090 susmentionné (selon Alienware). Le prix de l'Aurora R15 n'a pas été révélé. Compte tenu du fait que l'ordinateur de bureau aura une technologie puissante, il est sûr de dire qu'il ne sera pas bon marché. Pour donner une idée de ce qu'il pourrait être, l'ordinateur de bureau Aurora Ryzen Edition R14 actuellement disponible démarre à 2 449 € - il exploite les GPU Nvidia GeForce RTX 3000.

Écran et clavier

Avec un ordinateur aussi puissant, il faut un moniteur à la hauteur et il semble que le Gaming Monitor (1 099,99 €) soit à la hauteur de la tâche. L'écran QD-OLED (Quantum Dot) affiche une résolution de 3 440 x 1 440 pixels et a un temps de réponse de 0,1 ms, ce qui est essentiel pour assurer des sessions multijoueurs intensives. Il n'y a rien de pire que de perdre une partie parce que votre écran n'a pas pu suivre. Les autres caractéristiques comprennent un taux de rafraîchissement de 165 Hz et la technologie Quantum Dot pour délivrer des noirs profonds et une couverture de couleurs plus large. Le moniteur a aussi été certifié TUV pour ComfortView Plus, afin de réduire la lumière bleue et de vous protéger contre la fatigue oculaire.

Le Tenkeyless Keyboard semble être un clavier de jeu ordinaire doté des lumières RVB habituelles, mais sous la surface se cache un dispositif assez robuste. Son nom est une référence au fait qu'il n'intègre aucun pavé numérique, ce qui lui permet d'être plus compact. Les touches elles-mêmes sont recouvertes de deux couches d'un plastique appelé PBT (polybutylène téréphtalate) pour une durabilité accrue. À l'intérieur des touches, on trouve une série de switches CHERRY MX Red dotés d'une couche dorée pour faciliter le nettoyage et la protection contre la corrosion.