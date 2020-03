Un nouveau MacBook Pro de 14 pouces prévu cette année ?

Apple a supprimé le MacBook Pro 15 pouces au profit du MacBook Pro 16 pouces. Et il s’avère de plus en plus probable que la firme de Cupertino en fasse de même avec son petit modèle, en introduisant un nouveau MacBook Pro 14,1 pouces. Une prévision qui semble fiable de par la qualité de sa source : le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo qui annonce, sans marge d’erreur, les futurs produits Apple depuis 10 ans maintenant.

La rumeur du lancement imminent d’un MacBook Pro 14 pouces est toutefois parasitée par celles évoquant la mise à niveau du MacBook Pro 13 pouces, qui serait en cours de développement. Ce modèle reviendrait sur le système de clavier à ciseaux proposé par le modèle 16’’. Et interromprait de ce fait le standard clavier papillon. S’il suit, le MacBook Pro 14’’ intégrerait le même clavier amélioré. Ce qui serait une excellente nouvelle pour les utilisateurs de MacBook Pro, car le clavier du MacBook Pro 16’’ est le meilleur que nous ayons touché à ce jour, sur la grande famille des ordinateurs portables.

Un calendrier de production chargé pour Apple

Kuo n'a pas mentionné de date de sortie spécifique pour le ou les nouveaux MacBook Pro. Néanmoins, il ne pense pas qu’Apple se contentera d’un seul lancement de produit. Le MacBook Pro de 14’’ servirait plutôt d’introduction à une vaste suite de nouveaux produits Apple, dotés d’une technologie d’affichage amélioré.

En plus du MacBook Pro 14 pouces, Kuo anticipe l’arrivée d’un MacBook Pro 16 pouces révisé, d’un nouvel iMac Pro, et de trois nouveaux iPad - Pro et Mini. Les six appareils devraient tous être équipés d'un écran mini-LED.

Cette technologie a la capacité d'augmenter la gamme de couleurs, le rapport de contraste, la gamme dynamique et le rendement énergétique des écrans Apple. Pour les appareils portables, il s'agit d'une évolution précieuse, qui pourrait s'accompagner de dalles plus fines.

Les prochaines versions du MacBook Pro ne devraient pas se limiter à l'aspect visuel. Des tests d'évaluation ont également montré que le prochain MacBook Pro embarquerait des processeurs Intel Ice Lake de 10e génération. Et si la prochaine révision du MacBook Pro 13 pouces mise sur des CPU Ice Lake, il y a fort à parier que n'importe quelle version 14 pouces le fera également. Enfin, à moins que les Mac Apple ne passent sur des composants AMD !

Élément qui est sans doute le plus important : Kuo ne craint aucun impact de l’épidémie du coronavirus et de sa propagation éclair sur la production d’Apple. De son humble avis, la société a tout à fait les moyens de fournir ces nouveaux produits en 2020.