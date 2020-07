Le titre et la date de sortie du prochain Call of Duty confirmés par... Doritos ?

Cela faisait un moment que la rumeur circulait. Et voilà qu’une campagne publicitaire de la marque Doritos semble confirmer le titre du prochain jeu Call of Duty, ainsi qu'une possible fenêtre de sortie. De quoi mettre en émoi les fans aux quatre coins de la planète.

Pour sa 17ème année d’existence, la franchise vidéoludique se doterait d’un nouvel épisode au nom plutôt laconique : Call of Duty : Black Ops Cold War. C'est du moins ce que laisse envisager ce tweet de TheGamingRevolution, qui a dévoilé deux visuels promotionnels Doritos incluant l'appellation du nouvel épisode.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKUJuly 26, 2020

La fuite semble corroborer des spéculations précédentes selon lesquelles la licence marquerait un hommage appuyé au premier jeu Black Ops. Nous pensons, en effet, que le futur opus se concentrera fortement sur la guerre du Vietnam, en permettant aux joueurs de revivre non seulement le point de vue des États-Unis, mais aussi celui des Sud-vietnamiens et des Viêt-congs.

Quand pourrons-nous espérer découvrir ce nouvel opus ?

Bien que cette campagne Doritos ne révèle pas explicitement la date de lancement du jeu, nous pouvons cependant extirper quelques informations supplémentaires sur cette dernière.

L'opération marketing de Doritos commencera le 5 octobre 2020 et offrira à ses participants l’équivalent d’un an d'XP doublé sur le jeu. Elle ressemble grandement au concours précédent de la marque, associé au titre Call of Duty : Modern Warfare et qui avait débuté le 1er octobre 2019. Alors que le jeu fut lancée un peu plus tardivement, le 25 octobre plus exactement.

Si l'on s'en tient à ce même schéma, Call of Duty : Black Ops Cold War sortirait lui aussi à la fin du mois d'octobre prochain. Il reste très probable que Treyarch et Activision prévoient un lancement similaire pour cette nouvelle édition.

Une bande annonce sous peu ?

Bien sûr, il existe encore un certain nombre de variables inconnues qui pourraient mettre à mal la sortie de ce titre dans les délais envisagés.

Mis à part la pandémie mondiale de coronavirus qui a peut-être ralenti le développement du jeu, les nouveaux titres Call of Duty sont traditionnellement annoncés beaucoup plus tôt dans l’année (généralement vers le mois de juin, à temps pour l'E3, qui a été annulé cette année).

Cependant, maintenant que le nom du jeu a plus ou moins été dévoilé, nous nous attendons à une annonce officielle d'Activision incessamment sous peu. Peut-être même en même temps qu'une nouvelle bande annonce.

Via Engadget