The Batman : date de sortie, bande-annonce, casting, spin-offs et plus encore

2022 promet d'être une autre grande année pour l'industrie cinématographique, mais peu de films sont aussi attendus que The Batman. Le dernier reboot de Warner Bros, consacré au justicier emblématique de DC Comics, arrive en exclusivité dans quelques semaines. Et, d'après sa bande-annonce, il se pourrait que cette nouvelle version soit la plus sombre et la plus effrayante de toutes.

Avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, The Batman se déroule pendant la deuxième année en fonction du milliardaire en tant que vigilante. Nous devrions donc nous attendre à une version live-action plus maladroite (et plus violente) du Caped Crusader.

Warner et DC sont jusqu'ici parvenus à filtrer le moindre spoiler, vous permettant de vous rendre au cinéma dès le jour 1, sans gâcher vos "retrouvailles" avec le justicier de Gotham City.

Que savons-nous exactement sur The Batman, alors que sa date de sortie approche ? Vous trouverez ci-dessous toutes les informations que nous avant collectées, incluant la distribution du film et ses différentes bandes annonces. Mais aussi quelques news sur les suites possibles envisagées.

The Batman sortira le 2 mars 2022

(Image credit: Warner Bros.)

La date de sortie de The Batman est actuellement fixée au 2 mars 2022 en France, 48h avant le reste du monde. Le film a déjà vu son lancement repoussé à cause de la pandémie en cours, et Warner sera extrêmement peu enclin à ce qu'il subisse d'autres reports. Espérons qu'il n'y aura pas de problèmes de dernière minute qui pourraient entraîner un tel scénario.

Bande-annonce et vidéos

The Batman : découvrez les dernières images

Alors que la majeure partie de l'industrie cinématographique a fermé ses portes pour les fêtes de fin d'année 2021, Warner et DC avaient d'autres projets. Débarquée juste après le jour de Noël, une nouvelle bande-annonce pour The Batman - intitulée The Bat and the Cat - nous a donné un aperçu très clair de certains éléments majeurs du film. Outre le jeu du chat et de la souris entre Batman et le Sphynx...

Le Wayne de Pattinson est sournoisement interpellé par la candidate au poste de maire de Gotham City, Bella Reál (Jayme Lawson), accusant le milliardaire de ne pas en faire assez pour combattre les criminels de Gotham. La discussion est entrecoupée d'une pléthore de séquences d'action de Batman, ce qui montre ironiquement que Wayne fait bien plus que sa part pour essayer de nettoyer les rues de Gotham.

Par la suite, la bande-annonce se focalise sur la collaboration complexe entre Batman et Selina Kyle/Catwoman incarnée par Zoë Kravitz. Le tandem se chasse tantôt l'un l'autre, tantôt leurs ennemis communs. Cette alliance sera un élément-clé du film, mais pas le seul.

Le Sphynx (The Riddler dans la VO) a le droit aussi à ses quelques secondes de gloire, tout comme Le Pingouin qui, comme les policiers de Gotham, s'interroge sur la véritable nature du Chevalier Noir.

Deux autres bandes-annonces ont précédé la sortie de The Bat and the Cat. Vous pouvez les visionner ci-dessous si vous avez manqué le buzz. A l'instar du premier teaser mis en ligne durant la convention DC Fandome de 2020 :

... puis la première bande-annonce du film, publiée en octobre 2021 :

Casting

Qui retrouve-t-on dans The Batman ?

(Image credit: Matt Reeves / Warner Bros.)

Voici une liste sommaire de l'impressionnant casting de The Batman :

Robert Pattinson : Bruce Wayne/Batman

Andy Serkis : Alfred Pennyworth

Zoë Kravitz : Selina Kyle/Catwoman

Paul Dano : Le Sphynx/Edward Nashton

Colin Farrell : Oswald 'Oz' Cobblepot/Le Pingouin

Jeffrey Wright : Jim Gordon

John Turturro : Carmine Falcone

Peter Sarsgaard : Procureur Gil Colson

Jayme Lawson : Bella Reál

Barry Keoghan : Stanley Merkel

Rupert Penry-Jones : Maire Don Mitchell

Alex Ferns : Commissaire Pete Savage

Comme indiqué précédemment, Robert Pattinson incarnera Bruce Wayne/Batman, tandis qu'Andy Serkis jouera le rôle de son fidèle majordome Alfred. La galerie de méchants confirmée du film comprend le Riddler (Paul Dano) et le Pingouin (Colin Farrell), mais aussi le seigneur du crime Carmine Falcone (John Turturro) et Catwoman (Zoë Kravitz) qui ne jouent pas traditionnellement dans l'équipe des héros.

Les forces de l'ordre sont représentées par Jeffrey Wright dans le rôle de Jim Gordon, Peter Sarsgaard dans celui du procureur de Gotham, Gil Colson, sans oublier Alex Ferns dans celui du commissaire Pete Savage.

Rupert Penry-Jones sera aux commandes de la ville, dans le costume du maire Don Mitchell. Face à lui, il trouvera une candidate redoutable : Bella Reál interprétée par Jayme Lawson.



Les jumeaux Max et Charlie Carver (vus dans Teen Wolf) apparaîtront également, potentiellement en tant que Tweedledee et Tweedledum, deux hommes du main du Chapelier fou et du Joker, fascinés par l'univers d'Alice aux pays des merveilles. Toutefois, leurs rôles n'ont pas été officialisés jusqu'à présent.

Le nom le plus intrigant circulant ici est sans doute celui de la star de The Eternals, Barry Keoghan, qui pourrait incarner un vilain venu du futur, selon de nombreuses rumeurs. Pour éviter les spoilers, nous tairons son identité - mais si vous voulez en savoir plus, consultez la newsletter Heat Vision du Hollywood Reporter.

Histoire

The Batman : de quoi ça parle ?

(Image credit: Warner Bros. Pictures)

The Batman se déroule pendant la deuxième année d'existence du justicier (d'après The Wrap). Ce qui peut rassurer les fans du personnage qui éviteront une énième origin story. Les néophytes pourront toujours visionner Batman Begins de Christopher Nolan, le blockbuster le plus complet sur les débuts du vigilante.



Voici le synopsis officiel du film : "Deux années passées à arpenter les rues de Gotham City en tant que Batman, semant la terreur dans le cœur des criminels, ont conduit Bruce Wayne dans les ténèbres. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme l'incarnation de la vengeance."

"Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham, une piste d'indices cryptiques envoie l'illustre détective enquêter au sein de la pègre locale. Il se heurtera alors à des némésis à sa hauteur tels que Selina Kyle alias Catwoman, Oswald Cobblepot dit le Pingouin, Carmine Falcone, et Edward Nashton."

La présence de Catwoman, du Pingouin et du Sphynx dans ce film suggère que nous sommes déjà bien avancés dans la mythologie de DC Comics. Si le Sphynx semble représenter le principal antagoniste de The Batman, un autre méchant légendaire rôderait dans l'ombre et tirerait les ficelles de cette immense jeu des chats et de la chauve-souris. Si vous voulez en savoir plus, cet article d'IGN couvre largement cette théorie.

Il s'agit d'une histoire noire de Batman axée sur le point de vue des spectateurs", a déclaré Reeves à The Hollywood Reporter, expliquant qu'il souhaitait réaliser un film "palpitant" mais "émotionnel".

Les différents extraits déjà partagés illustrent un film noir authentique, au-delà des blockbusters super-héroïques que nous avons l'habitude de voir. En cela, The Batman se rapproche fidèlement du détective mis en valeur dans les comics DC et les jeux vidéo de la franchise Arkham. De l'aveu d'Andy Serkis, la personnalité sombre et menaçante de Batman sera pleinement exposée, tout comme son lien filial étroit avec Alfred.

(Image credit: Warner Bros. Studios)

Le réalisateur du film a déclaré à Empire Magazine qu'une grande partie de l'ambiance sombre du film (et du portrait dressé par Pattinson) doit beaucoup à feu Kurt Cobain et au groupe Nirvana.

"Quand j'écris, j'écoute de la musique, et alors que je scriptais le premier acte, j'ai lancé 'Something In The Way' de Nirvana", a déclaré Reeves. "C'est là qu'il m'est venu à l'esprit que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous connaissons, il valait mieux se concentrer sur celle de l'héritier reclus. J'ai fait le lien avec Last Days de Gus Van Sant, Bruce Wayne est ici une version romancée de Kurt Cobain enfermée dans un manoir en décomposition."

A quoi d'autre peut-on s'attendre ? De nombreux affrontements avec des personnages emblématiques et avec les autorités de Gotham. Batman est une proie, avant de devenir le chasseur.

À en juger par la dernière bande-annonce, il apparaît que Batman et Catwoman pourraient travailler ensemble pour éliminer le Sphynx. Et, en parlant de Catwoman, Kravitz a confirmé que The Batman sera une origin story pour Selina Kyle. S'adressant à Empire Magazine, Kravitz a déclaré : "C'est quelqu'un qui essaie de survivre dans un monde misogyne. Nous allons la regarder devenir la femme fatale et respectée qu'elle représente". Un spin-off Catwoman est-il en préparation ? Rien n'est impossible.

Suites et spin-offs

The Batman : plusieurs suites seraient envisagées, y compris à la TV

(Image credit: Warner Bros/Matt Reeves)

Il est trop tôt pour dire si Batman aura droit à une ou plusieurs suites. Compte tenu de la popularité du personnage, nous pensons que oui. Il y aura bien d'autres histoires à raconter selon Reeves - s'il souhaite revenir, bien sûr - et il y a de fortes chances que le réalisateur ait posé les bases de futurs chapitres dans ce film.

C'est Jeffrey Wright qui a donné le plus gros indice sur les séquelles potentielles. Après la fin du tournage le 13 mars, l'acteur a tweeté qu'il en avait fini avec Jim Gordon... pour le moment. Cela pourrait signifier qu'il y aura peut-être des reshoots à l'avenir, en fonction de la façon dont le film sera monté, mais cela pourrait aussi faire allusion à une ou deux suites :

Gordon out....for now.One year exactly after the shutdown. Some ride.🦇(Sweet piece, @arvarvart.) https://t.co/idIuc3b0Qn pic.twitter.com/9tQ7BORSAeMarch 13, 2021 See more

Ttout comme Star Wars et Marvel Studios ont étendu leurs univers via des émissions télévisées de Disney Plus, il se pourrait que DC transpose l'univers de The Batman sur le petit écran via HBO Max.

Nous savons que Colin Farrell reprendra son rôle d'Oswald Cobblepot - alias le Pingouin - dans une série à venir pour la plateforme. Celle-ci devrait se pencher sur l'ascension du Pingouin dans les sphères du pouvoir à Gotham. Les détails sont limitées sur ce que la production originale HBO Max couvrira spécifiquement, mais nous aurons probablement une meilleure idée de l'intrigue une fois que nous aurons vu Farrell en action dans The Batman.

D'après Variety, Warner Bros a également recruté le scénariste de Giri/Haji et de Encounter, Joe Barton, en tant que showrunner d'une série consacrée au département de la police corrompue de Gotham. Wright fera-t-il partie de ce projet ? Il faudra attendre pour le savoir.