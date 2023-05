Tesla : impossible de commander une Model X/S dans plusieurs pays qui roulent à droite

Les nouvelles versions des Tesla Model X et S viennent à peine d’arriver dans plusieurs pays à travers le monde qu’elles ne peuvent déjà plus être commandées. La berline et le SUV électriques tout-puissants ne sont apparemment plus disponibles dans certaines régions et plus précisément dans la zone Asie-Pacifique.

Les signalements se sont multipliés depuis quelques jours. Les conducteurs qui veulent s’offrir une Model S ou un Model X ne peuvent tout simplement pas passer commande dans certains pays. À l’heure de l’écriture de cet article, Tesla n’a pas encore donné de raison officielle. La société d’Elon Musk qui doit se justifier concernant l’Autopilot des voitures électriques n’a même pas confirmé qu’il est impossible de commander les Model X et S dans certains pays.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et Singapour ne peuvent plus commander de Tesla Model X ou S

Tesla a fermé le configurateur en ligne pour les Model X et S dans des pays comme l’Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Le configurateur en ligne permet de personnaliser sa voiture et de choisir ses options avant de la commander. Sans configurateur, il est impossible d’acheter une Model X ou S.

On remarque néanmoins que tous les pays mystérieusement bloqués par Tesla ont deux points en commun. Le premier est qu’ils sont situés dans la zone Asie-Pacifique. Le deuxième est que tous ces pays roulent à droite. On peut donc se demander si le constructeur automobile rencontre des problèmes à l’assemblage des Model X et S avec volant à droite. Une autre raison possible serait en rapport avec la baisse de prix des Model X et S. Si Tesla bloque les commandes en Asie-Pacifique, cela lui permet d’expédier en priorité les véhicules commandés à un prix plus élevé avant la baisse de prix, d’autant plus que la livraison vers l’Asie-Pacifique prend davantage de temps.

Quoi qu’il en soit, rien n’a encore été confirmé. La page du configurateur en ligne des Model X et S dans ces pays propose uniquement aux utilisateurs de recevoir des nouvelles à propos des véhicules électriques.