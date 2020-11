Panasonic lance ses téléviseurs OLED transparents - voici pourquoi vous ne vous jetterez pas dessus

Panasonic met enfin ses téléviseurs OLED transparents en vente, et cela pourrait démarrer une révolution au sein du marché TV. Reste que vous ne serez probablement pas la cible des premiers modèles commercialisés.

Les nouveaux modèles OLED transparents, le TZ1000 et le TZ1100, rappellent - de nom - les meilleurs téléviseurs home cinéma de Panasonic - le HZ1000, le HZ1500 et le HZ2000 - mais ces écrans ne pourraient pas être plus différents les uns des autres. D'une part, les TZ1000 et TZ1100 sont tous deux des téléviseurs HD, vous n'obtiendrez pas la résolution 4K des autres dalles de Panasonic. Pour cette raison, ils se contentent d'un port HDMI 1.4 plutôt que des normes HDMI 2.0 ou HDMI 2.1 déployées sur les derniers téléviseurs intelligents de 2020.

A vrai dire, ces écrans futuristes sont davantage destinés à orner la devanture des boutiques ou des centres commerciaux, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'ils se retrouvent dans votre salon au cours des douze prochains mois, au moins.

LG et Samsung ont tous deux travaillé sur une technologie similaire - LG est le constructeur initial de la dalle - mais nous n'en sommes encore qu'au début du développement généralisé des écrans transparents. Le lancement par Panasonic de ses OLED transparents sur les marchés d'Asie et d’Océanie, avant une sortie mondiale imminente, témoigne néanmoins d'un grand engagement en faveur de cette technologie.

Des téléviseurs conçus pour ceux qui n’aiment pas les téléviseurs ?

Il y a certainement des cas d'utilisation domestique à envisager pour ce type de téléviseur. Principalement pour les particuliers qui n’aiment pas dénaturer leur pièce à vivre avec la présence d’un écran noir. Le design extrêmement fin de 3,8 mm du TZ1000 permet de fondre totalement la dalle dans votre décoration d’intérieure.

Les OLED transparents posent cependant un problème central, à savoir que les pixels qui n'émettent pas de lumière sont transparents par défaut, et non noirs comme au sein des écrans OLED traditionnels. C'est cette capacité à montrer un vrai noir, en éteignant complètement un pixel, qui conduit au contraste infini et aux noirs profonds pour lesquels les téléviseurs OLED sont privilégiés.

Panasonic tente de corriger cette anomalie, avec un filtre de gradation inclus dans le TZ110 et qui peut assombrir l'écran quand on le souhaite - tout en doublant l'épaisseur de l'affichage. Il y a donc des solutions en cours d’évolution, même si elles limitent certaines des fonctionnalités les plus intéressantes de la famille OLED.