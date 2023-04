Tears of the Kingdom : une troisième bande-annonce a été dévoilée

La dernière bande-annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été diffusée à un mois de la sortie du jeu et c'est la plus riche en détails à ce jour.

La dernière bande-annonce de Tears of the Kingdom, le nouvel opus de The legend of Zelda qui sera lancé le 12 mai sur Nintendo Switch, s'appuie sur des lieux et des mécanismes déjà présentés et détaillés lors des précédentes présentations. Cependant, une caractéristique particulière qui marque un changement radical par rapport à Breath of the Wild attire l'attention. Il s'agit de la pièce maîtresse du jeu : Le château d'Hyrule.

Dans le jeu de 2017, le château d'Hyrule était immobile ; situé au centre même d'Hyrule, il attirait et encourageait les joueurs à explorer ses salles maudites uniquement lorsqu'ils se sentaient prêts (ou, en fait, juste après le didacticiel si vous vous lancez dans un speedrun). Cependant, dans Tears of the Kingdom, le château d'Hyrule semble ne pas vouloir rester en place. Littéralement.

En fait, dès la première bande-annonce de Tears of the Kingdom, nous avons appris que le château d'Hyrule ne resterait pas à son emplacement habituel. Au contraire, il est capable de s'élever dans le ciel.

La troisième bande-annonce développe cette idée. Dans une scène, nous voyons Link escalader un pan de falaise avec le gigantesque château au loin. Peu de temps après, une scène montre le château sortant du sable dans ce qui semble être un biome complètement différent.

Il semblerait que le château d'Hyrule soit capable de changer d'emplacement au cours du jeu. Ce qui soulève la question suivante : dans quel but ? Et jusqu'à quel point cette mécanique sera-t-elle complexe ? Nous avons une idée sur la façon dont cela pourrait se dérouler.

Le château s'effondre

(Image credit: Nintendo)

On ne sait pas encore pourquoi le château d'Hyrule change constamment d'emplacement. Il reste à savoir si ce mouvement sera dynamique ou s'il fera partie des événements scénarisés de l'histoire. Dans ce dernier cas, cela pourrait signifier que le château sera exploré plusieurs fois, et qu'il deviendra peut-être la forme de donjons Zelda traditionnels de Tears of the Kingdom.

Nous espérons sincèrement que cette première hypothèse sera la bonne. Si le château d'Hyrule peut changer de position de façon dynamique, Link pourra s'en approcher et interagir avec lui de façon très intéressante.

Par exemple, les joueurs pourraient être en mesure de prédire le déplacement du château d'Hyrule à l'avance et ainsi prévoir de se rendre à son point de départ pour accéder à des salles cachées ou à d'autres points d'entrée. L'inverse pourrait également être vrai, Link devant s'échapper du château avant qu'il ne s'enfonce sous la surface avec lui à l'intérieur.

Bien sûr, tout cela n'est que pure chimère, et le scénario le plus probable est que le château d'Hyrule se déplacera à des moments précis de l'histoire. Mais même ainsi, nous trouvons ce changement rafraîchissant, et cela signifie probablement qu'aucun voyage ne sera le même.

Fort heureusement, nous n'auront pas à attendre trop longtemps pour le découvrir.