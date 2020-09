PS5 : Sony affiche la taille de ses premiers jeux - vous allez avoir besoin d'un plus gros SSD

La taille moyenne d’un jeu vidéo augmente considérablement à chaque nouvelle génération de consoles. La PS5 dispose ainsi d’une capacité de stockage améliorée, sous la forme d’un SSD de 825 Go. Est-ce suffisant ? Pour répondre à cette question, nous avons évalué l’espace global qu’occuperait l’installation des premiers jeux lancés sur PS5, ainsi que celle des futures exclusivités Sony.

L’entreprise vient, en effet, d’afficher la taille officielle de certains jeux sur sa vitrine numérique. Or, en se basant sur la capacité de stockage requise par deux des titres de lancement, il s'avère que votre SSD pourrait se remplir plus rapidement que vous ne le souhaiteriez.

Par exemple, sur la page de précommande de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, la clause de non-responsabilité en bas de page avertit que le jeu occupera « 105 Go minimum ». Une grande partie de cet espace sera dédié aux DLC, le jeu initial ne devant pas dépasser 50 Go.

La page de précommande de Demon's Souls, à titre de comparaison, indique « 66 Go minimum ». Conçu exclusivement pour la console next-gen, il n'est pas surprenant que sa taille s’avère plus volumineuse, même si l’environnement de Demon’s Souls ne semble pas aussi riche et ouvert que le New York de Spider-Man.

La grande inconnue reste l’espace consacré aux logiciels pré-installés par Sony au sein de la console. Nous avons récemment appris que Microsoft réservait près de 200 Go du SSD de la Xbox Series X pour ce type de programmes. Si la PS5 perd une quantité de stockage comparable, alors Spider-Man: Miles Morales et Demon's Souls occuperaient plus d'un quart de l'espace total.

Quelle taille pour les portages PS4 ?

Les propriétaires d’un compte Playstation Plus auront accès à 18 jeux complets PS5, s’il décide d’acquérir la nouvelle console. En partant du principe que ces titres posséderont la même taille d’installation sur PS5 que sur PS4 (environ 40 Go chacun), il leur faudrait 700 Go d’espace disponible pour en bénéficier pleinement.

Nous pouvons supposer que les tailles de téléchargement seront comparables parce qu'il s'agit de portages plutôt que de remakes. En outre, il est possible de les sauvegarder sur vos anciens disques durs PS4 pour gagner de la place.

Mais pour un titre tel que Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition, la taille du téléchargement demeure plus floue. GTA 5 réclamait 17 Go sur la PS3 et 70 Go sur la PS4 ; avec les améliorations apportées pour sa troisième édition, nous atteindrons certainement un volume à trois chiffres.

Tout cela nous amène à une conclusion évidente : les futurs usagers d’une PS5 devront investir dans l’achat d’un support de stockage extensible, s’ils veulent compiler plus d'une douzaine de jeux sur leur console. En particulier les jeux de la prochaine génération.

Alors que vous pouvez utiliser un disque dur pour les anciens jeux, les titres plus récents nécessiteront un lecteur PC NVMe qui utilise une interface PCIe 4.0 et garantissant une vitesse de transfert d'au moins 5,5 Go/s. Pour l'instant, il ne semble pas y en avoir sur le marché.