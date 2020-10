Le Surface Laptop Go est là - et il pourrait voler la vedette au MacBook 12 pouces d'Apple

Le Surface Laptop Go est le dernier né de la gamme de portables Surface de Microsoft, avec un format compact, un écran de 12,4 pouces et un prix abordable. Ce nouveau 2-en-1 constituerait la parfaite offensive (précoce) de Microsoft face au futur MacBook 12 pouces d'Apple, qui devrait faire ses débuts plus tard dans l'année avec un processeur ARM.

Le Surface Laptop Go fonctionne avec un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces piloté par un processeur Intel Core i5 (quadri-cœur) de 10e génération, il embarque jusqu'à 16 Go de RAM ainsi qu’un SSD 256 Go comme support de stockage. Son prix de départ est de 629 €, ce qui en fait le modèle Surface le plus accessible du marché. Il devrait d’ailleurs se révéler plus économique que le nouveau MacBook ARM, pourtant désigné par Apple l'ordinateur portable de la marque le moins cher depuis des années.

Malgré sa taille compacte, le Surface Laptop Go ne fait aucun compromis gênant. Microsoft fournit un clavier standard, avec un grand pavé tactile très précis et des touches de 1,3 mm offrant une expérience de frappe confortable. Dixit le constructeur.

La durée de vie de la batterie est estimée à 13 heures (sur la base d'une utilisation classique depuis le modèle 8 Go de RAM / 128 Go de stockage) et vous bénéficiez également d'une technologie de chargement rapide. Certaines éditions disposent en outre d’un bouton d'allumage avec capteur d'empreintes digitales intégré - pour permettre une connexion rapide via Windows Hello.

En termes de connectivité, vous disposez d'un port USB-C et d'un port USB-A, d'un connecteur et d'une prise jack. Le Surface Laptop Go de Microsoft inclura également une webcam 720p, des haut-parleurs omniscients (pour un son immersif Dolby Audio), et sera disponible en trois finitions métalliques différentes : Bleu glacier, Sable et Platine.

Le Laptop Go peut actuellement être précommandé, pour une livraison effective à partir du 13 octobre 2020.

Le nouveau Surface Pro X en bonus

Microsoft a aussi présenté un Surface Pro X haut de gamme remanié, qui sera équipé du processeur Microsoft SQ2 sorti en août. Selon l'entreprise, il s’agit de la puce la plus rapide sur système ARM. Naturellement, de meilleures performances sont promises avec ce processeur - bien que Microsoft n'en dise pas plus - et la machine garantit une longévité accrue, avec une autonomie grimant jusqu'à 15 heures.

Le processeur est le seul changement matériel annoncé, il ne s'agit donc que d'un rafraîchissement mineur. Un coloris Platine inédit viendra rejoindre la gamme existante, ainsi que trois nouvelles couleurs pour le clavier Signature : platine, bleu glacé et rouge coquelicot.

Microsoft a également révélé l'arrivée d'une série de nouveaux accessoires. Le Microsoft Designer Compact Keyboard est un périphérique Bluetooth qui permet de passer facilement d'un appareil à l'autre et qui offre une autonomie… de deux ans ! Il est également très fin et sera proposé au prix de 294,99 €. Vous découvrirez également un nouveau pavé numérique Bluetooth et une souris ergonomique Bluetooth avec deux boutons personnalisables.