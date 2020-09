Cette station de travail, rivale du Mac Pro, coûte près de la moitié du prix du meilleur produit Apple

ProMagix HD360A workstation - 31 900 $

(environ 26 650 €)

Cette monstrueuse station de travail de Velocity Micro, basée sur Epyc, est capable de rivaliser avec le Mac Pro haut de gamme d'Apple dans tous les domaines, à un prix bien inférieur.

Voir l'offre

L'Apple Mac Pro fait tourner les têtes pour différentes raisons : il possède un design unique, il est extrêmement puissant et il est livré avec son propre jeu de composants extrêmement onéreux. Le modèle le plus puissant coûte ainsi 51 399 dollars (soit à peu près 42 950 euros), un investissement qui vous donne droit à 28 cœurs (grâce à un processeur Intel Xeon W-3275M), jusqu'à 1,5 To de mémoire DDR4 ECC, deux Radeon Pro Vega II Duo (soit quatre GPU et 128 Go de mémoire HBM2) plus un SSD de 8 To.

N’écarquillez pas vos yeux, il existe des machines capables d'atteindre les mêmes performances à un prix bien en-dessous des standards de la firme de Cupertino. Nous avons donc demandé à Velocity Micro, l'un des nombreux vendeurs de stations de travail de niche installé sur le marché, de nous proposer une configuration basée sur AMD Epyc. Et qui corresponde au meilleur de la gamme Apple.

Le premier obstacle que nous avons subi est le fait que la Radeon Pro Vega II Duo se présente comme une exclusivité Mac Pro. Le second est provoqué par les systèmes de livraison de Velocity Micro qui affiche un délai beaucoup plus long (quatre semaines) que ceux d'Apple (seulement cinq jours ouvrables).

Mais à part cela, le ProMagix HD360A éclipse totalement le grand champion d'Apple. Bien qu'il puisse aller jusqu'à 128 cœurs, nous avons configuré notre SKU avec 32 d’entre eux (EPYC 7282), couplés avec 1,5 To de RAM DDR4 ECC et une paire de Geforce TITAN RTX (chacun avec 24 Go de mémoire).

Ajoutez un SSD PCIe Sabrent Rocket Q, deux adaptateurs réseau Ethernet de 10 Gbps, une alimentation EVGA 850W, un Supermicro H11DSi - tous hébergés en toute sécurité au sein d’un châssis VM phare - et vous obtenez une machine ultra performante… qui coûte moins de 31 900 dollars (environ 26 650 euros). C'est près de 16 000 euros d’économisés sur la version la plus luxueuse de l'Apple Mac Pro.

Gardez néanmoins à l'esprit que le SKU Mac Pro le moins cher ne coûte « que » 6 499 euros.

